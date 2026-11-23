Rio atmosférico traz risco de temporais severos e chuva acima de 100 mm para o Sul nesta terça-feira (24)

Nesta terça-feira (24) um rio atmosférico traz condições para fortes temporais e chuvas intensas que podem pontualmente acumular mais de 100 mm no Sul do Brasil.

Esta semana já começou com áreas de instabilidade atuando sobre a Região Sul do Brasil, e assim deve continuar nesta terça-feira (24), devido à presença de ar quente e úmido sobre a região e ao reforço de um rio atmosférico (ou canal de umidade) proveniente do Norte do país.

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Há alerta de fortes temporais, acompanhados por rajadas de vento que podem ultrapassar os 80 km/h, acumulados que podem pontualmente superar os 100 mm e queda de granizo (que pode ter um tamanho significativo).

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Região Sul segue com alertas para a terça-feira (24)

O ar quente e úmido que já está atuando sobre a Região Sul do Brasil vai ser reforçado por um intenso rio atmosférico nesta terça-feira (24), que traz mais calor e umidade da região Norte do país em direção ao Sul, aumentando as condições para tempo severo.

Os três estados do Sul estão em alerta, mas as áreas com maior potencial de severidade e precisam de maior atenção são o norte gaúcho, e o Oeste catarinense e paranaense.

No Rio Grande do Sul, os temporais com chuvas intensas já começam na madrugada pelo norte do estado, e no decorrer do dia se espalham por toda a metade centro-norte, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre, onde as chuvas devem chegar no início da tarde.

Previsão de precipitação (mm) e nebulosidade para terça-feira (24) às 9h à esquerda e às 17h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Há potencial para temporais isolados acompanhados por queda de granizo (que pode ser grande) e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h, especialmente na região das Missões, Centro, Noroeste, Norte, Vales, Serra, Nordeste e Litoral Norte gaúcho.

Também são esperadas chuvas intensas nestas áreas, com acumulados entre 40 e 80 mm no dia, mas podendo superar os 100 mm no noroeste e norte.

A capital gaúcha tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas no período da tarde.

Previsão de densidade de raios para terça-feira (24) às 8h à esquerda e às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Em Santa Catarina, as chuvas fortes e temporais também já começam na madrugada da terça-feira (24) no Grande Oeste, em áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul, e ao longo da manhã avançam por todo o território, persistindo até meados da noite.

Terça-feira (24) com riscos já desde a madrugada para fortes temporais, chuva intensa de mais de 50 mm, rajadas de vento que podem superar os 80 km/h e granizo no norte do RS, em SC e no PR.

Há riscos de temporais com muitos raios, chuva pontualmente intensa, fortes rajadas de vento que podem superar os 80 km/h (especialmente no oeste) e granizo em alguns pontos. Os acumulados variam entre 40 e 70 mm em grande parte do estado, mas podem pontualmente ultrapassar os 100 mm no Grande Oeste.

A capital Florianópolis tem previsão de um dia mais encoberto e chuvoso, desde a manhã até a noite, e com trovoadas isoladas.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) até a noite (23h) de terça-feira (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

No Paraná, pancadas de chuva e trovoadas começam de manhã no oeste e sudoeste do estado, se espalhando para as demais áreas paranaenses ao longo do dia. À noite, algumas pancadas isoladas ainda podem ocorrer na metade norte.

Fortes temporais estão previstos ao longo do dia, principalmente para as regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste e Central do estado, acompanhados por chuvas pontualmente intensas (que podem superar os 50 mm), queda de granizo e rajadas de vento fortes que podem superar os 80 km/h.

Curitiba tem previsão de pancadas de chuva forte com trovoadas à tarde e noite com chuva fraca.

E atenção, pois nos três estados há risco para transtornos associados a destelhamentos, cortes de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e enxurradas.