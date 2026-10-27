Novo estudo indica que Urano e Netuno não são tão semelhantes assim

Urano e Netuno, frequentemente considerados planetas gêmeos, podem ter se formado em regiões diferentes do Sistema Solar. Um estudo identificou uma diferença na composição química dos dois gigantes gelados.

Urano e Netuno podem ter se formado em regiões diferentes do Sistema Solar, apesar das semelhanças físicas entre os dois gigantes gelados. Crédito: NASA

Urano e Netuno são chamados de planetas gêmeos por apresentarem dimensões, massas e características semelhantes. No entanto, um novo estudo identificou diferenças na composição química de suas atmosferas, sugerindo que os dois gigantes gelados podem ter histórias de formação distintas.

A principal diferença observada está na abundância de oxigênio, aparentemente maior em Netuno do que em Urano. Para investigar o interior desses planetas, os pesquisadores analisaram as propriedades de suas atmosferas. A abundância de elementos pode preservar pistas sobre os materiais presentes.

Os resultados levantam a hipótese de que Urano e Netuno tenham se formado em regiões diferentes do Sistema Solar. Nesse cenário, cada planeta teria incorporado materiais com composições distintas, influenciadas pelas condições locais de formação.

Urano e Netuno

Urano e Netuno são classificados como gigantes gelados e considerados planetas gêmeos por apresentarem características físicas e estruturais semelhantes. Ambos possuem massas e dimensões comparáveis, atmosferas dominadas por hidrogênio e hélio, já no seu interior, água, amônia e metano.

O metano atmosférico também contribui para suas tonalidades azuladas, ao absorver parte da luz vermelha incidente.

Os dois planetas estão localizados na região externa do Sistema Solar e apresentam temperaturas muito baixas. Acredita-se que seus interiores sejam compostos por camadas de fluidos densos e materiais ricos em voláteis, sob condições extremas de pressão e temperatura.

A nova imagem de Netuno

Outra semelhança está na cor dos planetas. No entanto, durante décadas, Netuno foi representado em imagens com um azul mais intenso do que o observado em Urano. Recentemente, um estudo mostrou que essa diferença foi acentuada pelo processamento das imagens da Voyager 2.

Estudo baseado em modelos atmosféricos e dados do ALMA indica que Netuno é mais enriquecido em oxigênio do que Urano, sugerindo origens distintas. Crédito: Patrick Irwin

Ao reprocessar os dados, os pesquisadores constataram que Netuno tem uma tonalidade semelhante à de Urano. A diferença visual entre os planetas está relacionada à forma como suas atmosferas absorvem e refletem a luz solar, especialmente devido à presença de metano.

Dois planetas diferentes

Apesar das semelhanças, compreender sua composição interna continua sendo um desafio porque as nuvens impedem a observação direta das regiões internas. Para investigar o interior, os cientistas precisam recorrer a indicadores químicos capazes de revelar propriedades das camadas inacessíveis.

Um desses indicadores é o monóxido de carbono, cuja concentração pode fornecer informações sobre a composição das regiões profundas da atmosfera. Pesquisadores combinaram modelos com observações recentes e estimaram a razão entre carbono e oxigênio.

Histórias diferentes

Os resultados indicam que Netuno apresenta maior enriquecimento em oxigênio do que Urano, ou seja, uma razão C/O menor. Essa diferença química é difícil de explicar caso ambos tenham se formado a partir de materiais semelhantes, na mesma região do disco de gás e poeira que cercava o Sol primitivo.

Netuno pode ter se formado mais perto do Sol e migrado para sua órbita atual, enquanto Urano talvez tenha surgido mais distante. A hipótese ainda precisa ser testada. Crédito: NASA

A descoberta sugere, portanto, que suas histórias podem ser mais distintas do que se achava. Ao comparar os dados com modelos da evolução química do Sistema Solar primitivo, a equipe propõe que Urano pode ter se formado próximo de sua órbita atual, enquanto Netuno teria surgido mais perto do Sol.