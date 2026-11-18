Uma nova massa de ar frio pode avançar pelo Brasil na última semana de novembro, provocando queda nas temperaturas nas regiões Sul e Sudeste e levando o frio até a Bahia. As mínimas podem chegar perto dos 0°C, com geadas pontuais tardias.

Nova massa de ar frio pode atingir o Sul e o Sudeste na última semana de novembro, com mínimas próximas de 0°C e trazendo até mesmo risco de geadas pontuais tardias ao Sul.

Mesmo nos aproximando cada vez mais do verão, previsões ainda indicam a possibilidade de novas massas de ar frio avançando pelo Brasil em Novembro, fazendo as temperaturas caírem em diversos estados das regiões Sul e Sudeste do país.

Modelos numéricos de previsão indicam a possibilidade de uma massa de ar frio forte avançar pelo Brasil a partir da quarta-feira (25) da semana que vem, fazendo as temperaturas caírem em boa parte da região Sul e Sudeste.

Essa massa de ar frio afetará inicialmente o Rio Grande do Sul na terça-feira (24), se movendo na sequência em direção a Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul na quarta-feira (25). Depois disso, a massa de ar frio fará as temperaturas caírem em boa parte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo na quinta-feira (27).

Previsão de temperaturas no final da quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira mostra a massa de ar frio avançando pelo Brasil e fazendo as temperaturas caírem no Sul e no Sudeste.

Há a possibilidade de que a massa de ar frio chegue até o sul da Bahia na sexta-feira (28), ocasionando a formação de temperaturas mais amenas nessa região. Enquanto isso, a região Sul pode registrar temperaturas muito baixas na quarta e na quinta-feira durante a madrugada e a manhã, com mínimas que podem chegar perto dos 0°C.

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Embora não haja previsão de temperaturas extremas de maneira muito ampla, essa situação ainda pode ocasionar a formação de geadas pontuais tardias, especialmente na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense.

Previsão do índice de Oscilação Antártica mostra que, entre o final de Novembro e o início de Dezembro, o sistema tende a cair para valores negativos. (imagem: CPC/NCEP/NOAA)

Em parte, essa situação será auxiliada por uma mudança de fase da Oscilação Antártica - que retorna a uma fase negativa, como é possível observar na imagem acima. Na prática, esse fenômeno facilita o desprendimento de massas de ar polar da Antártida, o que resulta uma formação mais frequente de ciclones extratropicais e frentes frias sobre o Brasil e também no avanço mais frequente de massas de ar frio pelo país.

Próxima semana será marcada por frio intenso no Sul

Como resultado, modelos numéricos de previsão indicam que a próxima semana, como um todo, registrará anomalias de temperatura negativas na região Sul. Isso sugere que os termômetros permanecerão atingindo temperaturas mais frias que o normal, com destaque para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 23 e 30 de Novembro sugere que o mês deve terminar com um frio mais intenso do que o normal sobre a região Sul (imagem: ECMWF)

Embora as temperaturas no Paraná permaneçam dentro da média, isso só significa que o frio terá uma duração menor neste estado do que nos demais. Ainda assim, o frio será sentido em praticamente todo o Sul e o Sudeste do Brasil ao longo da semana que vem, com maior ou menor intensidade.

Por isso, não deixe de conferir as próximas atualizações da previsão do tempo, que serão capazes de mostrar o avanço dessa massa de ar frio com maiores detalhes temporais e espaciais. Assim, você evita ser pego de surpresa por esse frio fora de época.