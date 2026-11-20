De acordo com um novo estudo, a composição bacteriana do ar sofre alterações significativas quando as nuvens de poeira provenientes de África chegam à floresta amazônica.

Poeira africana a atravessar o Atlântico em direção a algumas regiões das Américas. Imagem do arquivo da NASA.

Quando observado ao microscópio, o ar acima da floresta amazónica está repleto de atividade. Está cheio de pólen, esporos fúngicos, minúsculas partículas vegetais e bactérias. Normalmente, a composição desta comunidade de bioaerossóis é relativamente estável. Uma equipe composta por investigadores da Universidade de Graz, do Instituto Max Planck de Química em Mainz e de instituições brasileiras colaboradoras demonstrou que os microrganismos são transportados através do Atlântico juntamente com as poeiras do Deserto do Saara.

De acordo com o estudo, publicado na revista Communications Earth & Environment, a composição bacteriana do ar altera-se significativamente quando as nuvens de poeira provenientes de África atingem a floresta amazónica. No entanto, a composição dos esporos fúngicos no ar amazónico permanece praticamente inalterada.

Confirmado o transporte de bactérias através do Atlântico

Em fevereiro de 2020, uma equipe liderada por Bettina Weber, da Universidade de Graz, recolheu diariamente, durante um período de três semanas, amostras de aerossóis a várias altitudes sobre a floresta amazónica no Brasil. Em cinco desses dias, os pesquisadores registaram o transporte de poeira do deserto do Norte de África para a região. Posteriormente, realizaram análises genéticas das amostras recolhidas para determinar a sua composição microbiológica, em particular as bactérias e os fungos que continham.

Após a chegada da poeira, os investigadores encontraram nas amostras de filtro numerosas bactérias típicas de solos secos, a par de bactérias nativas. Atribuem o facto de a comunidade fúngica ter permanecido praticamente inalterada ao grande número de esporos libertados pela floresta tropical, o que significa que os esporos fúngicos do Saara não afetaram significativamente as análises.

"Os solos das regiões áridas e desérticas são, em grande parte, colonizados por comunidades microbianas conhecidas como crostas biológicas do solo. Geneticamente, as bactérias correspondem a organismos do Saara, demonstrando que são transportadas das biocrostas africanas através do Atlântico pelo vento até à floresta tropical amazónica no Brasil", explica a autora principal do estudo, Bettina Weber, professora na Universidade de Graz e colaboradora do Instituto Max Planck de Química.

Os potenciais agentes patogénicos viajam com a poeira

Além disso, os cientistas descobriram que a concentração de endotoxinas no ar triplicou com a chegada da poeira do Saara. As endotoxinas encontram-se nas membranas celulares de certas bactérias e são libertadas quando estas morrem. Nos seres humanos, estes compostos quimicamente estáveis podem causar inflamação.

"Fiquei surpreendido com a grande quantidade de endotoxinas no ar", comenta Jens Weber, que realizou a investigação no âmbito do seu doutoramento. "Estudos anteriores nas Caraíbas demonstraram que as crises de asma tendem a aumentar com a chegada da poeira do Saara. Resta investigar se existe uma correlação semelhante na Amazónia".

Weber disse que há estudos anteriores nas Caraíbas que demonstraram que as crises de asma tendem a aumentar com a chegada da poeira do Saara.

Nos próximos anos, estudos futuros terão como objetivo determinar quais os microrganismos presentes na poeira e se estes afetam a saúde humana. Os investigadores também planeiam investigar se os micróbios permanecem viáveis após a sua viagem através do Atlântico, que demora vários dias.

Sobre os aerossóis

Os aerossóis são partículas sólidas ou líquidas presentes na atmosfera que são importantes para o clima e a meteorologia, uma vez que podem atuar como núcleos de condensação de nuvens ou núcleos de gelo. Os bioaerossóis são de origem biológica e incluem uma grande variedade de células (por exemplo, células bacterianas), esporos (por exemplo, de fungos, musgos e fetos) e restos de animais e plantas.

Para além da importância dos bioaerossóis para os processos atmosféricos, o transporte de material biológico, como células bacterianas e esporos fúngicos, pode contribuir para a sua dispersão global. No entanto, o presente estudo ainda não determina se o material genético recolhido permanece viável.

Determinação da origem da poeira

Para o estudo, a equipa instalou amostradores de filtros de pó a duas alturas diferentes (42 e 323 metros) na torre de investigação ATTO. Os filtros recolheram poeira e material genético de microrganismos. Utilizando amostras de filtro recolhidas antes e depois do episódio de poeira, os investigadores determinaram quais as bactérias e fungos normalmente presentes no ar: o perfil microbiológico de fundo.

Para determinar a concentração de endotoxinas no ar, os investigadores utilizaram um método enzimático altamente sensível conhecido como "ensaio cinético cromogénico do lisado de amebócitos de Limulus (LAL)".

A origem da poeira foi determinada utilizando um método computacional de ciência atmosférica que identifica a origem geográfica e a via de transporte das massas de ar. A análise revelou que as massas de ar demoraram aproximadamente 10 dias a viajar de África para a América do Sul.

Para estabelecer a origem da poeira, os pesquisadores determinaram a composição mineral das amostras. O teor de iões de cálcio, por exemplo, indica uma elevada concentração de calcite, o que é típico da poeira mineral do Saara.

Fonte: Max Planck Society / Phys.org