Alertas foram enviados pela Defesa Civil aos celulares dos moradores de São Paulo e Campinas para orientar a busca por abrigo diante do risco de raios, ventos e granizo.

Carros ficaram ilhados na Vila Itapura, em Campinas (SP), na última quarta-feira (18). Foto: Arquivo pessoal

Autoridades municipais de São Paulo contabilizaram, nesta quinta-feira (19), os estragos provocados pelo forte temporal que atingiu a capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a precipitação causou 23 quedas de árvores, 11 registros de enchentes e inundações e um desabamento.

Além dos danos estruturais nas vias públicas, a tempestade comprometeu a rotina da aviação civil e o tráfego urbano no estado. Os transtornos começaram na tarde de quarta-feira (18), atingindo simultaneamente a região metropolitana e o interior paulista com grande volume de água.

Impactos nos aeroportos e no trânsito da capital

No Aeroporto de Congonhas, as condições meteorológicas adversas forçaram a alteração e o cancelamento de diversas operações aéreas. A companhia aérea Gol informou que cinco voos com destino ao terminal precisaram ser transferidos para outras localidades.

Temporal provocou caos no trânsito de SP e cancelamento de voos em Congonhas. Foto: Reprodução/ @lechemalle (ig) | @Chemalle (yt) | @baladaforte (x) | @myhoodbr

Da mesma forma, a Azul confirmou o cancelamento de dois voos entre Congonhas e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Latam também comunicou que algumas viagens foram canceladas ou alternadas, enquanto a concessionária Aena contabilizou duas chegadas e quatro partidas suspensas por volta das 19h.

Em contrapartida, o Aeroporto Internacional de Guarulhos manteve suas operações funcionando normalmente durante o período chuvoso. Já nas ruas da capital, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou mais de 1.200 quilômetros de lentidão às 18h30 de quarta-feira.

Nesse mesmo período, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou toda a cidade em estado de atenção entre 16h03 e 19h25. A chuva alagou pontos nas zonas leste, norte e oeste, transformando a Rua João Ramalho, em Perdizes, em um grande acúmulo de água.

Enxurradas e danos em Campinas

Simultaneamente aos transtornos na capital, Campinas enfrentou um temporal severo na quarta-feira (18) que deixou ruas intransitáveis e carros submersos. Até as 17h, pelo menos 18 vias registraram alagamentos, incluindo a Avenida Anchieta, em frente à prefeitura, e a Avenida Princesa D'Oeste.

Mercadão Municipal de Campinas (SP) alagou durante a chuva da tarde da última quarta-feira (18). Foto: Taís Picchi

A força da enxurrada invadiu ainda uma sala de aula da Escola Estadual Carlos Gomes e alagou o histórico Mercadão Municipal. Segundo a administração municipal, a Serviços Técnicos Gerais (Setec) passou a monitorar a situação do mercado público, sem registro de feridos.

Embora o acumulado médio da cidade tenha ficado entre 15 e 25 mm, a prefeitura registrou 41,4 mm em apenas 40 minutos no Jardim das Bandeiras. Diante do risco de raios, ventos e granizo, a Defesa Civil emitiu alertas severos via celular para orientar a população a buscar abrigo.

Fatores atmosféricos explicam a intensidade das chuvas

Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), o temporal em Campinas resultou da combinação entre o aumento de umidade e a atuação de um cavado atmosférico. Essa configuração favoreceu a formação rápida de nuvens carregadas em um curto intervalo.

O instituto apontou que os altos volumes se concentraram em momentos específicos, intensificando os problemas nas vias urbanas. "Momentos de chuva muito forte podem ter desencadeado esses impactos de superfície, como alagamentos e enxurradas", explicou a equipe meteorológica do Cepagri.

Na capital paulista, o CGE apontou que o calor aliado à entrada da brisa marítima impulsionou as instabilidades sobre as diferentes regiões da cidade. Essa dinâmica atmosférica explica a concentração de grandes volumes de água em poucas horas e os consequentes bloqueios urbanos.