Levantamento da Superintendência de Proteção e Defesa Civil confirma 19 municípios da Bahia em situação de emergência, enquanto o governo estadual mantém uma força-tarefa para atender os moradores atingidos.

Temporal alagou Arataca e Bahia mantém 19 municípios em emergência. Foto: Reprodução/ g1 Bahia

Moradores de Arataca, no sul da Bahia, formaram uma corrente humana para resgatar pessoas atingidas pelas enchentes na noite de terça-feira (17). As ruas do município ficaram completamente alagadas e a força da correnteza dificultou a saída de diversas famílias de suas casas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram residências invadidas pela água e veículos praticamente submersos. Além disso, pelo menos um imóvel desabou durante o temporal, mas não houve registro de pessoas feridas na cidade.

Detalhes das ocorrências no sul baiano e na capital

Não há informações oficiais sobre o volume exato de chuva acumulado em Arataca entre a noite de terça-feira (17) e a madrugada de quarta-feira (18). Na mesma região sul, o município vizinho de Camacã registrou 90 mm de precipitação na terça-feira.

Registro do resgate com corrente humana em Arataca, na Bahia. Foto: Reprodução/ g1 Bahia

Embora tenham enfrentado alagamentos severos, nem Arataca nem Camacã integram a lista oficial de cidades baianas em situação de emergência. Enquanto isso, na capital Salvador, a Defesa Civil (Codesal) emitiu alerta de chuvas intensas na noite de terça-feira após contabilizar 172 ocorrências em 72 horas, também sem vítimas.

Resgates de barco e estragos no interior da Bahia

Anteriormente, na segunda-feira (16), o sudoeste do estado já havia enfrentado ocorrências graves provocadas pelo mau tempo. Em Malhada, a 780 quilômetros de Salvador, o acumulado superou 200 mm em menos de 12 horas, chegando a 240 mm segundo a Defesa Civil.

Na zona rural de Malhada, um homem, uma mulher e duas crianças ficaram ilhados sobre o telhado de uma casa submersa e foram resgatados de barco por moradores da comunidade. Os temporais também interromperam estradas locais e danificaram dois pontos da rodovia BA-160, entre Julião e Canabrava.

Os temporais na Bahia provocaram resgates de barco em Malhada, corrente humana em Arataca e mantêm 19 cidades em situação de emergência confirmada. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

No Médio Rio de Contas, Jequié sofreu impactos na infraestrutura urbana na noite de segunda-feira (16), quando uma galeria de drenagem cedeu no Centro e interditou parcialmente uma avenida. O bairro Joaquim Romão também registrou alagamentos, enquanto em Nova Canaã a ventania arrancou a cobertura do hospital municipal e em Alagoinhas um carro ficou submerso.

Granizo no fim de semana e lista de cidades em emergência

Antes dos alagamentos recentes, temporais com ventos fortes e granizo atingiram o Recôncavo e o centro-norte da Bahia entre sábado (14) e domingo (15). Em Castro Alves, as rajadas derrubaram cinco postes de energia, enquanto em Antônio Cardoso mais de 200 famílias afetadas foram cadastradas para receber assistência.

Em Santo Estêvão, a prefeitura decretou situação de emergência após 40 famílias ficarem desabrigadas e todas as 37 escolas municipais sofrerem danos estruturais, suspendendo as aulas na segunda-feira (16). Somando os estragos, 19 municípios baianos têm decretos de emergência confirmados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

A lista oficial inclui Antônio Cardoso, Eunápolis, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Jussiape, Lajedão, Malhada, Medeiros Neto, Pindobaçu, Porto Seguro, Prado, Queimadas, Ribeirão do Largo, Rio Real, Santa Maria da Vitória, Santo Estêvão, Serrinha e Vereda. Para atender as áreas atingidas, o governo estadual mobilizou uma força-tarefa com bombeiros, aeronave, equipes de saúde e ajuda humanitária.