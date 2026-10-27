Novo estudo indica que Urano e Netuno não são tão semelhantes assim
Urano e Netuno, frequentemente considerados planetas gêmeos, podem ter se formado em regiões diferentes do Sistema Solar. Um estudo identificou uma diferença na composição química dos dois gigantes gelados.
Urano e Netuno são chamados de planetas gêmeos por apresentarem dimensões, massas e características semelhantes. No entanto, um novo estudo identificou diferenças na composição química de suas atmosferas, sugerindo que os dois gigantes gelados podem ter histórias de formação distintas.
A principal diferença observada está na abundância de oxigênio, aparentemente maior em Netuno do que em Urano. Para investigar o interior desses planetas, os pesquisadores analisaram as propriedades de suas atmosferas. A abundância de elementos pode preservar pistas sobre os materiais presentes.
Os resultados levantam a hipótese de que Urano e Netuno tenham se formado em regiões diferentes do Sistema Solar. Nesse cenário, cada planeta teria incorporado materiais com composições distintas, influenciadas pelas condições locais de formação.
Urano e Netuno
Urano e Netuno são classificados como gigantes gelados e considerados planetas gêmeos por apresentarem características físicas e estruturais semelhantes. Ambos possuem massas e dimensões comparáveis, atmosferas dominadas por hidrogênio e hélio, já no seu interior, água, amônia e metano.
Os dois planetas estão localizados na região externa do Sistema Solar e apresentam temperaturas muito baixas. Acredita-se que seus interiores sejam compostos por camadas de fluidos densos e materiais ricos em voláteis, sob condições extremas de pressão e temperatura.
A nova imagem de Netuno
Outra semelhança está na cor dos planetas. No entanto, durante décadas, Netuno foi representado em imagens com um azul mais intenso do que o observado em Urano. Recentemente, um estudo mostrou que essa diferença foi acentuada pelo processamento das imagens da Voyager 2.
Ao reprocessar os dados, os pesquisadores constataram que Netuno tem uma tonalidade semelhante à de Urano. A diferença visual entre os planetas está relacionada à forma como suas atmosferas absorvem e refletem a luz solar, especialmente devido à presença de metano.
Dois planetas diferentes
Apesar das semelhanças, compreender sua composição interna continua sendo um desafio porque as nuvens impedem a observação direta das regiões internas. Para investigar o interior, os cientistas precisam recorrer a indicadores químicos capazes de revelar propriedades das camadas inacessíveis.
Um desses indicadores é o monóxido de carbono, cuja concentração pode fornecer informações sobre a composição das regiões profundas da atmosfera. Pesquisadores combinaram modelos com observações recentes e estimaram a razão entre carbono e oxigênio.
Histórias diferentes
Os resultados indicam que Netuno apresenta maior enriquecimento em oxigênio do que Urano, ou seja, uma razão C/O menor. Essa diferença química é difícil de explicar caso ambos tenham se formado a partir de materiais semelhantes, na mesma região do disco de gás e poeira que cercava o Sol primitivo.
A descoberta sugere, portanto, que suas histórias podem ser mais distintas do que se achava. Ao comparar os dados com modelos da evolução química do Sistema Solar primitivo, a equipe propõe que Urano pode ter se formado próximo de sua órbita atual, enquanto Netuno teria surgido mais perto do Sol.
Referência da notícia
Briand et al. (2026). Contrasting C/O ratios in Uranus and Neptune from disequilibrium chemistry: A clue to distinct evolutionary pathways?.