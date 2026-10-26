Sinais de rádio provenientes de outro planeta foram detetados pela primeira vez

Os sinais viriam de um exoplaneta, ou seja, um planeta que não faz parte do nosso sistema solar.

Pela primeira vez, os astrônomos detetaram sinais de rádio provenientes diretamente de um exoplaneta. Este planeta gigante, denominado Beta Pictoris b, está localizado a aproximadamente 63 anos-luz da Terra.

Uma descoberta impressionante que poderá permitir aos cientistas aprender mais sobre os campos magnéticos de mundos situados muito para além do nosso sistema solar. E não, não é uma mensagem enviada por extraterrestres!

Um planeta gigante situado a 63 anos-luz de distância

Descoberto em 2008, Beta Pictoris b é um exoplaneta, ou seja, um planeta localizado fora do nosso sistema solar. Orbita a estrela Beta Pictoris, visível na constelação de Pictor.

Os sinais viriam das "auroras" de Beta Pictoris b.

Este planeta, no entanto, tem muito pouco em comum com a Terra. É um gigante gasoso, aproximadamente 10 vezes mais massivo que Júpiter. Além disso, gira muito rapidamente em torno do seu eixo: um dia ali dura apenas 8 a 9 horas!

Para o estudar, os astrónomos utilizaram o MeerKAT, um conjunto de radiotelescópios instalado na África do Sul. Graças a estas observações, detectaram vários sinais de rádio curtos que parecem vir diretamente de Beta Pictoris b.

Auroras que são a fonte de sinais de rádio

Não há motivo para alarme: o mais provável é que os extraterrestres não tentem se comunicar conosco. A explicação é muito mais natural, mas igualmente fascinante.

Para o estudar, os astrônomos utilizaram o MeerKAT, um conjunto de radiotelescópios instalado na África do Sul.

Os investigadores acreditam que estas ondas de rádio estão relacionadas com as poderosas auroras que ocorrem em torno do exoplaneta. Já conhecemos este fenómeno no nosso próprio sistema solar.

Em Júpiter, por exemplo, a interação das partículas carregadas com o seu potente campo magnético produz auroras impressionantes, acompanhadas de emissões de rádio.

Beta Pictoris b funcionaria de forma semelhante, mas a uma escala gigantesca. As características particulares dos sinais observados permitiram aos cientistas associá-los ao campo magnético do planeta.

Um campo magnético milhares de vezes mais potente que o da Terra

E este dado é particularmente impressionante. Segundo as estimativas dos investigadores, o campo magnético de Beta Pictoris b é milhares de vezes mais forte do que o da Terra!

On aurait capté pour la première fois les émissions radio dune exoplanète : Beta Pictoris b, à 63 années-lumière. Pas des extraterrestres mais plutôt des aurores. https://t.co/o6yCwCygO9 — Eric Vandal ️️ (@Eric_Vandal_) October 2, 2026

Esta diferença poderia ser explicada, em particular, pelas características do planeta: Beta Pictoris b é extremamente massivo e gira muito rapidamente em torno do seu eixo.

Mas acima de tudo, estes sinais poderão oferecer aos astrónomos uma nova forma de estudar os exoplanetas. Os campos magnéticos são essenciais para compreender o seu funcionamento interno, a sua evolução e as suas interações com a sua estrela.

Uma descoberta que ainda tem de ser confirmada

Esta primeira detecção poderá, assim, abrir um novo capítulo no estudo dos planetas situados fora do Sistema Solar. Até agora, observar diretamente os seus campos magnéticos era particularmente difícil. As emissões de rádio poderão agora servir como uma nova ferramenta para os astrónomos.

No entanto, recomenda-se cautela. O estudo que anuncia esta descoberta foi publicado como pré-publicação científica e ainda não foi avaliado por outros investigadores através do processo de revisão por pares.

A confirmarem-se estes resultados, Beta Pictoris b poderá tornar-se o primeiro exoplaneta cujas emissões rádio aurorais foram detectadas diretamente. E, com radiotelescópios cada vez mais potentes, poderemos ouvir muitos outros mundos cada vez mais distantes!