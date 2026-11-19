Uma nova massa de ar frio avançará pelo Brasil na última semana de Novembro. O sistema provocará uma queda nas temperaturas nas regiões Sul e Sudeste, com mínimas próximas dos 0°C no Sul e possibilidade de geadas tardias.

Manhã fria na região Sul. Nova massa de ar frio pode atingir o Sul e o Sudeste no final de Novembro, com mínimas próximas de 0°C e risco de geadas tardias nas regiões serranas.

Mesmo com o verão se aproximando, as últimas previsões indicam possibilidade de uma nova incursão de ar polar sobre o Brasil na última semana de Novembro. Uma massa de ar frio avançará pelas regiões Sul e Sudeste a partir da terça-feira (24), provocando uma queda significativa das temperaturas e levando o frio até mesmo para áreas do Centro-Oeste e do Nordeste.

As últimas atualizações da previsão indicam que o sistema atingirá inicialmente o Rio Grande do Sul, avançando posteriormente por Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na sequência, o ar frio também alcança boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com possibilidade de atingir até mesmo o sul da Bahia.

Este episódio chama a atenção porque pode acabar provocando temperaturas mínimas próximas dos 0°C no Sul do Brasil, além de favorecer a ocorrência de geadas tardias em áreas serranas, mesmo em pleno final de Novembro.

Massa de ar frio avança a partir de 25 de novembro

A massa de ar frio começará a avançar pelo Brasil na quarta-feira (25), atingindo inicialmente o Rio Grande do Sul. Depois disso, o sistema se deslocará para norte, em direção a Santa Catarina, Paraná e São Paulo, provocando uma queda mais acentuada das temperaturas nessas áreas já na madrugada de quinta-feira (26). O Mato Grosso do Sul também pode ser afetado pelo frio, porém de maneira mais leve.

Previsão de temperaturas na Quinta-Feira da semana que vem mostra temperaturas baixíssimas sobre o Sul do país, devido ao avanço dessa massa de ar frio sobre o Brasil.

Como é possível observar na imagem acima, as temperaturas mínimas na quinta-feira (26) chegarão perto dos 0°C em diversos municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, inclusive na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense.

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Embora não haja previsão de frio extremo de maneira generalizada (como, por exemplo, a ocorrência de temperaturas negativas), essa incursão de ar polar pode favorecer a formação de geadas tardias e pontuais, principalmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.

Previsão de temperaturas no Sábado da semana que vem mostra que a massa de ar frio avançará também por boa parte do Sudeste e até mesmo do Nordeste do Brasil na semana que vem.

Ao longo dos dias seguintes, o frio vai avançar ainda mais pela região Sudeste, alcançando boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Entre a sexta-feira (27) e o sábado (28) da semana que vem, existe a possibilidade de que o sistema atinja até mesmo o sul da Bahia, onde as temperaturas caem levemente e ficam mais amenas.

Uma das condições atmosféricas que contribui para esse cenário é a mudança de fase da Oscilação Antártica (AAO), que apresenta tendência de retornar a valores negativos entre o final de novembro e o início de dezembro.

Na prática, a atuação da Oscilação Antártica em fase negativa favorecerá alterações na circulação atmosférica e permitirá com que massas de ar polar avancem com maior facilidade em direção às latitudes médias onde o Brasil se encontra. Esse padrão vai contribuir para que esse episódio de frio fora de época atinja o Brasil na semana que vem.

Previsão do índice da Oscilação Antártica para as próximas duas semanas indica uma tendência de queda para valores negativos entre o final de novembro e o início de dezembro.

Como resultado disso, as projeções dos modelos numéricos também indicam uma tendência de temperaturas abaixo da média durante a última semana de novembro, especialmente na Região Sul. A previsão de anomalias de temperatura entre 23 e 30 de novembro indica valores abaixo da média em todos os três estados da Região Sul, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 23 e 30 de Novembro sugere que o mês deve terminar com um frio mais intenso do que o normal sobre a região Sul (RS, SC e PR).

A possibilidade de avanço de uma nova massa de ar polar avançar pelo Brasil em pleno final de Novembro chama a atenção por ocorrer numa época pouco comum, especialmente diante do risco de temperaturas próximas de 0°C e geadas tardias nas áreas serranas dos estados gaúcho e catarinense.

Entretanto, é importante lembrar que as previsões ainda estão distantes e, portanto, podem sofrer alterações - principalmente em relação à intensidade do frio, à trajetória da massa de ar polar e às temperaturas mínimas previstas para cada região. Por isso, não deixe de acompanhar as próximas atualizações para conferir quais municípios serão mais afetados pelo frio.