Frente fria continua causando chuvas intensas em vários estados; confira as nova localidades em alerta

Uma frente fria vem atuando sobre o Brasil e provocando muita chuva e temporais no Centro-Sul. O sistema avança e traz alertas para novos estados e localidades, mas agora para o Centro-Norte.

Chuvas intensas e temporais vêm ocorrendo no Centro-Sul do Brasil devido à atuação de uma frente fria. Esse mesmo sistema frontal continua avançando pelo país e deixando em alerta novos estados e localidades, mas agora do Centro-Norte, com chuvas intensas ainda no Sudeste, no Centro-Oeste, Norte e Nordeste no início desta semana.

Segunda-feira: alertas para as regiões SE, CO, N e NE

A segunda-feira (26) começa com muita nebulosidade sobre o Centro-Norte do Brasil, com tempo mais fechado no Sudeste e ocorrência de chuva fraca nas primeiras horas da manhã no leste e norte de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Já no Espírito Santo e na porção entre o Pará e o estado do Maranhão, há previsão de chuva forte no início da manhã.

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No decorrer da manhã, a chuva fraca continua nas áreas do Sudeste, inclusive no Espírito Santo. Já no norte de Goiás, do Mato Grosso, em Tocantins, no Amazonas, Pará, no centro-sul do Maranhão e do Piauí, as chuvas ocorrem pontuais e com até forte intensidade.

A partir da tarde, por volta das 15 horas até o período da noite, as instabilidades ganham intensidade e trazem potencial de chuvas intensas e de temporais, deixando em alerta a porção central e norte de Minas Gerais, o Espírito Santo, o sul e oeste da Bahia, o norte de Goiás e do Mato Grosso, o estados do Tocantins, o sul dos estados do Maranhão e do Piauí, a metade sul do Pará, a metade sul e noroeste do Amazonas.

Previsão de chuva para a tarde da segunda-feira, 26 de outubro.

Os eventos mais intensos e com potencial de maiores transtornos está no norte e nordeste de Minas Gerais, no centro e norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, onde os volumes de chuva variam de 50 a 80 mm e podem acumular em menos de 12 horas.

Previsão de chuva para a noite da segunda-feira, 26 de outubro.

Chuva fraca o chuvisco é previsto ainda para o leste de São Paulo, para a porção mais litorânea, para o Rio de Janeiro, sul e Triângulo Mineiro em Minas Gerais.

Terça-feira: alertas para CO, N e NE e menos riscos para o SE

A frente fria no início da manhã entre o Sudeste, o Centro-Oeste e o Nordeste e contribui para chuvas de até forte intensidade no norte de Minas Gerais, no centro-sul e oeste da Bahia, no centro e norte de Goiás e entre o Tocantins, o Maranhão e o Piauí, com baixo potencial para transtornos.

Previsão de chuva para a amanhã da terça-feira, 27 de outubro.

A partir da tarde, a frente fria avança um pouco mais, o que diminui o potencial de chuvas sobre o Sudeste, na porção norte e nordeste de Minas Gerais. No entanto, ainda há previsão de pancadas de chuva forte nas localidades do noroeste e oeste mineiro, mais próximas de Goiás e da Bahia.

Previsão de chuva para a tarde da terça-feira, 27 de outubro.

Por outro lado, as instabilidades ganham intensidade e levam alertas de chuvas intensas e de temporais para todo o estado da Bahia, extremo oeste de Pernambuco, sul dos estados da Bahia e do Piauí, para o centro e norte de Goiás e do Mato Grosso, para o sul do Pará, centro, sul e noroeste do Amazonas, para Rondônia e o Acre. Vale ressaltar, que as chuvas na porção oeste da Região Norte, não são causadas pela frente fria.