Parece Europa, mas é no RS: o parque com 30 jardins considerado o maior de flores da América Latina

O maior parque de flores da América Latina está localizado em um município da Serra Gaúcha, tem uma área de cerca de 50 hectares e abriga 30 jardins temáticos com mais de 500 espécies de plantas. Veja qual é e onde fica.

O maior parque de flores da América Latina é um lugar onde a natureza surpreende como uma verdadeira obra de arte a céu aberto. Crédito: Blog Sai Viajando.

A Serra Gaúcha abriga o maior parque de flores da América Latina, oferecendo um passeio imperdível com muita natureza, arte e flores o ano todo.

O parque reúne 30 jardins temáticos e mais de 300 espécies de flores e plantas distribuídas em uma área de 50 hectares. Um cenário perfeito para quem gosta de natureza, fotografia e momentos de contemplação. Descubra abaixo que local é este e onde ele fica.

O maior parque de flores da América Latina

Trata-se do Mátria Parque de Flores, que está localizado no município de São Francisco de Paula. Inaugurado em 2021, ele oferece um dos passeios mais encantadores da Serra Gaúcha. E por estar em uma região mais alta da serra gaúcha, o clima no parque é fresco o ano todo.

Por lá, você vai conhecer os jardins temáticos inspirados na arte e no mundo botânico, como o Pomar, o Jardim Amarelo, o Jardim das Memórias, o Bosque das Borboletas, o Jardim Lilás, o Vale dos Ipês, o Vale do Amor e o Mar de Rosas.

O parque Mátria pode ser considerado um centro cultural também, pois ele vira palco para vários eventos ao longo do ano, como o Mátria Jazz Festival e o Festival de Bolhas Gigantes.

Além dos jardins, também há vários monumentos e esculturas espalhados pelo parque. Em geral, são bem imponentes e se destacam harmoniosamente pelas áreas do parque, como por exemplo, o Monumento à Borboleta e a escultura Deslocamento.

Outro destaque é o Meliponário, uma área que abriga cerca de 50 colmeias de abelhas nativas sem ferrão em meio aos jardins temáticos. Este espaço é dedicado à preservação e observação das abelhas.

O túnel de rosas florido no parque. Crédito: Divulgação.

No jardim sensorial, outro destaque do parque, diferentes ervas aromáticas formam uma trilha perfumada e colorida. São mudas de várias plantas, como alecrim, arruda e camomila, entre outras, que também são usadas como medicamento e tempero.

E uma das atrações principais (e mais bonitas) do parque para a maioria dos visitantes é o famoso túnel de glicínias. É uma obra-prima do paisagismo; é um túnel de 102 metros de extensão forrado por flores glicínias, um cenário perfeito para fotos, mas também para caminhadas tranquilas. A floração aqui ocorre entre o fim do inverno e setembro.

Veja no vídeo abaixo o túnel das glicínias, que transforma o caminho em um dos cenários mais bonitos e fotografados do parque:

Um time com tanta coisa ruim para ver essa maravilha. Quem conhece esse lugar? O segundo maior túnel de glicínias do mundo, com impressionantes 102 metros de extensão, localizado no Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula. https://t.co/ZbEyzKaBMN — Zelia Fabro 22 (@zfabrogmailcom) August 21, 2026

Mas há também um túnel de rosas, na mesma proposta do túnel das glicínias. A floração do túnel de rosas ocorre um pouco depois, principalmente na primavera, com destaque para o mês de outubro.

Você também poderá fazer um passeio de barco a remo pelo Lago Azul, um grande e belo espelho d’água que é um dos pontos de atenção do Parque. Há mirantes e deck para descanso e contemplação.

Um dos jardins temáticos do parque. Crédito: Divulgação.

O parque conta ainda com um espaço com restaurantes e loja de presentes para quem quiser levar para casa um pedacinho do local.

Para mais informações sobre a programação cultural, os horários de funcionamento e outras informações sazonais do parque, você pode acessar o site oficial clicando aqui.

Algumas dicas para visitação

Se o clima estiver mais frio, não esqueça de levar um agasalho leve, já que venta constantemente lá em cima na Serra gaúcha. Vá com sapatos e roupas confortáveis, pois o parque é grande e certamente você irá andar bastante.

Use protetor solar, boné ou chapéu e óculos escuros se for um dia de sol forte, e também não esqueça de levar uma garrafinha de água para se manter hidratado.

Quando visitar?

O parque é bonito o ano todo, mas na primavera e no início do verão ele costuma estar mais florido. Mas para quem gosta também, no outono, o visual ganha tons alaranjados e no inverno, o clima frio e a neblina deixam o passeio ainda mais encantador e aconchegante.

Como chegar ao parque?

O parque fica a aproximadamente 35 km de Gramado e a 40 km de Canela. O acesso é feito pela RS-235, uma estrada bem sinalizada. A entrada principal está no Km 68. O trajeto é tranquilo para quem vai de carro, mas também é possível contratar traslados a partir de Gramado ou Canela.