Temporais em São Paulo e Campinas deixam ruas alagadas e afetam voos
Alertas foram enviados pela Defesa Civil aos celulares dos moradores de São Paulo e Campinas para orientar a busca por abrigo diante do risco de raios, ventos e granizo.
Autoridades municipais de São Paulo contabilizaram, nesta quinta-feira (19), os estragos provocados pelo forte temporal que atingiu a capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a precipitação causou 23 quedas de árvores, 11 registros de enchentes e inundações e um desabamento.
Além dos danos estruturais nas vias públicas, a tempestade comprometeu a rotina da aviação civil e o tráfego urbano no estado. Os transtornos começaram na tarde de quarta-feira (18), atingindo simultaneamente a região metropolitana e o interior paulista com grande volume de água.
Impactos nos aeroportos e no trânsito da capital
No Aeroporto de Congonhas, as condições meteorológicas adversas forçaram a alteração e o cancelamento de diversas operações aéreas. A companhia aérea Gol informou que cinco voos com destino ao terminal precisaram ser transferidos para outras localidades.
Da mesma forma, a Azul confirmou o cancelamento de dois voos entre Congonhas e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Latam também comunicou que algumas viagens foram canceladas ou alternadas, enquanto a concessionária Aena contabilizou duas chegadas e quatro partidas suspensas por volta das 19h.
Em contrapartida, o Aeroporto Internacional de Guarulhos manteve suas operações funcionando normalmente durante o período chuvoso. Já nas ruas da capital, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou mais de 1.200 quilômetros de lentidão às 18h30 de quarta-feira.
Nesse mesmo período, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou toda a cidade em estado de atenção entre 16h03 e 19h25. A chuva alagou pontos nas zonas leste, norte e oeste, transformando a Rua João Ramalho, em Perdizes, em um grande acúmulo de água.
Enxurradas e danos em Campinas
Simultaneamente aos transtornos na capital, Campinas enfrentou um temporal severo na quarta-feira (18) que deixou ruas intransitáveis e carros submersos. Até as 17h, pelo menos 18 vias registraram alagamentos, incluindo a Avenida Anchieta, em frente à prefeitura, e a Avenida Princesa D'Oeste.
A força da enxurrada invadiu ainda uma sala de aula da Escola Estadual Carlos Gomes e alagou o histórico Mercadão Municipal. Segundo a administração municipal, a Serviços Técnicos Gerais (Setec) passou a monitorar a situação do mercado público, sem registro de feridos.
Embora o acumulado médio da cidade tenha ficado entre 15 e 25 mm, a prefeitura registrou 41,4 mm em apenas 40 minutos no Jardim das Bandeiras. Diante do risco de raios, ventos e granizo, a Defesa Civil emitiu alertas severos via celular para orientar a população a buscar abrigo.
Fatores atmosféricos explicam a intensidade das chuvas
Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), o temporal em Campinas resultou da combinação entre o aumento de umidade e a atuação de um cavado atmosférico. Essa configuração favoreceu a formação rápida de nuvens carregadas em um curto intervalo.
Na capital paulista, o CGE apontou que o calor aliado à entrada da brisa marítima impulsionou as instabilidades sobre as diferentes regiões da cidade. Essa dinâmica atmosférica explica a concentração de grandes volumes de água em poucas horas e os consequentes bloqueios urbanos.
Referências da notícia
Mardélio Couto. (2026). Chuva causa estragos e prejudica funcionamento de aeroporto em São Paulo.
g1 Campinas e Região. (2026). Temporal em Campinas tem Mercadão alagado e ruas e avenidas tomadas pela força da água.