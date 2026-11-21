Ruas transformadas em rios em Criel-sur-Mer, após uma noite de chuvas torrenciais e inundações no norte de França
A água inundou habitações e obrigou dezenas de pessoas afetadas a passar a noite em espaços disponibilizados pela Câmara Municipal. Entretanto, as autoridades apelam para que se limitem as deslocações, devido ao risco de novas cheias e complicações nesta zona da Normandia.
As chuvas intensas transformaram as ruas da localidade francesa de Criel-sur-Mer em verdadeiros rios. A noite de quinta-feira foi particularmente complicada nesta zona da costa da Normandia devido às chuvas persistentes.
A água invadiu ruas, garagens e habitações, obrigando os moradores a tentar conter o seu avanço com baldes, barreiras improvisadas e outros meios, enquanto as correntes dificultavam a circulação.
As fortes chuvas inundam as ruas de Criel-sur-Mer
As imagens captadas mostram a força da água a percorrer as ruas de Criel-sur-Mer, onde algumas ruas ficaram completamente alagadas e a corrente arrastou veículos estacionados, enquanto os residentes tentavam proteger as suas propriedades perante uma situação que evoluiu rapidamente.
O risco de inundações obrigou a tomar precauções extremas no centro da cidade, embora os problemas se tenham estendido também às zonas rurais. As precipitações deixaram campos e áreas de cultivo submersos, com consequências significativas para a atividade agrícola. Cerca de cem hectares de pastagens e culturas ficaram inundados, o que poderá comprometer as próximas colheitas. Alguns criadores de gado tiveram de antecipar a transferência dos seus animais para os colocar em segurança.
Os serviços de emergência receberam inúmeras chamadas relacionadas com as inundações. Durante a manhã, os bombeiros de Seine-Maritime tinham registado 65 intervenções desde a tarde de quinta-feira, principalmente devido a acumulações de água.
Alerta de inundações e apelo para evitar deslocações
A situação levou a manter a vigilância meteorológica em Seine-Maritime, onde a persistência das chuvas intensas aumentou o risco de inundações devido à saturação prévia do solo e dos sistemas de drenagem, o que tem favorecido a acumulação rápida de água em zonas baixas, estradas e ruas urbanas.
Face às dificuldades, a Câmara Municipal de Criel-sur-Mer criou um centro de acolhimento para atender os residentes que necessitem de ajuda. O centro está localizado no Manoir de Briançon, na sala Yvonne-Plique, onde a Câmara Municipal oferece assistência e apoio às pessoas afetadas pelas inundações. Foi também pedido à população que limite as suas deslocações ao estritamente necessário.
O principal perigo neste momento é que novas precipitações possam agravar a situação ou provocar mais inundações. As autoridades lembram que não se deve atravessar uma estrada inundada, nem a pé nem de carro, uma vez que a profundidade e a força da corrente podem ser enganadoras. Enquanto as equipas trabalham para retirar a água e avaliar os danos, Criel-sur-Mer continua atenta à evolução de um episódio que deixou uma noite de angústia para os seus habitantes.