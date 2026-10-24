A Noite Estrelada: estudo relaciona pintura de Van Gogh a um céu real de 1889

Um estudo sugere que Vincent van Gogh pode ter se inspirado em um céu real ao pintar A Noite Estrelada em 1889. Pesquisadores sul-coreanos relacionaram a obra ao céu antes do amanhecer em Saint-Rémy-de-Provence, na França, por volta de 22 de julho daquele ano.

Estudo aponta 22 de julho de 1889 como possível inspiração para A Noite Estrelada, com semelhanças entre a pintura e a posição de astros no céu.

O estudo encontrou uma possível correspondência entre o céu observado na França em 1889 e a disposição dos astros retratada em A Noite Estrelada. Pesquisadores sul-coreanos reconstruíram a configuração celeste sobre Saint-Rémy-de-Provence, onde o artista estava internado.

A equipe combinou registros históricos com cálculos astronômicos que estimam a posição dos astros em datas e locais específicos. A comparação permite avaliar se a distribuição das estrelas e outros objetos visíveis no céu daquele período corresponde à composição representada na tela.

A correspondência identificada oferece uma possível explicação para parte da composição celeste de A Noite Estrelada, pintada em junho de 1889. No entanto, encontrar semelhanças entre o céu reconstruído e a obra não prova que Van Gogh tenha reproduzido fielmente uma observação específica.

A Noite Estrelada

A Noite Estrelada é uma pintura a óleo de Vincent van Gogh, concluída em 1889, durante sua internação em Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França. A obra retrata um céu noturno com estrelas luminosas, uma Lua crescente e estruturas ondulantes que parecem atravessar a paisagem.

Atualmente, a obra está no acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York e é considerada uma das pinturas mais conhecidas do pós-impressionismo.

A composição se destaca pelas curvas e pelo contraste entre tons de azul e amarelo que representam a dinâmica do céu. Van Gogh empregou cores e formas para construir uma interpretação artística da cena. Essa combinação de elementos motiva estudos que investigam possíveis referências astronômicas.

Ciência por trás da obra

A obra de van Gogh já foi objeto de estudo sobre dinâmica dos fluidos devido aos padrões que apresentam semelhanças escoamentos turbulentos. Pesquisadores já analisaram imagens da obra e identificaram padrões de brilho e distribuição espacial compatíveis com características da turbulência.

O céu antes do amanhecer de 22 de julho de 1889 pode ter inspirado A Noite Estrelada, embora a data ainda seja uma hipótese. Crédito: Jeong-hyun Kim et al. 2026

A semelhança entre a pintura e modelos físicos não significa que Van Gogh tenha formulado conscientemente as equações da turbulência, mas sugere que sua observação da natureza captava detalhes visuais complexos. Assim, a obra sempre aproximou Arte e Ciência.

O céu de 1889

Um novo estudo publicado na revista Scientific Reports propõe que A Noite Estrelada pode ter sido inspirada pelo céu observado antes do amanhecer em torno de 22 de julho de 1889, e não em meados de junho. Os pesquisadores reconstruíram a configuração astronômica da época.

Encontraram semelhanças com o aglomerado estelar das Híades. A análise meteorológica também indicou que as condições poderiam ter permitido a observação desses astros. A hipótese se apoia em cálculos astronômicos, registros históricos e cartas trocadas entre Van Gogh e seu irmão.

Diferentes noites

Apesar das correspondências entre a pintura e a configuração astronômica de julho de 1889, a data proposta pelo estudo ainda não pode ser considerada definitiva. A reconstrução do céu permite identificar alinhamentos compatíveis com elementos representados por Van Gogh.

Pesquisadores reconstruíram o céu de 1889 e encontraram uma possível correspondência com a Lua, Vênus e as Híades retratadas por Van Gogh. Crédito: Jeong-hyun Kim et al. 2026

Outro fator é o processo criativo de Van Gogh, que produzia esboços e recorria à memória ao desenvolver suas composições. Por isso, A Noite Estrelada pode combinar referências visuais de diferentes dias. O céu retratado não precisa corresponder a uma observação astronômica exata.