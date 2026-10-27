Chuvas aumentam em SP e virada do tempo traz risco de novos temporais

Áreas de instabilidade retornam com força ao estado de São Paulo a partir desta quarta-feira (28) e pelo menos até o fim de semana, com riscos de temporais e rajadas de vento. Saiba mais aqui.

Depois de um início de semana com predomínio de tempo firme em grande parte do estado de São Paulo, os últimos dias de outubro serão marcados pelo retorno das instabilidades em toda a região.

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A partir desta quarta-feira (28) um cavado atmosférico (área alongada de baixa pressão) vai aumentar as condições para fortes pancadas de chuva e temporais com rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas e temporais retornam a SP nos últimos dias de outubro

A quarta-feira (28) começa com tempo mais firme no estado de São Paulo, mas a partir da tarde áreas de instabilidade ganham força, se formando especialmente no norte e no noroeste do estado, onde há previsão de pancadas de chuva moderada a forte e risco de temporais, com maior atenção para as regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Já no litoral paulista podem ocorrer chuviscos ou chuva fraca, principalmente pela manhã.

A capital paulista, por exemplo, terá céu variando ao longo dia de parcialmente nublado a nublado e com pequena chance de chuviscos passageiros pela manhã.

Previsão de densidade de raios para quarta-feira (28) às 17h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Já na quinta-feira (29) as chuvas se espalham já desde a manhã por todo o território paulista, com intensidade moderada, mas é à tarde que elas ganham força e há maior risco de temporais.

Dito isso, ao longo da tarde são esperadas pancadas de chuva moderada a forte e risco de temporais com muitos raios, rajadas de vento e chance de queda de granizo pontual em todo o estado, mas a possibilidade é maior na metade norte e no leste. Além disso, os volumes podem ser elevados no norte paulista, variando pontualmente entre 50 e 70 mm.

Previsão de chuvas (mm) para quinta-feira (29) às 15h à esquerda e para sexta-feira (30) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, a previsão para a quinta-feira (29) é de céu nublado com chuva fraca a moderada ao longo do dia.

À noite as chuvas reduzem mas ainda podem ocorrer pancadas e trovoadas isoladas em pontos do norte do estado.

Na sexta-feira (30) todo o estado continua em atenção, mas especialmente a sua porção norte. As chuvas fortes ainda são esperadas principalmente entre a tarde e a noite, e com maior atenção para áreas próximas à divisa com o sul de Minas Gerais, com riscos de vendavais, temporais isolados e eventual queda de granizo.

Na capital paulista, a sexta (30) será de sol entre algumas nuvens e chuvas fracas e isoladas entre a manhã e a tarde.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para o sábado (31) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

E atenção redobrada, especialmente em áreas vulneráveis e onde a chuva forte é prevista, pois como ela pode ocorrer com maior intensidade em curto período de tempo, há riscos de transtornos como enxurradas e alagamentos.

Para o fim de semana, a tendência indica que pancadas de chuva e temporais isolados ainda podem ocorrer em todo o estado, especialmente em áreas do leste e do norte, e principalmente no sábado (31). Mas é importante seguir acompanhando as informações do tempo por aqui, já que as condições previstas são atualizadas diariamente e podem mudar nos próximos dias.