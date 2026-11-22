Fenômeno anual transforma a paisagem da Ilha Christmas, no Oceano Índico. Para proteger os animais durante o deslocamento reprodutivo, autoridades fecham estradas, instalam barreiras e constroem passagens especiais.

Migração acontece todo ano na Christmas Island, Austrália. Crédito: Parks Australia/Divulgação

Milhões de caranguejos-vermelhos começaram sua migração anual na Ilha Christmas, território australiano localizado no Oceano Índico. A estimativa é de que mais de 100 milhões de animais participem do deslocamento, que transforma florestas, estradas e pontes em grandes corredores de crustáceos. O movimento marca o período reprodutivo da espécie e mobiliza uma operação especial de proteção ambiental.

A migração acontece todos os anos, quando os caranguejos deixam as áreas de floresta e seguem em direção ao litoral para se reproduzir. O fenômeno é acompanhado pela Parks Australia, agência federal responsável pela administração dos parques nacionais do país, que prepara a ilha meses antes do início da temporada.

Durante a travessia, trechos de estradas são interditados e estruturas específicas ajudam os animais a chegar ao mar com menos riscos. As imagens do deslocamento chamam a atenção pela quantidade de crustáceos que ocupam simultaneamente diferentes espaços da ilha.

Chuva e fases da Lua orientam a migração

O início da jornada está relacionado à chegada das primeiras chuvas da estação úmida, geralmente entre outubro e janeiro. A umidade favorece o deslocamento dos animais, que deixam suas tocas na floresta e começam a caminhada em direção à costa.

A fase da Lua e as condições das marés também influenciam o calendário. A desova acontece antes do amanhecer, durante o quarto minguante, quando a maré começa a baixar. Esse sincronismo permite que as fêmeas liberem os ovos no mar em condições adequadas ao desenvolvimento dos filhotes.

Quando as chuvas demoram a chegar, a migração pode ser adiada. O ritmo do deslocamento também varia de acordo com as condições climáticas e com o período mais favorável à reprodução.

Estradas fechadas e pontes protegem os animais

A passagem de milhões de caranguejos exige mudanças temporárias na rotina da ilha. Para reduzir o risco de atropelamentos, equipes do parque fecham vias, instalam quilômetros de barreiras e direcionam os animais para passagens subterrâneas e pontes construídas especialmente para a travessia.

Mais de 100 milhões de caranguejos-vermelhos se deslocam da floresta para o mar na ilha Christmas todo ano. Crédito: Parks Australia/Divulgação

As estruturas permitem que os crustáceos atravessem áreas de circulação de veículos sem precisar disputar espaço com os automóveis. As equipes também fazem a manutenção e a limpeza das passagens já existentes, além de acompanhar o movimento dos animais para ajustar as medidas de controle do tráfego.

A migração é considerada um dos eventos naturais mais importantes da Ilha Christmas e atrai visitantes de diferentes partes do mundo. Para os moradores, o período exige adaptação da circulação e da rotina local.

Caranguejos são fundamentais para a saúde da floresta

Além de ser um espetáculo da vida selvagem, a migração tem importância para o equilíbrio ecológico da ilha. Os caranguejos-vermelhos são considerados uma espécie-chave: ao consumir folhas, frutos e matéria orgânica, contribuem para a dinâmica da floresta e para a ciclagem de nutrientes no solo.

A espécie é protegida por lei na Austrália, mas enfrenta ameaças, entre elas a formiga-louca-amarela, introduzida acidentalmente na ilha. Esse inseto invasor forma grandes colônias e pode atacar os caranguejos, afetando suas populações e ocupando áreas de floresta.

Para combater o problema, as autoridades combinam diferentes estratégias de controle, incluindo a distribuição de iscas por terra e por via aérea. Segundo a Parks Australia, as ações de conservação contribuíram para a recuperação da população, que passou de aproximadamente 50 milhões de adultos para cerca de 200 milhões atualmente.

O trabalho de proteção mostra como medidas de planejamento e manejo podem favorecer a convivência entre atividades humanas e processos naturais. Na Ilha Christmas, fechar estradas e construir passagens para os caranguejos é parte de uma estratégia para garantir que milhões de animais completem seu ciclo reprodutivo e continuem desempenhando seu papel na floresta.