Mar escuro e lagoa esvaziando: rompimento de faixa de areia muda a paisagem em praia de Cabo Frio

O rompimento de uma faixa de areia na Praia do Foguete, em Cabo Frio (RJ), provocou uma mudança significativa na paisagem em outubro deste ano. Órgão ambiental investiga possível intervenção irregular na área. Saiba mais aqui.

Lagoa Vermelha perdeu sua coloração característica ao se misturar com a água do mar após rompimento de faixa de areia na Praia do Foguete, em Cabo Frio (RJ). Crédito: Nano Banana (Google Image).

Em outubro deste ano, o rompimento de uma faixa de areia que separa a Praia do Foguete da Lagoa da Barra Nova, conhecida popularmente como Lagoa Vermelha, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, provocou uma mudança significativa na paisagem deste que é um dos pontos mais conhecidos da região.

A abertura criou uma ligação entre a lagoa e o Oceano Atlântico, fazendo com que grande parte da água da lagoa escoasse em direção ao mar e perdesse a sua característica coloração avermelhada.

O que aconteceu e quais as possíveis causas?

O episódio teria acontecido na madrugada entre os dias 18 e 19 de outubro, quando a faixa natural de areia que separa a lagoa da Praia do Foguete se rompeu. Com a ruptura, a água acumulada da lagoa começou a se deslocar em direção ao oceano, formando uma espécie de canal na areia.

O fato chamou a atenção dos moradores e de turistas, já que a Lagoa Vermelha perdeu uma boa parte de seu volume, bem como a sua coloração característica avermelhada, deixando trechos com aspecto de lama e um cenário bem diferente daquele conhecido pelos visitantes.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão ambiental executivo do Estado do Rio de Janeiro, está investigando o ocorrido, em conjunto com as prefeituras de Cabo Frio e Arraial do Cabo.

Lagoa Vermelha perde cor avermelhada característica e esvazia após ligação com o mar (imagem antes e depois da lagoa escoar para o mar). Crédito: G1/Reprodução.

Até o momento, duas principais causas estão sendo consideradas. A primeira seria um fenômeno natural; as chuvas intensas na região podem ter elevado o nível da lagoa e aumentado a pressão da água sobre a barreira de areia, favorecendo o rompimento da faixa de areia.

E a segunda causa seria uma possível intervenção humana. Isso mesmo! Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou banhistas cavando a areia no local. Um dos homens filmados negou que o grupo tivesse provocado a abertura e afirmou que a gravação ocorreu cerca de uma semana antes do rompimento da faixa de areia.

Imagem aérea da Lagoa Vermelha após a abertura da ligação com o mar. Crédito: Wislei Rabello/ Prefeitura de Cabo Frio.

Segundo um comerciante da região que não quis se identificar, em entrevista ao site G1, o rompimento dessa faixa de areia é praticada por moradores de forma ilegal para evitar alagamentos e infiltrações nas casas próximas.

Em resumo: embora esse tipo de fenômeno possa ocorrer naturalmente, as autoridades investigam se houve participação humana no episódio.

Os possíveis impactos ambientais

Isso tudo pode trazer impactos ambientais. A ligação da água doce com a água salgada do oceano pode modificar a salinidade, o nível da água e as condições de vida das espécies que habitam a lagoa.

Além disso, o escoamento também pode afetar organismos aquáticos que não conseguem sobreviver às novas condições.

E também na parte de turismo, como a lagoa é uma das paradas de passeios de buggy, com o nível da sua água muito baixo, a paisagem perdeu parte de seu atrativo, gerando preocupação entre bugueiros e comerciantes locais.

Mas teve um final feliz…

Felizmente, a faixa de areia voltou ao normal na manhã do dia 23 de outubro, devido à ação do vento, cerca de cinco dias após o rompimento, segundo o Inea.

Porém, isso não significa que a Lagoa Vermelha tenha recuperado imediatamente seu volume de água ou sua aparência avermelhada. A recuperação depende das condições de chuvas e da dinâmica das marés.