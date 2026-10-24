Rochas como as da Lua: o que tem uma formação rochosa ancestral em Madagascar a ver com o satélite natural da Terra

Um maciço rochoso notavelmente claro na paisagem de Madagascar faz lembrar as terras altas brancas da Lua. Aí, rochas antiquíssimas e forças tectónicas criaram uma formação que tem, pelo menos, 600 milhões de anos.

O maciço de Saririaky, em Madagascar, parece um local onde rochas lunares brancas aterraram na Terra. Mas esta cor marcante tem outro motivo. Imagem: NASA

Lisa Seyde Meteored Alemanha 24/10/2026 17:08 5 min

Do espaço, parece uma mancha clara no meio de uma paisagem seca e de cor castanho-ferrugem: o maciço de Saririaky, no sul de Madagascar, destaca-se nitidamente do seu meio envolvente. Um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) fotografou a formação no dia 28 de agosto de 2026. A NASA publicou a imagem no Earth Observatory.

O que tem de especial é a rocha branca: o anortosito é uma rocha ígnea intrusiva que também se encontra na Lua, especialmente nas terras altas claras. Estas áreas refletem a luz solar e, por isso, podem ser observadas até a partir da Terra, surgindo como regiões claras na superfície lunar.

O anortosito não ocorre apenas na Lua. Existem depósitos de maior dimensão, por exemplo, no leste do Canadá, na Escandinávia, no sul da Índia e em Madagascar. O maciço de Saririaky, em Madagáscar, abrange cerca de 100 quilómetros quadrados e, segundo estudos geológicos, deverá ter-se formado há pelo menos 600 milhões de anos.

Colisões continentais gigantescas

O anortosito forma-se quando rocha fundida arrefece e solidifica abaixo da superfície terrestre. Como este processo ocorre de forma relativamente lenta, é possível o crescimento de cristais minerais de maiores dimensões. No maciço de Saririaky, a rocha encontra-se hoje exposta, constituindo uma estrutura marcante dentro de uma região geologicamente muito deformada.

As estruturas alongadas evidenciam as fortes forças tectônicas de uma zona de cisalhamento dúctil. Imagem: NASA

O maciço situa-se numa formação geológica peculiar: uma zona de cisalhamento dúctil. Neste local, as rochas podem ser deformadas sob enormes pressões e altas temperaturas, sem se partirem. São esticadas, dobradas e sofrem alterações estruturais; simultaneamente, a sua composição mineral pode alterar-se. Tais transformações — incluindo nas rochas — são designadas por metamorfismo.

Sulcos longos e aproximadamente paralelos revelam a atuação destas forças. As deformações podem estar relacionadas com a forma como surgiu o Gondwana, um supercontinente que abrangia, entre outras regiões, partes da atual África, Índia, Madagascar, Austrália e Antártida.

Rochas como a Lua

A cerca de 60 quilômetros a norte de Saririaky, encontra-se outro maciço de anortosito. Alguns supõem que ambos faziam parte de um único conjunto e que estavam separados por um processo de extensão tectônica. Este fenômeno é designado por boudinage: um corpo rochoso mais resistente é fragmentado em segmentos distintos, enquanto o material que o rodeia sofre deformação.

Na Lua, é possível distinguir dois tipos de superfície: as terras altas, mais claras, denominadas Terra (pl. Terrae), e as bacias, mais escuras, denominadas Mare (pl. Maria). Imagem: NASA/JPL/USGS

A lua também pode ser explorada utilizando estas rochas terrestres. As terras altas do anortosito têm mais de quatro mil milhões de anos. De acordo com o conhecimento atual, cristalizaram a partir de um enorme oceano de magma que outrora cobriu a jovem lua. Certos minerais acumularam-se perto da superfície à medida que esta arrefecia, formando as primeiras partes da sua crosta.

Embora as amostras lunares trazidas para a Terra pelas missões Apollo tenham possibilitado análises diretas, a sua disponibilidade era limitada. Por este motivo, rochas terrestres comparáveis também podem ser utilizadas para fins de investigação. Um exemplo de uma ocorrência muito semelhante encontra-se nas montanhas Beartooth, no estado do Montana, nos Estados Unidos.

O Maciço Saririaky une, assim, uma visão espetacular a partir do espaço a um acontecimento ancestral que moldou de forma significativa tanto a Terra como a Lua.