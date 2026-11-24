Duas unidades em Tupanciretã e uma em Jari armazenavam trigo, milho e soja. Em Tupanciretã, o temporal também atingiu 29 mil hectares de lavouras de soja.

A cobertura metálica do ginásio municipal de Tupanciretã desabou durante o temporal de 20 de novembro. Fonte: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

O temporal de sexta-feira (20) atingiu três unidades da Cooperativa Agroindustrial (C.Vale), duas em Tupanciretã e uma em Jari, na região central do Rio Grande do Sul. Segundo a gerência local, o prejuízo da cooperativa supera R$ 150 milhões pela estimativa inicial. Os silos guardavam trigo, milho e soja quando o vento e a chuva danificaram as estruturas de secagem e armazenagem.

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No campo, a chuva, o granizo e o vendaval atingiram cerca de 35 mil hectares em Tupanciretã e afetaram diretamente 440 famílias rurais. O laudo preliminar da Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), divulgado nesta segunda-feira (23), identifica 29 mil hectares de soja atingidos, com perda média estimada em 95% nessas lavouras.

Será preciso voltar a semear com menos máquinas disponíveis, enquanto parte dos agricultores ainda precisa concluir o primeiro plantio.

Replantio da soja esbarra na falta de máquinas e nos danos às estradas

Antes do temporal, a previsão era cultivar 147 mil hectares de soja em Tupanciretã. Cerca de 70% dessa área já havia sido semeada e, em algumas propriedades, as plantas tinham de quatro a seis folhas. O granizo atingiu essas plantas ainda nas primeiras semanas de crescimento. Em outros pontos, a chuva soterrou plantas que já haviam brotado. Os 95% de perda média estimados pelos técnicos se referem à soja dentro dos 29 mil hectares atingidos.

Os danos às estradas rurais dificultam a chegada das semeadoras às áreas onde a soja precisa ser replantada.

Para voltar a plantar, é preciso levar sementes e máquinas às áreas que perderam plantas. O laudo registra avarias em tratores, caminhões e outros equipamentos agrícolas. Também aponta danos mais intensos em cerca de 440 quilômetros de estradas de chão, o que dificulta tanto a chegada do maquinário quanto a retirada da produção. A Emater seguirá com as vistorias em conjunto com a prefeitura e a Defesa Civil.

Granizo atinge o milho e destrói aveia às vésperas da colheita

No milho, o prejuízo alcança duas atividades. Uma parte das lavouras forneceria grãos, enquanto outra seria cortada para silagem, alimento conservado para o gado.

Em Tupanciretã, o temporal de 20 de novembro destruiu 80 hectares de aveia que já estavam prontos para a colheita.

Entre os cereais de inverno, a aveia concentrou as perdas mais severas. A assistência técnica identificou três situações no município.

Milho para grãos. Em 1.050 hectares atingidos, a perda de produtividade chega a 97% nas lavouras já estabelecidas.

Em 1.050 hectares atingidos, a perda de produtividade chega a 97% nas lavouras já estabelecidas. Milho para silagem. Foram afetados 130 hectares, com perda estimada em 97%, reduzindo a reserva de alimento para os rebanhos.

Foram afetados 130 hectares, com perda estimada em 97%, reduzindo a reserva de alimento para os rebanhos. Aveia para grãos. Houve perda total em 80 hectares que já estavam prontos para colher. Nas demais culturas de grãos de inverno, a equipe identificou danos pontuais.

Nas propriedades leiteiras, o efeito foi imediato. Sem eletricidade para ordenhar as vacas e resfriar a produção, cerca de 35 propriedades sofreram uma perda imediata estimada em 18.375 litros de leite por dia. O levantamento abrange aproximadamente 1.225 vacas em lactação.

Silos em Tupanciretã e Jari guardavam trigo, milho e soja

Segundo a gerência local da C.Vale, a destruição foi quase total nas três unidades atingidas. O vento e a chuva danificaram galpões de recebimento e silos usados para secar e armazenar a colheita. Mais de 300 associados entregam sua produção a essas unidades.

Tupanciretã tem perda média de 95% nos 29 mil hectares de soja atingidos pelo temporal

A quantidade de grãos efetivamente perdida segue em apuração. A cooperativa ainda não detalhou quanto do prejuízo corresponde às instalações e quanto cabe aos estoques que estavam nos armazéns.

Em Tupanciretã, agricultores ainda aguardavam sementes para o plantio quando o temporal atingiu o centro de distribuição da Sementes Estrela. A empresa mantinha ali cerca de 60 mil sacas de sementes de soja, estoque avaliado em R$ 19 milhões. Com o laboratório local destruído, a empresa informou que os lotes passíveis de recuperação serão analisados em Erechim. O resultado indicará quanto desse estoque ainda poderá atender ao plantio.