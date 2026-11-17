Calor de mais de 30°C e chuva forte atingem São Paulo; confira o tempo no feriado da Consciência Negra

A previsão indica que o feriado prolongado será de calor no estado de São Paulo, especialmente no interior, onde as temperaturas podem alcançar os 36°C, e há risco de pancadas de chuva forte e temporais isolados.

Esta é uma semana de alertas para o estado de São Paulo, e no feriado prolongado da Consciência Negra não será diferente. O aquecimento, a umidade disponível na atmosfera e uma área de baixa pressão vão aumentar as condições para pancadas de chuva que localmente podem ser intensas e vir acompanhadas por temporais.

Além disso, o tempo fica abafado e com calor de mais de 30°C, especialmente no interior, onde as temperaturas podem alcançar os 36°C. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para a região neste feriadão.

Risco de chuva forte e temporais em SP no feriadão

O feriado de sexta-feira (20) até começa com tempo mais firme e quente no estado de São Paulo, com sol entre algumas nuvens. Porém, ao longo da tarde a nebulosidade aumenta e são esperadas chuvas de moderada a forte intensidade, temporais com muitos raios e risco de vendavais, especialmente na metade centro-leste do estado.

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À noite ainda haverá condições para pancadas de chuva e temporais isolados no norte do estado e no Vale do Paraíba.

A capital paulista tem previsão de céu com sol entre muitas nuvens durante o dia, e chance de pancadas de chuva com trovoadas durante a tarde e à noite.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para sexta-feira (20) às 17h à esquerda e sábado (21) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (21) as chuvas moderadas já avançam durante a manhã pelo oeste de São Paulo, na região de Presidente Prudente. A partir da tarde, as chuvas ganham força e se espalham por todo o território paulista, juntamente com temporais com muitos raios. Há risco de vendavais de até 60 km/h, especialmente em áreas do interior e oeste do estado.

A capital paulista terá mais um dia de sol com algumas nuvens no sábado (21), com possibilidade de chuva rápida entre a tarde e início da noite.

Previsão de densidade de raios para sexta-feira (20) às 15h à esquerda e domingo (22) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (22), a tendência da previsão indica que ainda teremos condições para pancadas de chuva moderadas a pontualmente intensas entre a tarde e a noite em todo o estado, inclusive na Grande São Paulo, e também risco de temporais isolados com muitas descargas elétricas.

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições meteorológicas previstas são atualizadas diariamente e podem ter alguma mudança nos próximos dias.

Tempo abafado e calor de mais 30°C

O calor ganha força no feriadão prolongado em São Paulo, especialmente no interior. Na sexta-feira (20), grande parte do estado (com exceção da faixa leste) terá temperaturas máximas acima dos 29°C e chegando pontualmente na casa dos 36°C no oeste.

Previsão da temperatura do ar (°C) para sexta-feira (20) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

O interior do estado também registrará calor intenso, de até 35°C, como por exemplo, em Penápolis, Ibitinga e José Bonifácio.

A capital paulista terá máxima na casa dos 32°C, mas a sensação térmica pode chegar aos 35°C.

No sábado (21) e no domingo (22) ainda teremos calor, com temperaturas próximas ou acima dos 30°C em diversas localidades do estado, especialmente na porção oeste, onde aliás elas devem chegar no patamar de 34°C/35°C, como por exemplo, em Araçatuba.

A capital paulista terá tempo abafado com máximas entre 29°C e 30°C no fim de semana, mas a sensação térmica pode ficar acima disso.