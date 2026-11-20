Nova previsão iniciada em novembro confirma: o Super El Niño está próximo do pico, devendo alcançar uma anomalia recorde de +3,5°C nos próximos meses e permanecer forte até o outono de 2027.

A anomalia de temperatura da superfície do mar em 18 de novembro de 2026 ressalta uma ampla região do Pacífico com anomalias superiores a 5°C. Créditos: NOAA Coral Reef.

O Super El Niño deve começar a perder força no início de 2027, mas continuará forte até o outono, segundo a nova previsão do IRI, o Instituto Internacional de Pesquisa para o Clima e Sociedade, um dos principais centros mundiais de pesquisa, vinculado à Universidade Columbia, nos Estados Unidos.

Os modelos indicam que o fenômeno está próximo de alcançar seu pico de 3,5°C, antes de iniciar um enfraquecimento expressivo, porém, ainda dentro de um aquecimento elevado até o trimestre de março a maio de 2027. A neutralidade deve voltar a predominar no Oceano Pacífico central apenas durante o próximo inverno.

A seguir, entenda por que o El Niño de 2026 já é considerado histórico, o que os modelos indicam sobre seu pico de intensidade, quando o fenômeno deve perder força e como as temperaturas observadas no Pacífico vêm se comportando em relação às previsões dos modelos.

El Niño histórico e excepcionalmente intenso

O El Niño de 2026 continua se intensificando no Oceano Pacífico equatorial. Segundo a atualização do IRI publicada na última quinta-feira (19), a anomalia de temperatura da superfície do mar (TSM) na região Niño 3.4, onde o fenômeno é monitorado, saltou de +2.84°C em setembro para +3,25°C na média mensal de outubro, um valor jamais observado em toda a série histórica da NOAA. O recorde anterior, fora do evento atual, foi de +2,72°C em novembro de 2015.

Um aspecto que chama a atenção é a persistência dessas condições excepcionais: as anomalias semanais permaneceram acima de +3°C por nove semanas consecutivas. Mas aqui vale lembrar que o pico oficial dos eventos El Niño não é dado pelo valor diário, semanal ou mensal, e sim pela anomalia de TSM de 3 meses.

O pico do El Niño está próximo

A nova previsão da pluma de modelos do IRI, iniciada em novembro, reforça que os modelos vêm indicando há meses: o pico do El Niño deve ser em torno de +3,5°C durante o trimestre de novembro-dezembro-janeiro. Essa informação pode ser observada no gráfico abaixo, onde a linha azul espessa representa a média de todos os modelos da pluma. No entanto, alguns modelos, principalmente os dinâmicos, apontam para valores ainda elevados.

Esta pluma reúne resultados de dezenas de modelos dinâmicos e estatísticos de diferentes instituições do mundo inteiro para estimar a evolução das temperaturas do Pacífico equatorial, sendo um dos produtos mais importantes para monitorar a evolução do fenômeno.

Pluma de modelos de previsão do El Niño, do IRI. Créditos: IRI.

Depois disso, o aquecimento deve diminuir gradualmente. A média dos modelos aponta anomalias de aproximadamente +3,3°C em dezembro-janeiro-fevereiro (DJF) e +2,9°C em janeiro-fevereiro-março (JFM) de 2027.

Até, pelo menos, março-abril-maio (MAM) as anomalias previstas devem continuar dentro da categoria ‘forte’, com anomalias acima de +1,5°C e continuando ativo até junho-julho-agosto (JJA). Portanto, mesmo após atingir seu pico, o fenômeno deverá permanecer em intensidade excepcional durante o verão e o início do outono do Hemisfério Sul.

Quando o Super El Niño deve terminar?

A previsão probabilística do IRI atribui 100% de probabilidade de ocorrência do fenômeno entre NDJ 2026/27 e MAM de 2027. A probabilidade continua elevada nos meses seguintes, mas começa a diminuir: passa para 95% em abril-maio-junho (AMJ) e 64% em maio-junho-julho (MJJ).

A mudança mais significativa aparece a partir do inverno de 2027. Na temporada de junho-julho-agosto (JJA), a neutralidade passa a ser a condição mais provável, com 51% de chance, enquanto a permanência do El Niño cai para 39%.

Previsão probabilística de intensidade de categorias de El Niño, La Niña e Neutralidade. Vermelho escuro representa a categoria ‘muito forte’ e cinza ‘neutralidade. Créditos: IRI.

Essa tendência continua em julho-agosto-setembro (JAS), quando a neutralidade também apresenta 51% de probabilidade. Assim, embora o El Niño deva começar a enfraquecer após atingir seu pico no fim de 2026, ele ainda deve estar ativo durante grande parte do próximo ano.

El Niño observado acompanha os cenários mais extremos dos modelos

Um detalhe interessante aparece no gráfico que reúne as previsões dos últimos 22 trimestres. Cada linha colorida representa a evolução prevista por um dos modelos, enquanto a linha preta indica os valores efetivamente observados.

É possível perceber que, durante a intensificação do El Niño em 2026, os valores observados acompanharam frequentemente a parte superior do conjunto de previsões.

Em outras palavras, enquanto diferentes modelos apresentavam cenários de aquecimento mais ou menos intensos, as temperaturas registradas no Pacífico frequentemente ficaram entre as estimativas mais elevadas.

Previsões de anomalia dos últimos 22 trimestres de diferentes modelos (linhas coloridas) e anomalia observada (linha preta). Créditos: IRI.

Esse comportamento ajuda a entender por que o episódio atual chama tanta atenção: a intensificação observada foi muito expressiva, levando o fenômeno a alcançar valores próximos ou superiores aos cenários mais quentes apresentados por parte dos modelos. Embora o fenômeno ainda não tenha alcançado seu pico, já vêm batendo inúmeros recordes, com grandes chances de ser histórico.