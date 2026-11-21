O calor extremo aumenta nos trópicos, inclusive onde as temperaturas médias mudam pouco. Pesquisas recentes revelam como as mudanças climáticas estão transformando as condições na América Central, no Caribe e na Amazônia.

Os trópicos já são quentes, mas o aquecimento global está tornando o calor excepcional mais frequente.

Nos trópicos, o calor e a umidade fazem parte da vida cotidiana. Mas algo está mudando, mesmo em locais onde as temperaturas médias parecem variar pouco. Dias excepcionalmente quentes estão se tornando cada vez mais frequentes — uma transformação que pode passar despercebida quando observamos apenas os valores médios do clima.

As Nações Unidas apontam que, em 2022, mais de 3 bilhões de pessoas viviam nos trópicos, cerca de 43% da população mundial.

O que acontece nas florestas da América Central, do Caribe e da Amazônia está revelando uma face menos evidente do aquecimento global. Como os episódios de calor extremo podem se multiplicar se a temperatura média aumenta relativamente pouco? Pesquisas recentes oferecem algumas respostas. Paralelamente, o regime de chuvas também está mudando.

De 8 a mais de 30 dias de calor extremo

Um estudo publicado em outubro de 2026 na revista PLOS Climate constatou que os dias de calor extremo se multiplicaram em duas florestas tropicais da Costa Rica e de Porto Rico. Embora as temperaturas médias tenham aumentado apenas 0,29°C por década, os dias excepcionalmente quentes tornaram-se muito mais frequentes.

Entre 2001 e 2025, algumas áreas do Caribe acumularam mais de 140 dias de ondas de calor. Imagem adaptada de Oppong, et al. (2025).

Há cerca de 25 anos, estas florestas registravam cerca de oito dias de calor extremo por ano. Em 2024, esse número havia subido para cerca de 35 dias — mais de quatro vezes o habitual. E não se trata necessariamente de temperaturas acima de 35 ou 40°C, mas sim de dias muito mais quentes do que o que normalmente se esperava.

O que as temperaturas médias não nos contam



Quando falamos de aquecimento global, costumamos pensar em temperaturas cada vez mais altas ou em dias que ultrapassam os 40°C. Mas uma região pode aquecer relativamente pouco, na média, e, ainda assim, registrar muito mais dias de calor extremo. A temperatura média não nos revela com que frequência valores excepcionais são atingidos — e é aí que podem estar ocultas mudanças importantes.

Além disso, o que é considerado extremo em uma região pode ser habitual em outra. Cerca de 32°C podem ser algo excepcional em uma floresta tropical de montanha, mas comuns em uma zona costeira quente. Mesmo um aumento de alguns décimos de grau pode fazer com que temperaturas antes pouco frequentes passem a ocorrer com cada vez mais regularidade. Por isso, compreender como o clima está mudando envolve também observar os extremos.

O Caribe esquenta, e as chuvas mudam

E o aquecimento também está alterando as chuvas, embora não da mesma forma em toda parte. Enquanto na Costa Rica aumentaram os episódios de chuva intensa, em Porto Rico os dias com precipitações escassas passaram de 152 para 170 por ano. As mudanças climáticas não têm efeitos idênticos em todas as regiões tropicais.

Entre 2023 e 2024, a seca extrema na Amazônia deixou embarcações encalhadas no rio Negro, perto do porto de Manaus, no Brasil.

Mas o aumento do calor extremo é, de fato, uma tendência mais generalizada. As ondas de calor tornaram-se mais frequentes e intensas no Caribe, especialmente em Cuba, no Haiti, em Porto Rico e na República Dominicana. Em algumas cidades, os dias sob onda de calor aumentaram em até três por década e, durante certos episódios, o índice de calor superou os 46 °C, combinando temperaturas elevadas e umidade.

Na Amazônia, o problema é outro

Na Amazônia, o aquecimento vem acompanhado de um atraso no início da estação chuvosa. Um estudo publicado em 2026 na revista Earth's Future mostrou que isso prolonga as condições secas e favorece temperaturas mais elevadas. Com a diminuição da umidade do solo, parte da energia que antes era utilizada na evaporação contribui para aquecer a superfície.

E por que o aquecimento tropical preocupa?

Os trópicos concentram cerca de 43% da população mundial e abrigam ecossistemas de enorme biodiversidade. Em regiões onde o calor já é habitual durante boa parte do ano, mesmo pequenos aumentos de temperatura podem multiplicar a frequência de condições perigosas, especialmente quando coincidem com umidade elevada.

As consequências vão desde maiores riscos para a saúde e dificuldades para trabalhar ao ar livre até mudanças na disponibilidade de água, na agricultura e nos ecossistemas. O desafio não é apenas o fato de os trópicos estarem esquentando, mas sim que as condições extremas que seus habitantes precisam enfrentar estão se tornando cada vez mais frequentes.