Canal de umidade espalha as chuvas e alertas por vários estados na reta final de outubro

Um corredor de umidade vai intensificar as chuvas no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil ao longo desta semana, com acumulados que podem chegar a 200 mm. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso estão entre os estados mais afetados pela chuva.

Uma frente fria tem formado tempestades sobre grande parte do Brasil nos últimos dias, trazendo pancadas de chuva para todas as regiões do país. Ao longo dos próximos dias, no entanto, um corredor de umidade (rio atmosférico) ajudará a impulsionar e manter as chuva frequentes sobre a região central do país, se estendendo até o final de Outubro.

A partir desta quarta-feira (27), um fluxo de umidade atravessando o país no rastro da atuação da frente fria vai começar a ganhar intensidade, causando chuvas especialmente sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste nos próximos dias.

O sistema começará a organizar a formação de pancadas de chuva especialmente sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste a partir desta quarta-feira (27), quando pancadas isoladas e esparsas começam a se formar entre São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso durante a tarde e a noite.

Tempestades se intensificam na quinta-feira

No entanto, é na quinta-feira (28) que as tempestades ganham abrangência e se formam numa área mais ampla, atingindo praticamente toda a região Sudeste (exceto noroeste de Minas Gerais e Espírito Santo) e a região Centro-Oeste.

Previsão de nebulosidade e chuva na quarta, quinta e sexta-feira mostra a intensificação das pancadas de chuva ao longo desta semana devido à formação de um canal de umidade.

Como é possível observar na imagem acima, na sexta-feira (29), as chuvas se deslocam em direção norte, atingindo menos os estados de SP e MS mas passando a atuar com maior intensidade sobre o norte de Minas Gerais e sobre o Espírito Santo.

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Previsões indicam ainda que as chuvas continuarão atingindo o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil também ao longo do sábado (31) e do domingo (1), causando acumulados totais de chuva que podem exceder os 100 mm e chegar perto dos 200 mm totais ao longo desta semana.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo mostra que os volumes podem chegar a valores entre 100 e 200 mm entre o Sudeste e o Centro-Oeste nesta semana.

Os estados mais afetados pelas chuvas serão Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso, onde os maiores acumulados serão registrados até o final do domingo (1). Chuvas intensas também podem ser registradas no Espírito Santo e no extremo norte e leste de São Paulo.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) Já emitiu avisos prévios para o Sudeste e o Centro-Oeste do país nesta semana. Há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

É possível observar ainda que chuvas significativas continuarão se formando também sobre boa parte do Norte do país e em alguns estados do Nordeste (especialmente Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão) ao longo desta semana.

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 26/10 e 2/11 mostra que grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste do país registrarão volumes de chuva mais intensos que o normal.

Isso fará com que a última semana do mês de Outubro seja marcada por um clima muito chuvoso e por acumulados de chuva acima da média em todo o Sudeste e o Centro-Oeste do país, como é possível observar na imagem acima.

Vale notar, no entanto, que as previsões indicam que o clima deve mudar já na primeira semana de Novembro. As chuvas voltarão a se concentrar sobre a região Sul, deixando o tempo mais firme e seco sobre o centro-norte do país, comportamento que pode continuar ao longo de grande parte do mês seguinte.