O rover Perseverance, da NASA, está investigando rochas brilhantes em Marte, que podem preservar registros de antigos sistemas aquosos. As formações apresentam características minerais e geológicas associadas à circulação de água líquida no passado do planeta.

O rover Perseverance, da NASA, identificou rochas claras ricas em sílica hidratada em Marte, revelando novas evidências da presença de água no passado do planeta. Crédito: NASA

O rover Perseverance, da NASA, identificou um conjunto de rochas claras na região de Idubi, perto da cratera Jezero, em Marte. As formações apresentam uma coloração muito mais brilhante que as rochas vulcânicas e os materiais produzidos por impactos encontrados anteriormente na região.

A sílica hidratada encontrada nas rochas pode se formar por diferentes processos envolvendo água líquida. Além disso, depósitos ricos em sílica apresentam potencial de preservação de microfósseis. Por esse motivo, as rochas de Idubi são consideradas alvos importantes para investigar a antiga habitabilidade de Marte.

As primeiras observações foram realizadas com as câmeras do Perseverance que permitiram caracterizar a composição das rochas. Os resultados poderão ajudar a identificar quais sistemas aquosos existiram nessa região de Marte e avaliar seu potencial para preservar registros de ambientes habitáveis.

Rochas fantasmas encontradas em Marte

As chamadas rochas fantasmas são fragmentos de coloração clara identificados pelo rover Perseverance. Esses materiais se destacam pelo brilho e pela aparência esbranquiçada, que contrastam com as rochas mais escuras encontradas na região.

As análises iniciais indicam que são ricos em sílica hidratada, um material cuja formação está associada à interação entre minerais e água.

A sílica hidratada pode ocorrer em diferentes formas minerais, incluindo opala, e se desenvolver durante a alteração de rochas por fluidos aquosos. Dependendo das condições ambientais, esses depósitos podem se formar por precipitação de sílica dissolvida ou por transformações químicas de minerais preexistentes.

Como o Perseverance identificou as rochas

O Perseverance identificou os fragmentos claros durante sua exploração da região de Idubi, usando seus sistemas de navegação e câmeras para registrar características da superfície. As diferenças de coloração e textura chamaram a atenção dos pesquisadores, que selecionaram os materiais para observações mais detalhadas.

As rochas esbranquiçadas de Idubi contrastam com o solo escuro de Marte e preservam minerais associados a antigos sistemas aquosos. Crédito: NASA

O instrumento SuperCam, instalado no mastro do rover, foi utilizado para investigar a composição química e mineralógica das rochas a distância. Os resultados indicaram a presença de sílica hidratada e características incompatíveis com uma origem predominantemente ígnea.

Presença de água em Marte

A identificação de sílica hidratada em Marte é importante porque esse material registra processos geoquímicos associados à presença de água. Sua formação pode envolver a circulação de águas subterrâneas, alterações de rochas vulcânicas ou a precipitação de minerais a partir de soluções aquosas.

Ao comparar os resultados com outras rochas encontradas na cratera Jezero, os pesquisadores poderão avaliar se diferentes regiões de Marte foram modificadas por sistemas aquosos semelhantes.

Antiga habitabilidade marciana

Depósitos ricos em sílica hidratada são considerados importantes porque determinados ambientes aquosos associados à sua formação podem apresentar condições favoráveis à preservação de matéria orgânica. Na Terra, a sílica pode incorporar e conservar estruturas microscópicas e compostos químicos durante processos de mineralização.

Imagem aproximada de uma rocha de Idubi, registrada pela câmera WATSON, instalada no braço robótico do Perseverance, em 29 de outubro de 2026. Crédito: NASA

O Perseverance foi desenvolvido para investigar a antiga habitabilidade de Marte e procurar possíveis registros de processos biológicos preservados nas rochas. A análise dos fragmentos de Idubi poderá ajudar a identificar quais condições ambientais existiram durante a formação dos depósitos e se havia água disponível.