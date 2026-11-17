Com mais de 268 hectares, esta área natural do bairro Moreno convida você a desfrutar do turismo de natureza, explorar florestas e descobrir paisagens próximas ao Lago São Francisco. Veja onde fica, como chegar e quais atividades oferece.

Reserva Natural Municipal Los Robles: um pulmão verde a 40 km de Buenos Aires, ideal para uma escapada de fim de semana.

Com uma significativa diversidade de ambientes e espécies vegetais, a Reserva Natural Municipal Los Robles destaca-se como um dos grandes espaços verdes da região oeste da província de Buenos Aires, na Argentina.

Suas paisagens convidam a descobrir a riqueza das matas, percorrer trilhas e desfrutar de diversas atividades recreativas ao ar livre, em um ambiente onde predominam a tranquilidade e o contato com a natureza. A seguir, apresentamos informações úteis sobre como chegar e o que fazer durante uma visita.

Onde fica e como chegar à Reserva Los Robles

A Reserva Natural Municipal Los Robles é um espaço natural localizado no município de Moreno, a oeste da província de Buenos Aires. Fica, mais precisamente, na localidade de La Reja, a cerca de 40 quilômetros da Cidade de Buenos Aires.

Para chegar à Reserva Los Robles a partir de Buenos Aires, recomenda-se ir de carro: deve-se pegar o acesso Oeste em direção a Moreno e sair na altura da ponte La Reja (quilômetro 38). A partir daí, segue-se pelas avenidas Roldán e Rubén Darío, para então pegar a avenida De la Argentinidad até as ruas Benito Juárez e Alberto Williams.

Mapa da Reserva Los Robles, a Reserva Natural Municipal Los Robles

Outra alternativa é viajar de transporte público. Nesse caso, é possível pegar o trem da linha Sarmiento, da estação Once até Moreno. A passagem é paga com o cartão SUBE, e o trajeto completo tem uma tarifa de $790 (pesos argentinos). Chegando a Moreno, é possível completar o percurso no ônibus 26 da empresa La Perlita, cuja passagem custa cerca de $1.595, dependendo da distância percorrida.

Como entrar na Reserva Los Robles

Para visitar a Reserva Natural Municipal Los Robles, não é necessário fazer inscrição prévia. De acordo com informações divulgadas pelo Município de Moreno, a entrada ocorre por ordem de chegada e está sujeita à capacidade disponível no local.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais da reserva, o espaço fica aberto ao público em geral de terça a sexta-feira, das 8h às 16h; aos sábados, domingos e feriados, a visitação é possível das 8h às 18h.

A entrada no local custa $5.000 (pesos argentinos) por pessoa. Menores de 12 anos, aposentados e pessoas com deficiência que apresentarem o Certificado Único de Deficiência (CUD) têm acesso gratuito.

Para quem desejar utilizar as churrasqueiras, é necessário pagar um valor adicional de $3.500, enquanto o estacionamento tem um custo de $4.000 por estadia.

O que fazer na Reserva Los Robles e por que visitá-la

A menos de uma hora da cidade de Buenos Aires, a combinação de bosques, trilhas e paisagens junto ao lago San Francisco torna Los Robles um cenário ideal para se desconectar da rotina e desfrutar de diferentes experiências ao ar livre.

Descobrir a riqueza botânica de Los Robles

Um dos grandes atrativos da Reserva Natural Municipal Los Robles é a sua riqueza vegetal: segundo a autoridade de Turismo da província de Buenos Aires, a sua paisagem constitui “um mosaico biológico onde convivem espécies introduzidas e exóticas com vegetação nativa”.

Patrimônio botânico na Reserva Los Robles

A floresta que caracteriza esta área natural protegida abriga exemplares de ceibos, salgueiros, casuarinas e freixos, entre outras espécies. Destaca-se também o carvalho-dos-pântanos, cuja presença inspirou o nome da reserva.

A flora nativa desempenha um papel de destaque, por meio dos talares e das florestas xerófilas de espinilho (Acacia caven). A esse patrimônio botânico somam-se um viveiro e um setor dedicado à conservação e reprodução de espécies nativas, com fins educativos e de reflorestamento do território.

Caminhadas pela margem

O entorno do lago San Francisco oferece mais um cenário imperdível para desfrutar da natureza em Los Robles. Em sua margem sudeste estende-se o Paseo Costero, um percurso de aproximadamente 350 metros concebido para o lazer e a contemplação da paisagem.

Este espaço permite aproximar-se do espelho d'água e apreciar a biodiversidade que caracteriza a área protegida, em um ambiente onde predominam a tranquilidade e o contato direto com a natureza.

A reserva oferece também caminhadas guiadas para descobrir seus ambientes naturais sob outra perspectiva. Algumas dessas experiências incluem atividades de observação de aves e percursos pensados para contemplar o pôr do sol na Área Natural Protegida Dique Roggero.

Dormir sob as estrelas: cabanas, camping e 'glamping'

Para quem busca uma estadia um pouco mais longa neste recanto do interior da província de Buenos Aires, a menos de 1 hora da capital portenha, a Reserva Los Robles e seus arredores oferecem diversas modalidades de hospedagem.

As opções vão desde cabanas e pousadas tradicionais, equipadas com comodidades como Wi-Fi e churrasqueiras individuais, até áreas de camping que permitem vivenciar uma experiência mais próxima da natureza, com o clássico ritual da fogueira e noites ao ar livre.

'Glamping' na Estância El Dorado.

Uma proposta diferente é a da Estância El Dorado, um estabelecimento situado às margens do lago San Francisco, dentro da Área Natural Protegida Dique Roggero.

No local, é possível vivenciar o 'glamping' (modalidade de hospedagem que une a imersão total na natureza com o conforto e a infraestrutura de hotéis de alto padrão) por meio de domos instalados sobre decks elevados, a quase dois metros do solo. A iniciativa combina algumas comodidades típicas de uma suíte com a possibilidade de acordar cercado por vegetação e paisagens naturais.