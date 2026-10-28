António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas: "aproximamo-nos cada vez mais de um mundo inabitável"

A perda de biodiversidade, a poluição e as alterações climáticas estão a empurrar o planeta para um cenário cada vez mais perigoso. António Guterres alerta que mais de um milhão de espécies enfrentam o risco de extinção e exige medidas urgentes.

O planeta enfrenta uma tripla ameaça: as consequências das alterações climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição.

"Estamos a aproximar-nos cada vez mais de um mundo inabitável". Com este grave alerta, António Guterres procura sensibilizar para uma crise ambiental que vai muito para além do aumento das temperaturas.

Aproveitando a Cimeira de Líderes sobre Biodiversidade realizada esta semana em Yerevan, na Arménia, na véspera da Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP17), o Secretário-Geral das Nações Unidas apelou mais uma vez a medidas urgentes para proteger a biodiversidade, numa altura em que mais de um milhão de espécies correm o risco de desaparecer.

Na sua mensagem, Guterres lembrou que a natureza fornece recursos essenciais para a sobrevivência humana: desde os alimentos e a água ao ar que respiramos. No entanto, as atividades humanas estão a deteriorar os ecossistemas que sustentam esta rede de vida.

Uma tripla crise planetária

O dirigente da ONU apontou três ameaças ao planeta que estão intimamente relacionadas: as alterações climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição. Esta chamada tripla crise planetária não atua de forma isolada. A degradação dos ecossistemas pode agravar os efeitos do aquecimento global, enquanto a poluição e a destruição de habitats reduzem a capacidade de recuperação da natureza.

Na Europa, entre 20% e 35% das populações de abelhas, indispensáveis para a polinização, desaparecem todos os anos.

O número que acompanha o aviso de Guterres reflete a magnitude do problema: mais de um milhão de espécies animais e vegetais estão ameaçadas de extinção, de acordo com as estimativas científicas utilizadas pelas Nações Unidas.

O desaparecimento de espécies não representa apenas uma perda de património natural: pode também alterar processos ecológicos dos quais dependem a agricultura, a disponibilidade de água e a estabilidade dos ecossistemas.

Entre os fatores que impulsionam esta crise estão a alteração do uso do solo, a destruição de habitats, a sobrepesca, o sobrepastoreio e a expansão de espécies invasoras. A estas pressões junta-se o uso excessivo de fertilizantes e pesticidas, os plásticos e os metais pesados, que contaminam os ambientes terrestres e aquáticos.

Os compromissos internacionais não avançam ao ritmo necessário

A COP17, prevista para decorrer de 19 a 30 de outubro de 2026 em Yerevan, constitui um momento decisivo para avaliar os avanços do Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal, acordado em 2022. O plano estabelece metas internacionais para travar e reverter a perda da natureza, incluindo a proteção de 30% das terras e dos mares do planeta até 2030.

Desde a aprovação do acordo, cerca de 90% dos países participantes na convenção internacional sobre biodiversidade estabeleceram metas nacionais. No entanto, as Nações Unidas alertam que persistem lacunas importantes na sua implementação, especialmente em questões relacionadas com o financiamento e a cooperação entre países.

Com efeito, um relatório da ONU publicado no passado dia 15 de outubro alerta que menos de metade das metas nacionais destinadas a proteger plantas, animais e ecossistemas está em vias de ser cumprida. Um diagnóstico que evidencia a distância entre os compromissos políticos e as medidas que estão a ser executadas na prática.

O lince-ibérico é um dos felinos mais ameaçados do mundo. A sua população tem vindo a recuperar graças aos programas de conservação, mas ainda permanece vulnerável.

Por isso, para Guterres, o acordo internacional constitui um ponto de partida, mas não basta estabelecer metas. Os governos devem acelerar as ações, mobilizar recursos económicos e garantir que as medidas adotadas se traduzem em resultados verificáveis.

Proteger a natureza para garantir o futuro

O alerta sobre um mundo inabitável levanta também uma questão de justiça social. As comunidades mais vulneráveis costumam dispor de menos recursos para enfrentar as consequências da degradação ambiental, embora nem sempre sejam as principais responsáveis por causá-la. A perda de colheitas, a escassez de água e a destruição dos meios de subsistência podem agravar as desigualdades existentes e aumentar a pressão sobre as populações que já vivem em condições difíceis.

Estudos recentes elevam para mais de 4,4 mil milhões o número de pessoas no mundo que não têm acesso a água potável segura.

A resposta exige, portanto, o envolvimento dos governos, das empresas e dos cidadãos. A conservação dos espaços naturais, a restauração de ecossistemas degradados, uma agricultura mais sustentável e a redução da poluição fazem parte das soluções. É também essencial rever os auxílios e incentivos que favoreçam as atividades prejudiciais ao ambiente.

O secretário-geral das Nações Unidas resumiu a urgência do momento com uma ideia clara: ainda é possível mudar de rumo, mas é preciso mais ação, rapidez e vontade política. A COP17 deverá avaliar até que ponto os países estão dispostos a transformar as suas promessas em políticas eficazes, antes que ocorram danos irreversíveis.