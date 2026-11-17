Ventania de 50 km/h em Franca e enxurrada em São Carlos mobilizaram o Corpo de Bombeiros após desabamentos, alagamentos e quedas de árvores.

Estrutura de posto de gasolina desaba sobre carro em Franca (SP). Foto: Kaique Castro/EPTV

A sequência de tempestades registradas entre domingo (15) e segunda-feira (16) causou transtornos graves em cidades do interior de São Paulo. Em Franca, rajadas de vento de 50 km/h derrubaram a cobertura metálica de um posto de combustíveis sobre um carro no final da tarde de segunda-feira (16).

Já em São Carlos, um volume de 75 mm de chuva acumulado em apenas três horas durante a tarde de domingo (15) provocou enxurradas rápidas, quedas de árvores e danos estruturais. Nos dois municípios, moradores enfrentaram momentos de tensão, mas ninguém ficou ferido.

Ventania derruba estrutura de posto em Franca

O incidente mais recente ocorreu na Avenida Doutor Ismael Alonso y Alonso, no bairro São José, em Franca. A estrutura que protegia as bombas de combustível cedeu durante a tempestade acompanhada de raios e caiu diretamente sobre um veículo estacionado no local.

Céu fechado em Franca (SP), onde a chuva derrubou estruturas o e causou alagamentos. Foto: Kaique Castro/EPTV

Apesar do impacto, o motorista e o passageiro escaparam sem ferimentos. "Eu não sei o que aconteceu. Ainda bem que Deus ajudou. Se eu tivesse ido mais um pouquinho para a frente, a tragédia seria pior", afirmou o condutor do veículo.

Logo após o desabamento, equipes do Corpo de Bombeiros isolaram o estabelecimento e cortaram a energia elétrica para eliminar riscos de explosão. Segundo informações da corporação, o temporal também derrubou diversas árvores, alagou córregos e deixou bairros sem abastecimento de energia.

Enxurrada e desabamento de teto atingem São Carlos

Um dia antes, na tarde de domingo (15), o temporal de 75 mm surpreendeu cinco integrantes de uma mesma família, incluindo duas crianças, no Parque Ecológico de São Carlos. Ao perceberem o alerta da Defesa Civil nos celulares e a elevação rápida da água perto da saída, eles subiram em um canteiro elevado.

Família ficou ilhada durante enxurrada em Parque Ecológico em São Carlos (SP). Foto: Redes Sociais

O grupo permaneceu ilhado por mais de 30 minutos até o resgate do Corpo de Bombeiros, enquanto a correnteza arrastava mercadorias de ambulantes. "Eu acredito que se tivesse chovido mais um pouquinho, a história podia ser diferente, porque a água subiu muito rápido", relatou um dos familiares resgatados.

Chuva forte provocou alagamento e estragos em regiões de São Carlos (SP) no domingo (15). Foto: @scdrones_ e redes sociais

Na mesma tarde, uma câmera de segurança registrou o momento em que o forro do teto de uma igreja evangélica desabou em São Carlos. Duas pessoas participavam de uma reunião pastoral na sala e saíram segundos antes de a estrutura ceder com o peso da água acumulada.

Prejuízos urbanos e orientação das autoridades

Além dos resgates, a chuva em São Carlos alagou a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila São José, que suspendeu os atendimentos na manhã de segunda-feira (16) após sofrer também dois furtos em 72 horas. A enxurrada arrancou parte do asfalto na entrada do Parque Ecológico e transformou o viaduto da Avenida Trabalhador São-Carlense em uma queda-d'água.

Equipes da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) atuaram na segunda-feira (16) na desobstrução de bueiros e na retirada de quatro árvores caídas, incluindo uma que atingiu um carro na Avenida Passeio das Palmeiras. A Defesa Civil também programou vistorias na calha do córrego Espraiado.

Diante das ocorrências, a Defesa Civil de São Carlos explicou que as enxurradas ganham força cerca de 15 minutos após o início da chuva. As autoridades orientam a população a buscar abrigo seguro, evitar áreas alagadas e não permanecer sob árvores ou estruturas metálicas durante tempestades.