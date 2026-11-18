O reflorestamento em larga escala é promovido como uma medida contra o aquecimento global; no entanto, um estudo alerta que, em regiões com muita neve, isso poderia ter efeitos contrários, uma vez que aumenta a absorção da radiação solar.

Segundo um estudo recente, o plantio de árvores em grande escala pode não ter os efeitos esperados no clima global, dependendo da região.

Diante do aquecimento global crescente, o plantio de árvores em larga escala é frequentemente apresentado como uma solução natural para aumentar a quantidade de dióxido de carbono (CO₂) capturada e armazenada pelas florestas.

No entanto, essa estratégia pode ter efeitos menos positivos do que o esperado e, inclusive, contribuir para intensificar certos fenômenos de aquecimento.

O reflorestamento em larga escala é uma boa ideia?

O plantio de árvores em larga escala é uma das estratégias frequentemente propostas para combater o aumento das temperaturas médias globais. Como as florestas absorvem, por meio da fotossíntese, o dióxido de carbono presente na atmosfera, elas desempenham um papel fundamental na regulação do clima.

Por isso, a sua expansão em grande escala é considerada uma forma natural de compensar parte das emissões de gases de efeito estufa causadas pelas atividades humanas.

Um dos principais mecanismos identificados está relacionado ao albedo, ou seja, à capacidade de uma superfície de refletir a radiação solar. De modo geral, as florestas apresentam uma superfície mais escura do que campos ou áreas abertas; por isso, absorvem mais energia solar, contribuindo assim para o aquecimento da atmosfera próxima ao solo.

No entanto, essa abordagem pode se mostrar menos vantajosa do que parece à primeira vista. Em um estudo publicado na revista científica Earth System Dynamics, pesquisadores da Universidade Simon Fraser (Canadá) examinaram as consequências climáticas de um reflorestamento em larga escala. Os resultados indicam que asnão apenas armazenam CO₂, masterrestre

Esse fenômeno ganha importância especial em regiões onde neva com frequência. No inverno, as superfícies cobertas por neve refletem grande parte da radiação solar de volta para o espaço. Se árvores forem plantadas nessas áreas, elas cobrem parte da neve, reduzindo, assim, o albedo da superfície. Consequentemente, pode ocorrer um aquecimento local que anula parte dos benefícios obtidos com a absorção de CO₂.

Possíveis efeitos contrários

As consequências do reflorestamento podem se estender a outras regiões do planeta. Os pesquisadores examinaram, em particular, as interações entre florestas, atmosfera e oceanos. Segundo os resultados obtidos, alterações no albedo também podem influenciar as temperaturas dos oceanos e a quantidade de vapor d'água na atmosfera.

Além disso, o aquecimento local das áreas florestais pode modificar as trocas entre a atmosfera e os oceanos. Quando as massas de ar sobre as florestas se aquecem, elas passam a ser capazes de reter uma quantidade maior de vapor d'água.

Ao se deslocarem em direção a áreas oceânicas, eles poderiam intensificar o aquecimento das águas superficiais e favorecer a evaporação, resultando em um aporte adicional de vapor d'água na atmosfera.

Os pesquisadores ressaltam que o reflorestamento em larga escala não traz apenas benefícios para o clima. Embora as árvores permitam a captura e o armazenamento de parte do CO₂ presente na atmosfera, sua presença também altera as características da superfície terrestre, o que pode favorecer certos mecanismos de aquecimento. Portanto, esses efeitos poderiam reduzir parte dos benefícios climáticos esperados de tais ações de reflorestamento em larga escala.

No entanto, esses resultados não colocam em dúvida a importância das florestas no combate ao aquecimento global. Elas continuam desempenhando um papel fundamental no armazenamento de carbono e na preservação da biodiversidade.

Por isso, é necessário levar em conta as particularidades de cada região, para que os projetos de reflorestamento contribuam, de fato, para limitar o aumento da temperatura global.