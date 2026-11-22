Uma doença de seu filho levou Tamara Rubilar a investigar uma molécula dos ouriços-do-mar. Hoje, ela impulsiona desenvolvimentos biotecnológicos e novas linhas científicas.

Uma cientista argentina encontrou, nas ovas de ouriços-do-mar, uma molécula que ajuda a regular o sistema imunológico.

A inquietação de uma cientista — em seu papel de mãe — diante de uma patologia do filho, uma pesquisa em russo e uma descoberta pessoal em espécies com as quais ela trabalhava há anos.

A combinação desses fatores resultou em uma descoberta científica que ajuda a regular o sistema imunológico, a diminuir o inchaço e, inclusive, está em fase experimental para doenças como ELA e Parkinson.

A bióloga Tamara Rubilar viu no próprio filho os resultados das moléculas.

A doutora em Biologia e pesquisadora do CONICET, Tamara Rubilar, e os ouriços-do-mar são os protagonistas desta história, que começou mudando a vida de um menino e que, atualmente, envolve a utilização desses animais em suplementos alimentares certificados para melhorar a qualidade de vida de pacientes em todo o mundo.

De fato, por meio de moléculas presentes nos ouriços-do-mar, é possível controlar irregularidades no sistema imunológico, além de contar com propriedades anti-inflamatórias.

Uma doença grave e a busca por tratamentos

O início desta descoberta remonta a 2013. Com apenas um ano e quatro meses, o filho da bióloga de Puerto Madryn não conseguia ingerir alimentos, apresentava sangue na fralda, úlceras intestinais e uma pele extremamente sensível.

Com base em uma pesquisa russa, a pesquisadora do CONICET encontrou pigmentos que auxiliam o sistema imunológico nos ouriços-do-mar.

Já no Hospital Pedro de Elizalde (Buenos Aires), o menino foi diagnosticado com uma doença autoimune de origem congênita.

"Assim que ele foi diagnosticado, nos indicaram um tratamento que exigiria o uso de corticoides por toda a vida. E eu não queria isso, porque sabia quais eram os efeitos", lembra Tamara ao Meteored.

A partir daquele momento, fez aquilo que, segundo suas palavras, melhor sabe fazer: ler e pesquisar.

Um artigo em russo e uma conexão inesperada com os ouriços-do-mar

Rubilar estudava ouriços-do-mar desde 2006, bem como seus mecanismos biológicos e as moléculas que utilizam para se proteger e regular suas funções. Mas, até então, não havia imaginado que esse trabalho pudesse ter alguma relação com o problema de saúde de seu filho.

Rubilar e sua equipe lançaram uma série de suplementos alimentares com as moléculas das ovas de ouriços-do-mar.

A conexão surgiu por meio de um e-mail que ele recebeu de um colega em 2013.

Tratava-se de uma pesquisa de um grupo russo sobre uma molécula com propriedades relacionadas à regulação do sistema imunológico e à diminuição de processos inflamatórios. O problema era que o artigo estava escrito em russo.

"Minha mãe tem ascendência russa, por isso enviei o artigo por e-mail para ela e, imediatamente depois, liguei para que ela fosse lendo e traduzindo em tempo real", conta.

Diferentemente da equipe russa, os pesquisadores argentinos extraem os pigmentos das ovas; por isso, não é necessário sacrificar os exemplares.

Foi assim que ela soube que o trabalho fazia referência a moléculas presentes em ouriços-do-mar, esses mesmos organismos que ela estudava há anos.

A partir daí, entrou em contato com o autor do trabalho, conversou por Skype e explicou tanto a situação de seu filho quanto as suas próprias descobertas.

Embora o estudo russo se concentrasse em pigmentos presentes nas carapaças, Rubilar havia identificado compostos de interesse nas ovas dos ouriços (glândulas reprodutoras localizadas no interior de sua carapaça).

As amostras das ovas coletadas por Rubilar e os protocolos subsequentes confirmaram que, de fato, a molécula que buscavam também estava presente ali.

De uma busca familiar a um desenvolvimento biotecnológico

A família avançou com cautela. Começaram a utilizar o composto em pequenas quantidades, sempre com acompanhamento médico para o tratamento do filho.

Em linhas experimentais, os cientistas estão trabalhando com os compostos em pacientes com Parkinson e também com ELA.

Quase três meses depois, o sangue na fralda já havia desaparecido. Também houve melhoras na pele e uma diminuição dos broncoespasmos. De fato, atualmente — e quase 13 anos após o diagnóstico —, o adolescente precisa recorrer a corticoides em pouquíssimas ocasiões.

A partir desse momento, decidiram formar uma equipe de pesquisa para aprofundar o desenvolvimento e levá-lo para além de sua própria família. Assim, conseguiram encontrar uma maneira de produzir os compostos por meio do cultivo de ouriços-do-mar em condições controladas.

Além disso, ao extrair os pigmentos das ovas — e não da carapaça —, evita-se o sacrifício dessa espécie marinha.

Em 2023, por sua vez, ocorreu o lançamento da Promarine Antioxidants, uma iniciativa que permitiu transformar parte desses desenvolvimentos científicos em produtos comerciais. Assim, foram desenvolvidas diferentes linhas de suplementos alimentares, contendo essas moléculas e propriedades benéficas para o sistema imunológico.

No entanto, Rubilar esclarece que as doenças autoimunes não são curadas com esses suplementos e que a experiência familiar não deve ser interpretada como uma recomendação para substituir tratamentos médicos.

Novas linhas de pesquisa: Parkinson e ELA

Atualmente, a equipe também trabalha em linhas experimentais relacionadas a doenças complexas, entre elas o Parkinson e a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Os suplementos alimentares permitem manter o sistema imunológico regulado e controlar o inchaço, mas não constituem uma cura para esses quadros.

Rubilar relata que receberam comentários de pessoas que relataram mudanças em alguns sintomas, mas esses depoimentos não constituem evidência clínica de eficácia.

Atualmente, trabalham com modelos animais, incluindo camundongos, em uma etapa pré-clínica. Ainda não se trata de tratamentos comprovados nem de produtos que possam ser apresentados como uma solução para essas doenças.