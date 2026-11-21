Ruas transformadas em rios em Criel-sur-Mer, após uma noite de chuvas torrenciais e inundações no norte de França

A água inundou habitações e obrigou dezenas de pessoas afetadas a passar a noite em espaços disponibilizados pela Câmara Municipal. Entretanto, as autoridades apelam para que se limitem as deslocações, devido ao risco de novas cheias e complicações nesta zona da Normandia.

As chuvas intensas transformaram as ruas da localidade francesa de Criel-sur-Mer em verdadeiros rios. A noite de quinta-feira foi particularmente complicada nesta zona da costa da Normandia devido às chuvas persistentes.

A água invadiu ruas, garagens e habitações, obrigando os moradores a tentar conter o seu avanço com baldes, barreiras improvisadas e outros meios, enquanto as correntes dificultavam a circulação.

As fortes chuvas inundam as ruas de Criel-sur-Mer

As imagens captadas mostram a força da água a percorrer as ruas de Criel-sur-Mer, onde algumas ruas ficaram completamente alagadas e a corrente arrastou veículos estacionados, enquanto os residentes tentavam proteger as suas propriedades perante uma situação que evoluiu rapidamente.

️ Les inondations et coulées de boue se poursuivent ce vendredi matin à Criel-sur-Mer et ses alentours. La journée s'annonce encore chaotique vers le Petit Caux et le Pays de Caux. Ne vous engagez pas sur une voie inondée. Faites un détour si possible. Bérengère Godard https://t.co/908RlAxvvf — Météo76 (@meteo_76) November 20, 2026

O risco de inundações obrigou a tomar precauções extremas no centro da cidade, embora os problemas se tenham estendido também às zonas rurais. As precipitações deixaram campos e áreas de cultivo submersos, com consequências significativas para a atividade agrícola. Cerca de cem hectares de pastagens e culturas ficaram inundados, o que poderá comprometer as próximas colheitas. Alguns criadores de gado tiveram de antecipar a transferência dos seus animais para os colocar em segurança.

Os serviços de emergência receberam inúmeras chamadas relacionadas com as inundações. Durante a manhã, os bombeiros de Seine-Maritime tinham registado 65 intervenções desde a tarde de quinta-feira, principalmente devido a acumulações de água.

Alerta de inundações e apelo para evitar deslocações

A situação levou a manter a vigilância meteorológica em Seine-Maritime, onde a persistência das chuvas intensas aumentou o risco de inundações devido à saturação prévia do solo e dos sistemas de drenagem, o que tem favorecido a acumulação rápida de água em zonas baixas, estradas e ruas urbanas.

Face às dificuldades, a Câmara Municipal de Criel-sur-Mer criou um centro de acolhimento para atender os residentes que necessitem de ajuda. O centro está localizado no Manoir de Briançon, na sala Yvonne-Plique, onde a Câmara Municipal oferece assistência e apoio às pessoas afetadas pelas inundações. Foi também pedido à população que limite as suas deslocações ao estritamente necessário.

La pluie nen finit plus de tomber sur le littoral de la Seine-Maritime ! Ce jeudi, les champs sont gorgés deau et de vastes flaques avec un fort ruissellement se forment sous leffet des précipitations répétées. Vidéo de Christian Adam, tournée ce jeudi à Criel-sur-Mer (76). — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 19, 2026

O principal perigo neste momento é que novas precipitações possam agravar a situação ou provocar mais inundações. As autoridades lembram que não se deve atravessar uma estrada inundada, nem a pé nem de carro, uma vez que a profundidade e a força da corrente podem ser enganadoras. Enquanto as equipas trabalham para retirar a água e avaliar os danos, Criel-sur-Mer continua atenta à evolução de um episódio que deixou uma noite de angústia para os seus habitantes.