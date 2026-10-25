Falso alarme no Japão: agência anuncia por engano um terramoto de magnitude 9,9

A Agência Meteorológica do Japão pediu desculpa após emitir, por engano, um alerta para um terramoto de magnitude 9,9, que teria superado o maior terremoto alguma vez registado.

No Japão, onde os terramotos fazem parte dos riscos naturais, a rapidez e a precisão da informação são fundamentais para proteger a população e evitar alarmes desnecessários.

Paula Gonçalves Meteored Portugal 25/10/2026 09:04 5 min

A emissão errada de um alerta de emergência para um terremoto de magnitude 9,9 levou a Agência Meteorológica do Japão a apresentar desculpas, num incidente que evidencia os desafios de comunicar riscos sísmicos num dos países mais preparados do mundo para enfrentar terramotos.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o alerta terá sido emitido após um terremoto de magnitude 6,9 junto à península de Kamchatka, na região do extremo oriente russo.

Segundo a informação divulgada, o abalo real ocorreu cerca de três horas antes do relato do incidente. A falha terá levado à indicação de uma magnitude muito superior à registada, criando assim um falso alarme de consequências potencialmente graves.

Porém, a diferença entre os dois valores ainda é significativa. Enquanto um terremoto de magnitude 6,9 pode provocar danos consideráveis, dependendo da profundidade, da distância a zonas habitadas e das características do solo e das construções, um terramoto de magnitude 9,9 representaria um acontecimento de proporções gigantescas.

Um erro que gerou um alarme

A Agência Meteorológica do Japão, responsável pela monitorização da atividade sísmica e pela emissão de alertas, reconheceu o erro e pediu desculpa. A ocorrência levanta questões sobre a fiabilidade dos sistemas de detecção e divulgação de informação de emergência, sobretudo num país onde os avisos rápidos podem ser decisivos para salvar vidas.

O Japão está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma vasta região marcada por intensa atividade tectónica, onde se concentram numerosos terremotos e vulcões.

Por esse motivo, o país desenvolveu sistemas de monitorização e alerta que procuram transmitir informações à população e às autoridades no menor tempo possível. No entanto, a rapidez necessária para emitir avisos pode tornar particularmente importante a validação dos dados antes da sua divulgação.

Um alerta cancelado em apenas oito minutos

Segundo a imprensa japonesa, o aviso foi divulgado pelas 12h40, hora local, e retirado cerca de oito minutos depois, às 12h48, dia 16 de outubro, sexta-feira. Durante esse intervalo, foram previstas intensidades sísmicas máximas na escala japonesa, levando à emissão de alertas para várias regiões do país.

Mapa da Agência Meteorológica do Japão assinala o epicentro do terremoto que atingiu a região ao largo da península de Kamchatka, na tarde de sexta-feira, dia 16 de Outubro. Fonte: The Japan times

A agência explicou que a magnitude do terremoto tinha sido sobrestimada e que estava a investigar a origem da falha informática. Na conferência de imprensa, afastou a hipótese de um ciberataque, apontando para um possível problema no processamento dos dados pelo sistema.

Apesar do susto, o terremoto real provocou apenas uma intensidade sísmica de nível 1 na cidade japonesa de Hakodate, em Hokkaido. Não foi emitido qualquer alerta de tsunami associado ao incidente.

Um terremoto de magnitude 9,9 seria possível?

O valor anunciado por engano ultrapassaria o maior terramoto alguma vez registado por instrumentos científicos, o terremoto de Valdivia, no Chile, em 22 de maio de 1960, com magnitude 9,5. O abalo provocou um tsunami que atravessou o Pacífico e causou vítimas e destruição em vários países.

A Agência Meteorológica do Japão identificou incorretamente a magnitude do terremoto ocorrido junto a Kamchatka, desencadeando um alerta de emergência que acabou por ser retirado. Fonte: The Japan Times

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), não é conhecido qualquer sistema de falhas suficientemente extenso para produzir um terramoto de magnitude 10 ou superior. Um evento de magnitude 9,9 seria, por isso, extraordinariamente improvável segundo o conhecimento geológico atual.

O incidente no Japão demonstra como um erro num sistema de alerta pode ter consequências que vão muito além de uma simples incorreção numérica. Num país habituado a preparar a população para terramotos e tsunamis, a confiança nas informações oficiais é essencial.

A rapidez dos avisos continua a ser indispensável, mas este episódio recorda que a precisão dos dados e a capacidade de corrigir erros são igualmente fundamentais.