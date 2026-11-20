Por ocasião do lançamento da nova série de Harry Potter, Londres transformou-se completamente em Hogwarts durante as festas de fim de ano!

Participar na cerimónia do Chapéu Selecionador ou beber uma cerveja com manteiga: em Londres, é possível!

Imaginem uma árvore de Natal com o Chapéu Selecionador no topo, neve a cair em plena Londres e uma Cerveja com Manteiga a dois passos da Oxford Street. Desde novembro, a capital britânica tem de tudo para fazer os Muggles esquecerem que ainda estão à espera da sua carta de Hogwarts.

Entre as decorações de Natal inspiradas na nova série da HBO e a abertura da maior loja oficial de Harry Potter do Reino Unido, há aqui o suficiente para preencher um fim de semana inteiro.

A Oxford Street ilumina-se para um Natal ao estilo Harry Potter

Desde 9 de novembro, as decorações de Harry Potter brilham entre as luzes da Oxford Street. A rua comercial associou-se à HBO Max para celebrar a chegada de Harry Potter e a Pedra Filosofal, cuja primeira temporada de oito episódios está prevista a partir do Natal de 2026.

Inúmeros feiticeiros e fãs invadiram a Oxford Street desde que as iluminações inspiradas em Harry Potter foram acesas!

Enquanto espera para descobrir esta nova adaptação, faça um desvio até Hanover Square, a poucos minutos a pé. Na praça, uma árvore de Natal inspirada na Sala Principal da série reúne as quatro casas de Hogwarts.

Procure os enfeites da sua casa preferida e, depois, olhe para cima para avistar o Chapéu Seletor no topo. Até 5 de janeiro de 2027, a neve cai a cada meia hora, das 11h às 16h, de domingo a quarta-feira, e das 11h às 20h30, de quinta a sábado.

Percorra a Traverse Road!

Aberta desde 4 de novembro passado na 134–140 Oxford Street, a loja estende-se por dois andares inspirados na Traverse Road. Um dragão ucraniano de ferro vigia o Banco Gringotts, enquanto um café serve Cerveja de Manteiga.

#Entretenimiento ¡La magia de la Navidad ilumina Londres! En Hanover Square fue encendido un árbol temático de Harry Potter que ofrece una "nevada mágica" cada media hora. Además, las icónicas luces de Oxford Street ya están listas para las fiestas. #Londres https://t.co/7At8B5asBD — El Clarín (@SVElClarin) November 11, 2026

Entra nos cenários para tirar algumas fotos e procura os artigos exclusivos neste endereço, para te pareceres com as tuas personagens favoritas! Para um presente de Natal, podes personalizar uma carta de admissão a Hogwarts com o teu nome e a tua morada.

Os mais novos também poderão fazer com que o seu ursinho de peluche seja atribuído a uma das 4 casas durante a Hogwarts Bear Ceremony, uma experiência disponível mediante reserva.

Hogwarts na neve nos estúdios da Warner Bros.

De 14 de novembro de 2026 a 17 de janeiro de 2027, o evento Hogwarts in the Snow decora os cenários originais dos filmes para as festas de fim de ano. No Salão Grande, árvores de Natal e velas flutuantes rodeiam o banquete de Natal. A maquete do castelo, por sua vez, desaparece sob um manto de neve cinematográfico.

O que mais se pode fazer em Londres quando se é fã de Harry Potter?

Na estação de King’s Cross, tire uma foto em frente ao vagão meio enterrado na parede do cais 9¾. Na City, passeie pelas arcadas do Leadenhall Market, onde foi filmada a cena em que Harry e Hagrid se dirigem ao Caldeirão Escoante no primeiro filme.

Também poderá provar a famosa cerveja de manteiga, inspirada na saga.

E se gosta de teatro, reserve uma noite no Palace Theatre para ver Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que dá continuidade à história da geração seguinte. Para um fim de semana, reserve um dia para visitar os estúdios e outro para o centro de Londres.