O antigo guitarrista dos Queen transformou antigas terras agrícolas numa reserva natural com mais de 100.000 árvores e arbustos autóctones no condado inglês de Dorset.

A floresta de Brian May, guitarrista dos Queen, conta com 101 000 árvores e arbustos plantados em antigas terras agrícolas do sul de Inglaterra. Imagem: "Save Me Trust".

Brian May, mundialmente conhecido pela sua carreira com a banda Queen, há anos que dedica parte dos seus esforços a uma iniciativa longe dos concertos e das gravações. Há alguns anos, o músico britânico decidiu intervir em terrenos agrícolas que tinham perdido grande parte da sua vegetação autóctone e dar-lhes um uso diferente. A iniciativa teve início em 2013 e contou, desde os primeiros dias, com a colaboração de vizinhos e grupos escolares.

O resultado é o May's Wood, um espaço privado situado perto de Bere Regis, no condado de Dorset (Inglaterra). A propriedade passou de um local destinado a culturas e gado para albergar milhares de exemplares de espécies nativas do território britânico. A recuperação da vegetação também favoreceu a presença de animais que agora encontram alimento e locais onde se estabelecer.

Brian May e a origem de May's Wood: uma compra em Dorset

A história começou quando o guitarrista adquiriu 63 hectares de terrenos agrícolas próximos de Bere Regis. Posteriormente, incorporou mais 64 hectares de parcelas adjacentes. Em setembro de 2013, lançou a iniciativa em conjunto com "Save Me Trust", uma entidade sem fins lucrativos criada pelo próprio músico para defender os animais selvagens.

Nos seus primórdios, o espaço recebeu o nome de Save Me Woods. No entanto, os vizinhos começaram a referir-se a ele como May's Wood (O Bosque de May), uma denominação que acabou por se tornar a oficial. A primeira plantação reuniu o artista, os habitantes da zona e os alunos de uma escola próxima, que participaram na plantação do primeiro carvalho.

Aquela jornada inaugural terminou com 600 árvores plantadas. A iniciativa não se ficou por um ato simbólico: durante os meses seguintes, os trabalhos para recuperar a cobertura vegetal continuaram. Carvalhos, faias, castanheiros, tílias, cerejeiras silvestres e nogueiras fizeram parte das espécies escolhidas, juntamente com diferentes variedades de arbustos autóctones.

O bosque de Brian May atingiu os 101.000 exemplares em dez anos

O plantio prosseguiu durante a década seguinte. Em 2023, quando se completaram dez anos desde o início da iniciativa, o May's Wood já contava com 101.000 árvores e arbustos de espécies nativas. Este número reflete o alcance de uma intervenção que não pretendia cobrir toda a superfície disponível com vegetação.

Os prados de flores silvestres e as sebes autóctones ocupam parte da propriedade, onde também foram reservados espaços para as aves que nidificam no solo. Imagem: "Save Me Trust".

Os responsáveis reservaram espaços para prados com flores silvestres, zonas desimpedidas e passagens naturais entre as áreas arborizadas. Esta distribuição permite manter diferentes ambientes dentro da propriedade, em vez de a transformar numa superfície coberta exclusivamente por árvores. A intenção era recuperar as condições que favorecem a vida de numerosas espécies.

Segundo a informação divulgada pela "Save Me Trust" e pelo site oficial do músico, a propriedade tinha sido uma floresta autóctone há séculos. A atividade agrícola tinha substituído essa vegetação por terrenos destinados a culturas e animais de criação. A intervenção de May visa recuperar parte dessa paisagem através da plantação de espécies nativas do local.

Aves, abelhas e pequenos mamíferos encontram refúgio em May's Wood

A transformação também é visível na fauna. Com o crescimento da vegetação, começaram a regressar insetos, aves e alguns pequenos mamíferos que tinham perdido parte do seu habitat durante os anos de exploração agrícola. Os prados floridos, por sua vez, têm favorecido a presença de abelhas e borboletas.

A recuperação da vegetação favoreceu o regresso de aves, abelhas, borboletas e pequenos mamíferos, que encontraram em May's Wood alimento e abrigo. Imagem: "Save Me Trust".

As sebes e as zonas protegidas do tráfego pedonal cumprem outra função: proporcionar abrigo a animais terrestres e a aves que constroem os seus ninhos diretamente no solo. A fundação salienta que não foram introduzidos animais provenientes de outros locais. A estratégia consiste em recuperar as condições ambientais necessárias para que as espécies possam ocupar o espaço de forma espontânea.

Brian May concebeu esta iniciativa a pensar num período muito mais longo do que o necessário para concluir uma plantação. A sua intenção é que as árvores atinjam a maturidade e que a floresta perdure para quem viver no futuro. As imagens captadas desde o início dos trabalhos permitem observar, atualmente, a transformação pela qual a propriedade passou e o crescimento das árvores que começaram a ser plantadas em 2013.