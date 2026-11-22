Um estudo detectou que o vulcão Fentale, na Etiópia, liberou pelo menos 38.000 toneladas de metano em apenas três meses. O fenômeno, sem precedentes conhecidos, poderia fornecer novas pistas sobre episódios de aquecimento climático do passado.

Imagem de satélite que mostra a erupção de metano do vulcão Fentale. Crédito: Edna Dualeh/GHGSat/Airborne Lidar

Um fenômeno inesperado surpreendeu a comunidade científica na África Oriental. O vulcão Fentale, na Etiópia, liberou pelo menos 38 quilotoneladas de metano entre dezembro de 2024 e março de 2025. Trata-se do primeiro episódio confirmado de uma emissão desse gás de tal magnitude associada a um vulcão.

A descoberta foi publicada nesta quinta-feira, 19 de novembro, na revista Nature Geoscience. A partir de observações por satélite e medições geofísicas, os pesquisadores reconstruíram os eventos que provocaram essa extraordinária liberação de gases de efeito estufa.

A quantidade de metano emitida foi comparável à de um grande acidente industrial e cerca de 10.000 vezes superior às taxas habituais registradas em outros sistemas vulcânicos.

Uma enorme intrusão de magma teria desencadeado a liberação

Os cientistas associam o episódio a uma mega-intrusão de magma, um processo no qual a rocha fundida abre caminho por meio de fraturas na crosta terrestre e forma estruturas conhecidas como diques.

Segundo a hipótese da equipe, esse movimento alterou uma camada subterrânea impermeável que mantinha retido o metano proveniente de sedimentos ricos em hidrocarbonetos. Com o rompimento dessa barreira, o gás encontrou uma via de escape em direção à superfície.

Vista por satélite do monte Fentale, na Etiópia. Crédito: Wikimedia

A autora principal do estudo, a Dra. Edna Dualeh, pesquisadora da Universidade de Bristol, reconheceu que a descoberta surpreendeu a equipe e destacou a importância de combinar diferentes fontes de informação para identificar a origem do metano.

Os pesquisadores já trabalhavam com colegas da Etiópia no monitoramento do vulcão Fentale, localizado a cerca de 100 quilômetros de Adis Abeba. Durante um período de instabilidade sísmica, a GHGSat e a Organização de Pesquisa Espacial dos Países Baixos (SRON) detectaram a emissão por meio de observações via satélite.

A equipe complementou esses registros com imagens térmicas, ópticas e de radar, além de medições de gases, para reconstruir o que aconteceu abaixo da superfície.

Também houve uma emissão extraordinária de dióxido de carbono

O metano não foi o único gás liberado. Durante esses mesmos três meses, Fentale emitiu pelo menos 2,9 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO₂), um dos componentes habituais das emissões vulcânicas. O que chama a atenção é que também ocorreu uma liberação excepcional desse gás sem que houvesse uma erupção.

Os cientistas esclarecem que o volume de metano representa uma pequena proporção em relação às emissões globais anuais atuais, de modo que não exerceu uma influência significativa sobre o clima contemporâneo. Sua importância reside em demonstrar que os vulcões podem liberar grandes quantidades desse gás por meio de episódios repentinos — um mecanismo natural pouco considerado até o momento.

Novas pistas sobre o aquecimento climático do passado

Uma das principais implicações da descoberta está relacionada à história climática da Terra. Os pesquisadores consideram que Fentale poderia representar, em pequena escala, processos associados às Grandes Províncias Ígneas (LIP, na sigla em inglês).

Essas enormes estruturas vulcânicas formaram-se durante diferentes períodos geológicos e teriam liberado quantidades massivas de gases de efeito estufa na atmosfera. Elas são consideradas um dos possíveis fatores por trás de alguns episódios de aquecimento global acelerado no passado.

O estudo abre, assim, uma nova via para investigar se as intrusões de magma em regiões de fratura continental puderam desencadear liberações massivas de metano e contribuir para mudanças climáticas abruptas.

Também levanta questões sobre a frequência desses episódios e a existência de outros sistemas vulcânicos com condições geológicas semelhantes.

Para Dualeh, o caso demonstra que as emissões episódicas de gases de efeito estufa em vulcões associados a fraturas continentais poderiam estar subestimadas nos balanços naturais de metano, nas avaliações de risco vulcânico e nos modelos climáticos. Compreender melhor esses processos será fundamental para reconstruir o clima do passado e conhecer as fontes naturais de gases que chegam à atmosfera.