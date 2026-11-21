Equipamentos de 20 e 100 qubits chegaram à capital paraibana e vão integrar centro internacional de pesquisa; projeto prevê transferência de tecnologia e aplicações em saúde, clima, energia e inteligência artificial.

Primeiros computadores quânticos da América Latina tem réplica em tamanho real na Paraíba. Crédito: Gustavo Demétrio/g1 Paraíba

A Paraíba entrou para o mapa da computação quântica com a chegada dos dois primeiros computadores desse tipo da América Latina. Os equipamentos desembarcaram em João Pessoa na última segunda-feira (16) e serão instalados no Centro Internacional de Computação e Tecnologias Quânticas da Paraíba (Ciquanta), que funciona na estrutura da Estação das Artes, no complexo da Estação Cabo Branco, no bairro Altiplano.

As máquinas foram trazidas da China e chegaram ao estado após o transporte a partir do Porto de Suape, em Pernambuco. Avaliada em cerca de R$ 83 milhões, a carga exigiu uma operação logística especial, com velocidade controlada e escolta, para preservar a integridade dos equipamentos durante o deslocamento.

O projeto prevê a instalação de dois computadores, com capacidades de 20 e 100 qubits — unidade básica de informação da computação quântica. Depois de montados e estabilizados, eles serão os primeiros equipamentos quânticos operacionais da América Latina.

Tecnologia para resolver problemas complexos

Diferentemente dos computadores convencionais, que processam informações por meio de bits representados por zero ou um, os computadores quânticos utilizam qubits. Com base em princípios da mecânica quântica, essas unidades podem representar combinações desses estados, em uma propriedade conhecida como superposição. Os qubits também podem estabelecer relações entre si por meio do fenômeno do emaranhamento.

Essas características permitem abordar determinados problemas complexos com métodos que não são viáveis, ou exigiriam um esforço muito maior, em computadores tradicionais. Entre as aplicações previstas estão simulações de moléculas para pesquisas e desenvolvimento de medicamentos, otimização de rotas e processos logísticos, estudos climáticos, inteligência artificial, segurança cibernética e pesquisas na área de energia.

Os dois equipamentos terão funções complementares. A máquina de 100 qubits será direcionada a cálculos mais complexos, enquanto a de 20 qubits também poderá ser utilizada em atividades de formação, testes e experimentação.

Transferência de tecnologia e formação de pesquisadores

O Ciquanta é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e instituições brasileiras e chinesas.

Centro de Computação Quântica (Ciquanta), local onde serão instalados os computadores quânticos. Crédito: Secretário de Ciência de Tecnologia da Paraíba

A montagem está prevista para começar em 24 de novembro, com participação de profissionais brasileiros e supervisão de especialistas chineses. O processo envolve não apenas a instalação dos equipamentos, mas também a transferência de conhecimento sobre montagem, configuração, operação e manutenção das máquinas.

Pesquisadores paraibanos já participaram de etapas de formação na China. A iniciativa também envolve a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq-PB).

O investimento total previsto para a implantação do Ciquanta é de aproximadamente R$ 200 milhões, com recursos públicos estaduais e federais. A expectativa é que o centro funcione como um polo de pesquisa e desenvolvimento, atraindo cientistas, empresas e startups interessadas em desenvolver soluções com tecnologias quânticas.

Estrutura exige condições especiais

Para funcionar, os computadores precisam operar em temperaturas próximas do zero absoluto, cerca de -273 °C. O resfriamento extremo reduz interferências térmicas que podem comprometer a estabilidade dos qubits e os resultados dos cálculos.

Por isso, o prédio da Estação das Artes passou por adaptações estruturais, incluindo sistemas de refrigeração e blindagem eletromagnética. A instalação também envolve a montagem dos componentes físicos, a configuração dos sistemas operacionais e a integração dos programas necessários ao funcionamento das máquinas.

A previsão é que a montagem e os testes avancem até o início de 2027. Com a estrutura em operação, pesquisadores poderão apresentar projetos e solicitar acesso à capacidade de processamento. O objetivo é ampliar a produção científica nacional, formar profissionais especializados e fortalecer a participação brasileira no desenvolvimento de uma tecnologia estratégica para diferentes setores.