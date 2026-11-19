O ator transformou parte da sua propriedade no Mississippi num refúgio para estes polinizadores. A sua decisão tem uma explicação que vai muito além da produção de mel.

Freeman decidiu não comercializar o mel nem interferir no funcionamento das colmeias. A sua intenção é ajudar estes polinizadores a prosperar num ambiente favorável.

Há celebridades que compram grandes propriedades para construir mansões. Morgan Freeman optou por dedicar parte do seu rancho a algo bastante diferente: oferecer um local seguro às abelhas.

Em 2019, o ator norte-americano transformou os seus 124 acres de terreno — cerca de 50 hectares — num santuário para estes insetos, com 26 colmeias e vegetação especialmente selecionada para as alimentar.

O ator já tinha falado do seu interesse pelas abelhas em 2014, quando contou no programa do Jimmy Fallon que tinha começado a cuidar delas. Cinco anos depois, esse passatempo tinha assumido uma dimensão muito maior.

Um rancho no Mississippi transformado num refúgio para as abelhas

Para dar início ao projeto, Freeman transportou 26 colmeias do Arkansas para a sua propriedade no Mississippi. Além disso, promoveu a plantação de espécies vegetais que atraem estes insetos, entre as quais magnólias, lavanda e trevos.

A posição do ator também ajudou a chamar a atenção para uma questão ambiental que transcende qualquer propriedade privada: a disponibilidade de alimento e habitat para os polinizadores.

O objetivo era proporcionar-lhes alimento e condições adequadas para desenvolverem as suas atividades. O ator chegou mesmo a contar que não usava o tradicional chapéu de apicultor quando se aproximava para as alimentar e que, até então, não tinha sido picado nenhuma vez.

Mas havia outro pormenor que diferenciava a sua proposta de uma exploração apícola convencional: não pretendia colher o mel.

As abelhas melíferas produzem este alimento para armazenar energia e dispor de reservas quando as flores escasseiam. Freeman queria deixar-lhes essa provisão, sem a transformar num produto destinado a obter lucros económicos.

O que acontece numa colmeia também chega à nossa mesa

Talvez poucas pessoas pensem nas abelhas quando compram maçãs, preparam uma salada ou comem um punhado de amêndoas. No entanto, estes insetos participam na produção de muitos alimentos que fazem parte da nossa alimentação.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) estima que cerca de 75% das principais culturas alimentares do mundo dependem, pelo menos parcialmente, da polinização animal.

Uma diminuição do número de polinizadores pode afetar a diversidade das plantas silvestres, a disponibilidade de determinados alimentos e o equilíbrio dos ecossistemas.

Isto não significa que três em cada quatro alimentos desapareceriam se não houvesse abelhas. A dependência varia consoante a cultura, mas o seu trabalho influencia a quantidade e a qualidade de inúmeras frutas, sementes e outros produtos agrícolas.

Um jardim também pode tornar-se um pequeno refúgio

As abelhas têm de superar vários obstáculos para sobreviver. A perda de flores e de espaços naturais, os pesticidas, os parasitas e as doenças podem enfraquecer as suas populações.

Não é preciso ter uma quinta de 50 hectares para lhes proporcionar melhores condições. Plantar flores variadas, evitar os inseticidas e manter vegetação que lhes forneça alimento durante diferentes épocas do ano são algumas medidas que podem ajudar.

Além disso, nem todas as abelhas vivem em colmeias como as de Freeman. Muitas espécies selvagens são solitárias e precisam de outros refúgios, como pequenas cavidades na madeira ou solos onde possam fazer os seus ninhos.

O ator instalou 26 colmeias na sua propriedade, mas o valor da sua iniciativa aponta para algo mais abrangente: lembrar que a sobrevivência destes insetos também depende dos espaços que lhes reservamos.

O que começou por ser um passatempo em 2014 acabou por ocupar cerca de 50 hectares da sua propriedade. Morgan Freeman encontrou na apicultura uma forma de contribuir para a proteção das abelhas, mesmo que isso significasse abdicar de um dos seus produtos mais conhecidos.