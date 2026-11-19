Morgan Freeman tem uma missão fora de Hollywood: proteger as abelhas na sua quinta de 50 hectares
O ator transformou parte da sua propriedade no Mississippi num refúgio para estes polinizadores. A sua decisão tem uma explicação que vai muito além da produção de mel.
Há celebridades que compram grandes propriedades para construir mansões. Morgan Freeman optou por dedicar parte do seu rancho a algo bastante diferente: oferecer um local seguro às abelhas.
O ator já tinha falado do seu interesse pelas abelhas em 2014, quando contou no programa do Jimmy Fallon que tinha começado a cuidar delas. Cinco anos depois, esse passatempo tinha assumido uma dimensão muito maior.
Um rancho no Mississippi transformado num refúgio para as abelhas
Para dar início ao projeto, Freeman transportou 26 colmeias do Arkansas para a sua propriedade no Mississippi. Além disso, promoveu a plantação de espécies vegetais que atraem estes insetos, entre as quais magnólias, lavanda e trevos.
O objetivo era proporcionar-lhes alimento e condições adequadas para desenvolverem as suas atividades. O ator chegou mesmo a contar que não usava o tradicional chapéu de apicultor quando se aproximava para as alimentar e que, até então, não tinha sido picado nenhuma vez.
As abelhas melíferas produzem este alimento para armazenar energia e dispor de reservas quando as flores escasseiam. Freeman queria deixar-lhes essa provisão, sem a transformar num produto destinado a obter lucros económicos.
O que acontece numa colmeia também chega à nossa mesa
Talvez poucas pessoas pensem nas abelhas quando compram maçãs, preparam uma salada ou comem um punhado de amêndoas. No entanto, estes insetos participam na produção de muitos alimentos que fazem parte da nossa alimentação.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) estima que cerca de 75% das principais culturas alimentares do mundo dependem, pelo menos parcialmente, da polinização animal.
Isto não significa que três em cada quatro alimentos desapareceriam se não houvesse abelhas. A dependência varia consoante a cultura, mas o seu trabalho influencia a quantidade e a qualidade de inúmeras frutas, sementes e outros produtos agrícolas.
Um jardim também pode tornar-se um pequeno refúgio
As abelhas têm de superar vários obstáculos para sobreviver. A perda de flores e de espaços naturais, os pesticidas, os parasitas e as doenças podem enfraquecer as suas populações.
Além disso, nem todas as abelhas vivem em colmeias como as de Freeman. Muitas espécies selvagens são solitárias e precisam de outros refúgios, como pequenas cavidades na madeira ou solos onde possam fazer os seus ninhos.
O ator instalou 26 colmeias na sua propriedade, mas o valor da sua iniciativa aponta para algo mais abrangente: lembrar que a sobrevivência destes insetos também depende dos espaços que lhes reservamos.
O que começou por ser um passatempo em 2014 acabou por ocupar cerca de 50 hectares da sua propriedade. Morgan Freeman encontrou na apicultura uma forma de contribuir para a proteção das abelhas, mesmo que isso significasse abdicar de um dos seus produtos mais conhecidos.
Referência da notícia
Nace T. (Forbes). (2019). Morgan Freeman Converted His 124-Acre Ranch Into A Giant Honeybee Sanctuary To Save The Bees.