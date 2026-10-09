Além da cratera: o impacto de McGetchin revela como a superfície da Lua muda

A cratera McGetchin, formada em 2024, mostra que um impacto lunar altera a superfície muito além das dimensões da cratera: imagens do Lunar Reconnaissance Orbiter e medições térmicas revelam alterações de até 120 km e um ponto frio de 7 km.

Reconstrução da cratera lunar recente formada em 2024, com cerca de 222 metros de largura, apresentando o material ejetado característico distribuído ao redor da borda.

O recente impacto de um asteroide, cujo tamanho se estima equivalente ao de um prédio de dois ou três andares, criou uma grande cratera na superfície lunar, agora conhecida como cratera McGetchin.

O estudo desse evento está revelando novas possibilidades aos cientistas. O impacto não apenas formou a cratera, mas também modificou a superfície lunar ao redor em um raio muito maior. A região do impacto tornou-se um laboratório natural para estudar até onde se propagam os efeitos de uma colisão.

A cratera como amostra natural da crosta lunar

O impacto, ocorrido perto de Mare Crisium, teve o efeito de uma "perfuração": escavou profundamente e trouxe à superfície materiais pertencentes a diferentes camadas.

Os mares lunares são vastas planícies escuras formadas por lava basáltica solidificada. Seu nome deriva de um erro dos primeiros astrônomos, que os confundiram com oceanos reais.

As imagens capturadas pela sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, com sua câmera Narrow Angle Camera de alta resolução, mostram uma cratera com diâmetro médio de 222 metros e profundidade aproximada de 43 metros.

A borda da cratera eleva-se, em média, 7,7 metros acima da superfície original. Mais interessante ainda foi o que os cientistas observaram fora da cratera, ao longo de suas laterais.

Os cientistas consideraram que a região ao redor era mais interessante do que a própria cratera.

Ao comparar centenas de imagens obtidas antes e depois do evento, observou-se que a refletividade de apenas uma área lunar havia mudado. Uma área mais brilhante estendia-se por cerca de 15 quilômetros a partir do ponto de impacto, enquanto alterações associadas a áreas mais escuras foram detectadas a mais de 120 quilômetros de distância. Isso se deve à redistribuição de material.

Dois estudos publicados na revista Science Advances sugerem que o material produzido em alta velocidade durante a colisão se mistura com o material da superfície — composto principalmente por regolito — ao longo de grandes distâncias, deixando seu próprio rastro.

O frio noturno revela um regolito mais suave

Além das imagens ópticas que mostraram essa mudança na refletância, graças a um radiômetro — o Diviner, a bordo da sonda Lunar Reconnaissance Orbiter — foi possível medir a temperatura noturna do solo lunar próximo à nova cratera.

Descobriu-se uma grande "zona fria" de cerca de 7 quilômetros de largura, uma região onde a temperatura superficial noturna é entre 8 e 9 Kelvin mais baixa do que nas áreas circundantes.

A hipótese mais plausível é que o impacto, com sua onda de choque que se propaga radialmente, deslocou o regolito superficial, tornando-o menos compacto e mais poroso.

Representação gráfica do "ponto frio" detectado nas observações noturnas do Diviner: a área afetada estende-se por cerca de 7 km e é mais fria do que o terreno circundante.

Isso reduziu a capacidade térmica do regolito, ou seja, sua capacidade de reter, durante a noite, o calor armazenado ao longo do dia. Consequentemente, a região ao redor da cratera esfria mais à noite do que as áreas onde o regolito permaneceu compacto.

Essa descoberta despertou a ideia de verificar se algo semelhante havia ocorrido em outras crateras recentes. Observou-se que, sistematicamente, todas as crateras com diâmetro superior a 30 metros estão cercadas por seu próprio "ponto frio".

Reconstrução da superfície lunar após a colisão: o material ejetado e a mistura do regolito podem alterar o terreno a quilômetros de distância da borda da cavidade.

Além disso, quanto maior o tamanho, mais profundamente a perturbação se propaga, aumentando a anomalia térmica.

Estes estudos sugerem que os impactos alteram as camadas externas da Lua com o passar do tempo.

Uma Lua dinâmica, importante também para futuras missões

Conhecer os dados exatos do impacto que formou a Cratera McGetchin nos permitirá medir a rapidez com que seus efeitos desaparecerão na área circundante.

Ao estudar essa e outras crateras semelhantes, é possível medir, em uma escala temporal, as alterações superficiais causadas por impactos.

Como a Lua não possui atmosfera própria, corpos como asteroides ou seus fragmentos atingem a superfície, modificando-a continuamente.

O novo cenário indica que a distribuição de uma mistura de materiais provenientes de diferentes profundidades por grandes áreas é um processo quase contínuo; isso sugere que a composição observada na superfície pode refletir uma história mais complexa do que a geologia local, por si só, indica.