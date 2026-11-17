Chuva ajuda plantio de milho e feijão na Bahia, mas temporais podem interromper trabalhos
Milho e feijão avançam na Bahia após as chuvas, mas novas pancadas exigem planejamento. No oeste e sudoeste, a reposição de água pode favorecer lavouras enquanto temporais reduzem as oportunidades de semeadura nos próximos dias da semana.
A chuva que ajudou a semeadura de milho e feijão na Bahia continua no radar nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18). No Oeste, no Sudoeste e na região do São Francisco, a previsão mantém instabilidade, com pontos do estado podendo superar 50 mm em 24 horas nesta terça.
Essa água pode sustentar a germinação e o desenvolvimento inicial das lavouras, mas a intensidade das pancadas faz diferença. Onde chover forte e o terreno perder condições de tráfego, o plantio pode precisar de pausas. Assim, o mesmo episódio que repõe água também pode encurtar as oportunidades de trabalho.
Milho e feijão avançam, mas a situação varia entre lavouras
O monitoramento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado em 16 de novembro, registra avanço do plantio das duas culturas na Bahia: o milho ganhou ritmo após chuvas mais volumosas, enquanto o feijão avançou com precipitações regulares e bem distribuídas. O quadro de estágios indica emergência e desenvolvimento vegetativo para ambas.
Há também um retrato anterior que ajuda a entender essa resposta. Até 6 de novembro, o plantio do feijão baiano havia alcançado 34% da área, acima da média de 20,3% para a época.
Esse percentual não representa a situação atual, mas mostra que a implantação já vinha avançando. Para as áreas recém-semeadas nas regiões acompanhadas, a nova chuva pode ajudar o estabelecimento, desde que a água infiltre sem permanecer acumulada junto às plantas.
Terça e quarta mantêm temporais no oeste e sudoeste baiano
A instabilidade persiste porque um cavado, uma área alongada de menor pressão em altitude, ajuda a organizar o corredor de umidade. Nesta terça-feira (17), há possibilidade de acumulados superiores a 50 mm em 24 horas em pontos da Bahia. Na quarta-feira (18), continuam as condições de chuva e trovoadas, com atenção ao Oeste, ao Sudoeste e ao São Francisco. A previsão estadual também destaca o Baixo Sul e o Extremo Sul.
No panorama semanal de 16 a 23 de novembro, os pontos mais chuvosos do oeste e sudoeste baiano podem registrar cerca de 150 mm, com volumes de 40 a 80 mm nas áreas próximas aos núcleos. Esse total inclui o dia 16, portanto não corresponde apenas à chuva que ainda vai cair. Para milho e feijão, importa acompanhar quanto chega em cada pancada: volumes concentrados podem interromper operações mesmo quando o balanço de água da semana é favorável.
O que muda no planejamento até quarta-feira
Até quarta-feira (18), a programação no Oeste, no Sudoeste e no São Francisco precisa considerar a repetição das pancadas. A perspectiva de mais de 50 mm em 24 horas em pontos do estado recomenda verificar a chuva efetivamente medida e as condições do terreno antes de deslocar máquinas.
Depois do dia 18, as informações consultadas não permitem fixar uma abertura de tempo seco para essas três regiões.
Por isso, antecipar todos os trabalhos pode ser tão inadequado quanto suspender tudo com base no máximo de 150 mm da semana. A decisão deve combinar atualização da previsão, observação do solo e avaliação agronômica local, especialmente nas áreas irrigadas ou com drenagem limitada.
- No Oeste, entre 17 e 18: conferir a condição do solo antes de retomar a semeadura.
- No Sudoeste, diante de pancadas acima de 50 mm: verificar possíveis acúmulos de água nas áreas implantadas.
- No São Francisco, até dia 18: ajustar a programação das operações à chuva observada e prevista.