Um estudo publicado na Science revela que a criosfera terrestre ultrapassou os limites de segurança planetária. O gelo marinho, a neve e o permafrost apresentam mudanças preocupantes, enquanto uma maior perda de gelo continental parece já ser inevitável.

Uma reconstrução ilustrativa do derretimento do gelo na Groenlândia, com a calota glacial e fragmentos de gelo flutuante.

Um estudo publicado recentemente na revista Science destaca o papel fundamental que a criosfera desempenha na manutenção da estabilidade climática e, consequentemente, da habitabilidade do nosso planeta. No entanto, o mesmo estudo revela que a criosfera já ultrapassou os limites de segurança.

A criosfera ultrapassou seu espaço de segurança planetário

A criosfera refere-se à porção da superfície terrestre coberta por camadas de gelo, tanto continentais quanto marinhas, geleiras de montanha, neve e permafrost.

A criosfera permanente (geleiras e camadas de gelo) ocupa aproximadamente 10% da superfície terrestre, porcentagem que aumenta para 15-30% durante o inverno boreal.

A criosfera desempenha algumas funções fundamentais no equilíbrio climático. Ela reflete uma grande parte da radiação solar incidente, evitando um aquecimento excessivo da superfície terrestre; além disso, regula a disponibilidade de água doce (e a salinidade dos oceanos).

Evolução sazonal da extensão do gelo marinho do Ártico e da Antártica ao longo dos anos.

Por fim, a criosfera absorve parte do excesso de calor retido na atmosfera pelo efeito estufa. Essas funções são essenciais para a estabilidade do clima e dos ecossistemas da Terra.

Do excesso de calor acumulado pelo efeito estufa, aproximadamente 89% foi absorvido pelos oceanos, cerca de 5% pela terra, aproximadamente 4% pela criosfera, e os 2% restantes estão retidos na atmosfera.

Em um estudo recente publicado na revista Science, uma equipe de pesquisadores avaliou o grau de deterioração da criosfera em sua importante função como estabilizador climático.

O pesquisador Bo Su, do Centro de Resiliência de Estocolmo, vinculado à Universidade de Estocolmo, e seus colegas formularam o conceito de um "espaço operacional seguro" — isto é, a faixa de condições ambientais dentro da qual a humanidade pode se desenvolver de maneira estável, sem desencadear mudanças abruptas ou irreversíveis no sistema terrestre.

Essa margem de segurança pode ser quantificada por meio de uma série de indicadores. Especificamente, a pesquisa mencionada utilizou quatro indicadores-chave: volume de gelo continental, extensão de gelo marinho, cobertura de neve e temperatura do permafrost. Enquanto esses indicadores permanecerem dentro de certos limites, a estabilidade climática estará garantida.

O resultado é preocupante: três indicadores já ultrapassaram os limites propostos, enquanto o quarto, referente ao gelo continental, parece caminhar para superá-los, devido às perdas futuras já provocadas pelo aquecimento global.

Do gelo marinho ao permafrost: os números de uma transformação global

Um dos indicadores mais importantes é a extensão do gelo marinho no Ártico e na Antártica. Segundo os pesquisadores, para se manter dentro da zona de segurança, essa área deveria superar 19,8 milhões de quilômetros quadrados. Em 2024, era de apenas 16,5 milhões de quilômetros quadrados — um déficit de aproximadamente 3,3 milhões de quilômetros quadrados em relação ao limite estabelecido.

Até mesmo a cobertura de neve em terra firme encontra-se em situação precária. O limite proposto é de 38,8 milhões de quilômetros quadrados, enquanto, em 2024, a superfície média anual caiu para 35,9 milhões.

O terceiro indicador refere-se à temperatura do permafrost, cujo limiar de estabilidade foi fixado provisoriamente em -6,6°C. As simulações mostram que esse limiar já foi ultrapassado.

O único indicador que ainda supera o limiar é a massa das calotas polares continentais, cujo volume, pelo menos até 2018, manteve-se acima do limite proposto. No entanto, não se deve ignorar a lenta resposta das massas de gelo ao aquecimento, o que significa que parte das perdas futuras pode já estar em curso.

Por que a perda de gelo poderia acelerar o aquecimento global?

O que torna a criosfera um componente especialmente crítico do ciclo climático não é apenas o seu volume ou extensão, mas, sobretudo, os mecanismos climáticos desencadeados pela sua perda — especificamente, o conhecido ciclo de retroalimentação gelo-albedo. Quando o gelo derrete, abre espaço para oceanos ou formações terrestres mais escuras, que absorvem mais energia. A temperatura aumenta ainda mais, favorecendo um derretimento maior.

Além disso, quanto mais finas as geleiras se tornam — mesmo mantendo extensões semelhantes —, maior é a superfície exposta a um ar, em média, mais quente, o que acelera o processo de derretimento.

O aumento da temperatura do permafrost em relação aos valores pré-industriais é um dos indícios da perda de estabilidade da criosfera. Crédito: Su, et al. (2026)

Finalmente, o papel do permafrost, que armazena enormes quantidades de carbono orgânico congelado, é fundamental. Quando o solo descongela, a decomposição da matéria orgânica pode liberar dióxido de carbono e metano, intensificando ainda mais o efeito de estufa e o aquecimento global.

De acordo com este estudo, a deterioração da criosfera e do seu mecanismo de feedback poderia contribuir para um aquecimento global entre 0,05 e 0,7°C até o ano 2100.

A deterioração da criosfera e seu mecanismo de retroalimentação poderiam contribuir para um aquecimento global de entre 0,05 e 0,7°C até o ano de 2100.



Os limiares propostos pelos pesquisadores são indicadores de precaução que sinalizam um risco maior, não necessariamente pontos de inflexão físicos. No entanto, a mensagem desta pesquisa é que a criosfera deveria ser considerada de forma independente nas políticas climáticas.

A criosfera não é apenas vítima das mudanças climáticas, mas poderia se tornar um de seus principais impulsionadores.