Frente fria se forma ao longo da semana e ajuda na organização da umidade em boa parte do Brasil, provocando chuvas intensas e temporais, com acumulados de mais de 200 mm e alerta para todos os dias da semana.

Acumulado de precipitação da semana, até a sexta-feira, 27 de novembro.

O processo de formação de uma frente fria acontece nesta semana e contribui para a organização de instabilidades sobre boa o Centro-Sul do Brasil, potencializando os eventos de chuvas entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

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Há risco de chuvas intensas e de temporais, que podem ocorrer com severidade e acumular mais de 200 mm, levando risco de alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos de terra.

Segunda-feira: chuvas e temporais pontuais

No período da manhã, as chuvas ocorrem de forma mais pontual e com até forte intensidade, trazendo alertas pontuais para o meio-oeste de Santa Catarina, oeste, sul, leste e noroeste do Paraná, sul e oeste do Mato Grosso do Sul, e para o sul de São Paulo.

Previsão de chuva para a tarde da segunda-feira, 23 de novembro.

No entanto, é a partir da tarde que há o maior potencial para transtornos, com alertas até o período da noite em diversos estados. Risco de chuvas intensas e de temporais para o meio-oeste e norte de Santa Catarina, para o Paraná, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-norte e oeste de Minas Gerais, Espírito Santo, centro-norte e leste do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, para a região entre o oeste da Bahia, o Tocantins, e o sul do estados do Maranhão e do Piauí, e para a metade sul do Pará e do Amazonas.

Terça-feira: risco de tempestades severas aumenta no S e no SE

O processo de formação de uma frente fria inicia-se na terça-feira (24) entre o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. No entanto, na madrugada, há alertas de temporais severos para o norte e noroeste do Rio Grande do Sul e oeste dos estados de Santa Catarina e do Paraná.

Previsão de chuva para a tarde da terça-feira, 24 de novembro.

No período da manhã, o risco aumenta para toda a metade norte do Rio Grande do Sul, podendo atingir a região de Porto Alegre; para o meio-oeste de Santa Catarina, para o oeste e noroeste do Paraná e, agora, no sul e oeste do Mato Grosso do Sul.

Acumulado de precipitação acima dos 200 mm no Sul do Brasil acontece até a quarta-feira, 25 de novembro.

A partir da tarde até o período da noite, as instabilidades se espalham pelo Brasil e levam potencial para temporais severos, mas ocorrendo de forma mais pontual. Alerta para a metade norte e leste do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, centro-sul e norte do Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso.

Quarta-feira: frente fria se forma e potencializa as chuvas

Frente fria já deixa alertas na madrugada para o risco de temporais severos e de chuvas intensas em todo o estado de Santa Catarina, no sudoeste, oeste e noroeste do Paraná, no sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Essa condição se mantém ao longo da manhã.

Previsão de chuva para a tarde da quarta-feira, 15 de novembro

O sistema avança um pouco para o norte e um canal de umidade começa a tomar forma a partir da tarde. Alerta de chuvas intensas e de temporais severos para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul e região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais, para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

Quinta e sexta-feira: a frente fria avança, alívio para o S e alertas no CO e SE

A tendência da previsão do tempo traz a frente fria avançando até o Sudeste, o que favorece a atuação de uma massa de ar frio que diminui bastante o potencial de chuvas sobre o Sul do Brasil, com uma trégua em relação aos eventos extremos.

Já para o Centro-Oeste e o Sudeste, há alerta de chuvas intensas e de temporais para o Mato Grosso do Sul, sul e oeste do Mato Grosso, norte e leste de São Paulo, no centro-sul e Triângulo Mineiro em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Acumulado de precipitação acima dos 200 mm no Sudeste acontecem mais para o fim da semana, com volumes acima dos 100 mm entre a quinta (26) e a sexta-feira (27).

Atenção para eventos muito volumosos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo e no litoral norte de São Paulo, com elevado potencial de alagamentos, inundações e enxurradas.