É fã de Harry Potter? Eis porque é que não pode deixar de visitar Londres neste inverno!
Por ocasião do lançamento da nova série de Harry Potter, Londres transformou-se completamente em Hogwarts durante as festas de fim de ano!
Imaginem uma árvore de Natal com o Chapéu Selecionador no topo, neve a cair em plena Londres e uma Cerveja com Manteiga a dois passos da Oxford Street. Desde novembro, a capital britânica tem de tudo para fazer os Muggles esquecerem que ainda estão à espera da sua carta de Hogwarts.
Entre as decorações de Natal inspiradas na nova série da HBO e a abertura da maior loja oficial de Harry Potter do Reino Unido, há aqui o suficiente para preencher um fim de semana inteiro.
A Oxford Street ilumina-se para um Natal ao estilo Harry Potter
Desde 9 de novembro, as decorações de Harry Potter brilham entre as luzes da Oxford Street. A rua comercial associou-se à HBO Max para celebrar a chegada de Harry Potter e a Pedra Filosofal, cuja primeira temporada de oito episódios está prevista a partir do Natal de 2026.
Enquanto espera para descobrir esta nova adaptação, faça um desvio até Hanover Square, a poucos minutos a pé. Na praça, uma árvore de Natal inspirada na Sala Principal da série reúne as quatro casas de Hogwarts.
Procure os enfeites da sua casa preferida e, depois, olhe para cima para avistar o Chapéu Seletor no topo. Até 5 de janeiro de 2027, a neve cai a cada meia hora, das 11h às 16h, de domingo a quarta-feira, e das 11h às 20h30, de quinta a sábado.
Percorra a Traverse Road!
Aberta desde 4 de novembro passado na 134–140 Oxford Street, a loja estende-se por dois andares inspirados na Traverse Road. Um dragão ucraniano de ferro vigia o Banco Gringotts, enquanto um café serve Cerveja de Manteiga.
Entra nos cenários para tirar algumas fotos e procura os artigos exclusivos neste endereço, para te pareceres com as tuas personagens favoritas! Para um presente de Natal, podes personalizar uma carta de admissão a Hogwarts com o teu nome e a tua morada.
Os mais novos também poderão fazer com que o seu ursinho de peluche seja atribuído a uma das 4 casas durante a Hogwarts Bear Ceremony, uma experiência disponível mediante reserva.
Hogwarts na neve nos estúdios da Warner Bros.
De 14 de novembro de 2026 a 17 de janeiro de 2027, o evento Hogwarts in the Snow decora os cenários originais dos filmes para as festas de fim de ano. No Salão Grande, árvores de Natal e velas flutuantes rodeiam o banquete de Natal. A maquete do castelo, por sua vez, desaparece sob um manto de neve cinematográfico.
O que mais se pode fazer em Londres quando se é fã de Harry Potter?
Na estação de King’s Cross, tire uma foto em frente ao vagão meio enterrado na parede do cais 9¾. Na City, passeie pelas arcadas do Leadenhall Market, onde foi filmada a cena em que Harry e Hagrid se dirigem ao Caldeirão Escoante no primeiro filme.
E se gosta de teatro, reserve uma noite no Palace Theatre para ver Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que dá continuidade à história da geração seguinte. Para um fim de semana, reserve um dia para visitar os estúdios e outro para o centro de Londres.
Referências da notícia
OxfordStreet. (11/2026). Discover the magical Harry Potter Christmas Tree.
Sigrun Tomicki, VisitLondon. (11/11/2026). 14 spellbinding Harry Potter things to do in London.
HarryPotter.com. (11/09/2026). Harry Potter Shop Oxford Street opens its doors on 4 November 2026.