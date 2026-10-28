Baixa pressão trará chuva no Feriados do Dia de Finados; confira a previsão

Uma região de baixa pressão favorecerá a formação de chuvas intensas sobre grande parte do Brasil durante o feriado prolongado de Finados. Os acumulados podem chegar a 200 mm em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, com risco de transtornos.

Uma região de baixa pressão vai favorecer a formação de chuvas intensas em grande parte do Brasil durante o próximo final de semana e o feriado prolongado de Finados. A previsão indica acumulados que podem se aproximar de 200 mm em algumas áreas, especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, com risco de tempestades localmente severas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) já emitiu avisos de tempestade para áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas (raios).

A previsão indica que esse padrão de tempo chuvoso continuará durante o feriado prolongado, que inclui o sábado (31), o domingo (1) e a segunda-feira (2), com risco de chuvas de até 100 mm por dia e ventos intensos de até 100 km/h.

Chuvas intensas se formam na Sexta-Feira

Na sexta-feira (30), pancadas de chuva devem se formar em grande parte do Brasil, especialmente durante a tarde e a noite. No Sudeste, a previsão indica chuva em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, enquanto em São Paulo as chuvas se formam, porém com menor intensidade.

Previsão de probabilidade de chuva na sexta-feira durante a tarde ilustra a abrangência das chuvas ao longo do dia, que atingem uma faixa entre o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país.

No Centro-Oeste, as tempestades atingem Goiás, o Distrito Federal e Mato Grosso, novamente com menor intensidade e abrangência no Mato Grosso do Sul. Na Região Norte, são esperadas pancadas de chuva em Rondônia, no Acre, no Amazonas, no Pará e no Tocantins.

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Também existe possibilidade de chuvas em parte da Região Sul, mas com intensidade mais fraca e esparsa. As regiões que serão mais atingidas são o leste e litoral de Santa Catarina e do Paraná, mas municípios do interior também podem registrar chuvas fracas a moderadas.

Fim de semana com pancadas de chuva

Essa faixa de pancadas de chuva continuará ativa durante o sábado (31) e o domingo (1), mantendo as condições favoráveis à formação de tempestades em boa parte do país. Os estados já mencionados vão continuar registrando tempestades localmente intensas, especialmente durante as tardes e noites. Em alguns municípios, podem haver transtornos como alagamentos e transbordamentos de rios.

Previsão de nebulosidade e chuva no sábado e no domingo mostram que uma faixa de precipitação continuará atingindo boa parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte no fim de semana.

A persistência desse padrão atmosférico também deverá manter o tempo instável no início da semana seguinte, incluindo a segunda-feira (2), feriado de Finados.

Chuvas continuam no feriado de Finados

Na segunda-feira (2), a previsão indica continuidade das chuvas de maneira esparsa e localizada, que ocorrem especialmente durante a tarde. Entre as áreas em destaque para a ocorrência de tempestades estão o Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas.

Previsão de chuvas na segunda-feira ilustra regiões e estados que serão mais afetados pela chuva ao longo do feriado de Finados, com destaque para SP, MG, RJ, ES, GO, DF e MT.

A distribuição das chuvas pode variar de um município para outro, mas a persistência de um fluxo de umidade (rio atmosférico), da organização dos ventos e da pressão atmosférica mantém o risco de pancadas intensas durante todo feriado nas regiões mencionadas.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da segunda-feira de feriado mostra que estados como Minas Gerais e Goiás serão os mais atingidos, com acumulados de até 200 mm.

Ao longo dos próximos dias, os volumes de chuva poderão superar 100 mm e se aproximar de 200 mm, especialmente nos estados de Minas Gerais e de Goiás, que serão os mais afetados pela chuva volumosa ao longo do feriado prolongado.

Isso aumenta consideravelmente o risco de alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos de terra e outros transtornos, principalmente em locais vulneráveis a chuvas intensas. Também podem ocorrer queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos em plantações.

Por isso, é importante acompanhar os avisos meteorológicos e as atualizações da previsão do tempo durante o feriado prolongado de Finados, especialmente nas regiões com previsão de chuva mais persistente e intensa. E, caso você esteja no meio de uma tempestade, NUNCA enfrente o mau tempo, não tente transitar por áreas alagadas e nem regiões propícias a deslizamentos de terra.