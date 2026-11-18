Canal de umidade mantém em alerta 387 cidades em 4 regiões; veja a previsão

Ao menos 387 cidades distribuídas por 4 regiões seguem em alerta para riscos de chuvas intensas e tempestades por conta da presença de canal de umidade.

O canal de umidade segue atuando em 4 regiões do Brasil: Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. O sistema mantém a formação de nuvens carregadas e instabilidades, deixando pelo menos 387 municípios em 5 estados sob alerta laranja para tempestades nesta quarta (18), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

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Outras cidades também possuem riscos de chuvas intensas e tempestades. No entanto, como o canal de umidade começa a perder força, as precipitações com maior intensidade tendem a ocorrer de forma mais pontual. Confira a previsão do tempo a seguir.

Corredor de umidade mantém alerta para temporais

A presença do corredor de umidade aumenta a concentração de vapor de água entre o nordeste de Mato Grosso e o litoral da Bahia, afetando outros 3 estados além dos já citados: Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Nestes 5 territórios, há chances elevadas de tempestades na tarde desta quarta-feira (18).

Previsão para a tarde desta quinta-feira (19): precipitação e nebulosidade (esquerda) e densidade de raios (direita).

A partir de quinta-feira (19), o canal de umidade começa a perder força, mas isso não é sinal de diminuição na intensidade das precipitações. Ainda durante a madrugada, pancadas de chuva moderadas estão previstas para o centro-norte de Minas Gerais, o Vale do Rio São Francisco, na Bahia, e a porção leste de Goiás e de Mato Grosso.

Em algumas localidades, as chuvas irão se prolongar até o final da manhã, caso da Bahia e do norte de Minas Gerais. Outras localidades possuem previsão de chuvas intensas, mas pontuais, caso do Tocantins e norte de Goiás, enquanto chuva leve e garoa atingem o nordeste de Mato Grosso e pontos do interior mineiro.

Durante a tarde, as chuvas se espalham por diversos estados, gerando alertas mais generalizados. Isso ocorre porque, apesar de o corredor de umidade ter perdido força, ainda há um fraco transporte de ar quente e úmido por várias regiões que gera energia suficiente para a formação de nuvens carregadas e aumenta o potencial para tempestades.

Com o aumento das instabilidades, os riscos de tempestades no período da tarde que afetam desde o extremo norte do Espírito Santo até áreas do Amazonas, atingindo nesse caminho outros 8 estados: Minas Gerais, Bahia, Piauí, Tocantins, Maranhão, Goiás, Mato Grosso e Pará.

Precipitação acumulada nesta qunita-feira (19). Destaque para pontos do interior da Bahia e de Minas Gerais, onde o acumulado diário pode superar os 50 mm.

Até o final da noite desta quinta-feira (19), o norte de Minas Gerais e áreas da Bahia têm previsão dos maiores acumulados. No estado mineiro, os volumes superam os 50 mm em áreas pontuais, situação também esperada para o sudoeste da Bahia, com as precipitações acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas em toda essa faixa.