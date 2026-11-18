Tecnologia desenvolvida por pesquisadores da Unicamp recupera potássio, fósforo, nitrogênio e magnésio de resíduos urbanos. Testes apontaram eficiência superior à de fertilizantes comerciais e potencial para reduzir a dependência brasileira de insumos importados.

Técnica criada na Unicamp recupera minerais de resíduos urbanos e oferece alternativa sustentável para reduzir a dependência de insumos agrícolas importados. Crédito: Jerusa Schneider/Agência FAPESP

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desenvolveram uma tecnologia capaz de transformar o chorume de aterros sanitários em fertilizantes seguros para a agricultura. O método recupera minerais presentes no líquido produzido pela decomposição do lixo e converte um passivo ambiental em uma fonte alternativa de nutrientes para as plantações.

A descoberta pode contribuir para reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados. Atualmente, o país compra do exterior cerca de 96% do potássio utilizado na agricultura. A pesquisa identificou uma maneira de extrair carnalita, mineral rico em potássio e magnésio, além de estruvita, composto que fornece fósforo, nitrogênio e magnésio às plantas.

O estudo foi publicado na revista científica Soil & Environmental Health e contou com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A técnica utiliza um processo de precipitação química, que provoca reações no líquido para separar os minerais e transformá-los em compostos sólidos que podem ser aproveitados como fertilizantes.

De resíduo poluente a fonte de nutrientes

A inovação está na extração simultânea de dois minerais a partir do chorume. Embora a recuperação de estruvita já fosse conhecida pela comunidade científica, a obtenção de carnalita diretamente desse resíduo urbano representa um avanço inédito, segundo os pesquisadores.

A estruvita funciona de maneira semelhante ao fertilizante MAP, bastante utilizado na agricultura por fornecer fósforo e nitrogênio. Sua vantagem é incluir também magnésio e liberar os nutrientes gradualmente. Essa característica favorece a absorção pelas plantas e reduz a perda de nitrogênio pela água da chuva.

O reaproveitamento de nutrientes presentes no chorume pode transformar um dos principais passivos dos aterros sanitários em uma fonte alternativa de insumos para a agricultura. Crédito: Manuel Aldana/Pexels

Já a carnalita oferece potássio e magnésio, nutrientes essenciais ao desenvolvimento vegetal. Tradicionalmente, esse mineral é obtido por meio da mineração, atividade que provoca impactos ambientais. Sua recuperação a partir do chorume abre uma possibilidade de aproveitamento de resíduos sem a necessidade de ampliar a exploração mineral.

Além de recuperar nutrientes, o processo contribui para retirar do chorume o excesso de nitrogênio, um dos principais poluentes desse líquido. Atualmente, o material precisa passar por diluição antes de ser encaminhado às redes de esgoto, pois concentrações elevadas podem comprometer o funcionamento das estações de tratamento de água.

Fertilizante apresentou bons resultados em testes

Para avaliar a eficiência dos minerais recuperados, os pesquisadores realizaram experimentos com mudas de alface, uma planta de crescimento rápido e sensível à disponibilidade de nutrientes. As amostras foram divididas em oito grupos, incluindo plantas sem adubação, plantas tratadas com fertilizante comercial NPK e outras que receberam diferentes concentrações dos novos compostos.

Após 40 dias de cultivo, os resultados demonstraram o potencial da tecnologia. As alfaces que receberam uma dose dupla de estruvita produziram 105% mais massa seca do que aquelas adubadas com NPK comercial. O desempenho foi associado à liberação gradual de fósforo, que favorece a nutrição contínua das plantas.

A mistura de estruvita e carnalita também apresentou resultados positivos, especialmente no fornecimento de potássio e magnésio. Outro aspecto importante foi a segurança do material: os fertilizantes não apresentaram níveis detectáveis de metais pesados, como chumbo e cádmio. Os vegetais cultivados também não demonstraram sinais de contaminação ou problemas relacionados à salinidade.

Os pesquisadores ainda avaliaram o líquido que permanece após a retirada dos minerais. Os testes indicaram a remoção da carga poluidora e a ausência de toxinas no efluente tratado, que apresentou condições seguras para possível reaproveitamento na irrigação agrícola.

Próximos passos para chegar ao campo

A pesquisa utilizou chorume coletado no Aterro Delta A, em Campinas (SP). O material apresentava elevada salinidade e concentrações significativas de amônio e potássio, características comuns em aterros mais antigos, nos quais a matéria orgânica já passou por um processo avançado de decomposição.

Para viabilizar a formação dos minerais, foi necessário adicionar fósforo ao líquido, que apresentava baixa concentração desse nutriente. A partir do ajuste das condições químicas e da acidez da mistura, os cientistas conseguiram induzir a cristalização dos compostos e recuperar os nutrientes.

Apesar dos resultados promissores, a tecnologia ainda precisa avançar para chegar à escala comercial. Segundo Adriano Luiz Tonetti, professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e um dos responsáveis pelo trabalho, o próximo passo é estabelecer parcerias com aterros sanitários para desenvolver um projeto-piloto.

Com a continuidade das pesquisas, a expectativa é desenvolver alternativas para aproveitar resíduos urbanos na produção agrícola e energética. A iniciativa aponta um caminho para aproximar a gestão de resíduos da agricultura sustentável, reduzindo a poluição, recuperando nutrientes e diminuindo a necessidade de importar insumos essenciais para a produção de alimentos.