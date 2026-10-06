Parece Europa, mas é no RS: o parque com 30 jardins considerado o maior de flores da América Latina
O maior parque de flores da América Latina está localizado em um município da Serra Gaúcha, tem uma área de cerca de 50 hectares e abriga 30 jardins temáticos com mais de 500 espécies de plantas. Veja qual é e onde fica.
A Serra Gaúcha abriga o maior parque de flores da América Latina, oferecendo um passeio imperdível com muita natureza, arte e flores o ano todo.
O parque reúne 30 jardins temáticos e mais de 300 espécies de flores e plantas distribuídas em uma área de 50 hectares. Um cenário perfeito para quem gosta de natureza, fotografia e momentos de contemplação. Descubra abaixo que local é este e onde ele fica.
O maior parque de flores da América Latina
Trata-se do Mátria Parque de Flores, que está localizado no município de São Francisco de Paula. Inaugurado em 2021, ele oferece um dos passeios mais encantadores da Serra Gaúcha. E por estar em uma região mais alta da serra gaúcha, o clima no parque é fresco o ano todo.
Por lá, você vai conhecer os jardins temáticos inspirados na arte e no mundo botânico, como o Pomar, o Jardim Amarelo, o Jardim das Memórias, o Bosque das Borboletas, o Jardim Lilás, o Vale dos Ipês, o Vale do Amor e o Mar de Rosas.
Além dos jardins, também há vários monumentos e esculturas espalhados pelo parque. Em geral, são bem imponentes e se destacam harmoniosamente pelas áreas do parque, como por exemplo, o Monumento à Borboleta e a escultura Deslocamento.
Outro destaque é o Meliponário, uma área que abriga cerca de 50 colmeias de abelhas nativas sem ferrão em meio aos jardins temáticos. Este espaço é dedicado à preservação e observação das abelhas.
No jardim sensorial, outro destaque do parque, diferentes ervas aromáticas formam uma trilha perfumada e colorida. São mudas de várias plantas, como alecrim, arruda e camomila, entre outras, que também são usadas como medicamento e tempero.
E uma das atrações principais (e mais bonitas) do parque para a maioria dos visitantes é o famoso túnel de glicínias. É uma obra-prima do paisagismo; é um túnel de 102 metros de extensão forrado por flores glicínias, um cenário perfeito para fotos, mas também para caminhadas tranquilas. A floração aqui ocorre entre o fim do inverno e setembro.
Veja no vídeo abaixo o túnel das glicínias, que transforma o caminho em um dos cenários mais bonitos e fotografados do parque:
Mas há também um túnel de rosas, na mesma proposta do túnel das glicínias. A floração do túnel de rosas ocorre um pouco depois, principalmente na primavera, com destaque para o mês de outubro.
Você também poderá fazer um passeio de barco a remo pelo Lago Azul, um grande e belo espelho d’água que é um dos pontos de atenção do Parque. Há mirantes e deck para descanso e contemplação.
O parque conta ainda com um espaço com restaurantes e loja de presentes para quem quiser levar para casa um pedacinho do local.
Para mais informações sobre a programação cultural, os horários de funcionamento e outras informações sazonais do parque, você pode acessar o site oficial clicando aqui.
Algumas dicas para visitação
Se o clima estiver mais frio, não esqueça de levar um agasalho leve, já que venta constantemente lá em cima na Serra gaúcha. Vá com sapatos e roupas confortáveis, pois o parque é grande e certamente você irá andar bastante.
Use protetor solar, boné ou chapéu e óculos escuros se for um dia de sol forte, e também não esqueça de levar uma garrafinha de água para se manter hidratado.
Quando visitar?
O parque é bonito o ano todo, mas na primavera e no início do verão ele costuma estar mais florido. Mas para quem gosta também, no outono, o visual ganha tons alaranjados e no inverno, o clima frio e a neblina deixam o passeio ainda mais encantador e aconchegante.
Como chegar ao parque?
O parque fica a aproximadamente 35 km de Gramado e a 40 km de Canela. O acesso é feito pela RS-235, uma estrada bem sinalizada. A entrada principal está no Km 68. O trajeto é tranquilo para quem vai de carro, mas também é possível contratar traslados a partir de Gramado ou Canela.
Referências da notícia
Knaak, L. (2026). Maior parque de flores da América Latina fica na Serra Gaúcha.
Orige, J. (2025). Mátria Parque de Flores: tudo que você precisa saber.