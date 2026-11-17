Suas numerosas flores e caules, que caem pelas bordas dos vasos suspensos, a tornam uma opção atraente para encher de cor varandas, terraços e jardins durante os meses quentes de verão.

Alegre, colorida e de floração prolongada, esta planta pode transformar uma jardineira ou uma varanda em um pequeno jardim florido.

Tania Maldonado Venegas Meteored Chile 17/11/2026 05:21 6 min

À primeira vista, algumas pessoas podem confundir esta planta com uma petúnia. Suas flores têm um formato muito semelhante, embora sejam menores e surjam em tal quantidade que, quando a planta está bem desenvolvida, chegam a cobrir boa parte de seus caules e folhagem. Além disso, existem variedades em inúmeras cores, desde brancas e amarelas até tons de rosa, vermelho, violeta e combinações de várias tonalidades.

Trata-se da calibrachoa (Calibrachoa × hybrida), popularmente conhecida no Brasil como mini-petúnia, falsa-petúnia ou mil-sinos. É uma planta apreciada tanto por sua floração abundante quanto por seu modo de crescimento característico. Seus caules estendem-se para os lados e caem pelas bordas de vasos elevados, jardineiras e cestas suspensas, formando uma cobertura florida que traz cor a varandas e terraços durante boa parte da estação quente.

Uma floração abundante em espaços pequenos

A calibrachoa pertence à família das solanáceas — a mesma das petúnias, dos tomates e das batatas. É originária da América do Sul e, embora possa se comportar como uma planta perene em climas favoráveis, em muitos locais é utilizada como anual, devido à sua sensibilidade ao frio e às geadas.

Os programas de melhoramento ornamental deram origem a numerosas variedades com diferenças no tamanho, na cor e nos padrões de suas flores.

Uma de suas maiores virtudes é a abundância de flores que produz durante seu período de crescimento. Elas possuem um formato acampanado e, embora lembrem as petúnias, são consideravelmente menores.

Muitas variedades apresentam, ainda, um centro de cor contrastante ou padrões em suas pétalas, o que amplia as possibilidades de combinação em vasos e composições ornamentais.

A luz de que precisa para florescer

Para produzir uma floração abundante, a calibrachoa precisa de muita luz natural. O ideal é colocá-la em um local que receba várias horas de sol direto por dia. Quando mantida em locais muito sombreados, seus caules podem se alongar, perder densidade e produzir menos flores.

Em varandas voltadas para o norte, a exposição solar costuma ser mais intensa durante boa parte do ano; por isso, é recomendável observar a resposta da planta nos dias de calor.

Em regiões onde o verão atinge temperaturas muito elevadas, a planta pode se beneficiar de certa proteção, especialmente durante a tarde. Isso não significa mantê-la permanentemente à sombra, mas sim buscar um equilíbrio entre uma boa exposição solar e evitar que a planta sofra um estresse excessivo devido ao calor.

Também é importante considerar que vasos suspensos ficam mais expostos ao sol e ao vento do que plantas cultivadas diretamente no solo.

Rega e substrato: o equilíbrio nos vasos

Como é habitualmente cultivada em recipientes, a calibrachoa necessita de um substrato leve, fértil e com boa drenagem. As raízes não toleram ficar encharcadas; por isso, é importante utilizar vasos com furos de drenagem e evitar que a água fique acumulada nos pratinhos.

Uma mistura para plantas com flores que permita a circulação de ar e o escoamento do excesso de umidade é uma boa alternativa.

Nos vasos suspensos, a água evapora mais rapidamente; por isso, é importante monitorar a umidade do substrato durante os dias quentes.

A rega deve ser regular, mas adaptada às condições do local. Em dias quentes, o substrato de uma cesta suspensa pode secar rapidamente; por isso, é recomendável verificá-lo com frequência e regar assim que a superfície começar a perder umidade. O objetivo é mantê-lo levemente úmido, sem deixar que seque completamente nem encharcá-lo.

Também pode ser útil aplicar fertilizante durante o período de crescimento, seguindo a dosagem indicada no produto, já que a produção contínua de flores exige nutrientes — caso contrário, a planta pode perder parte de sua folhagem e de sua floração.

Como conservar sua forma e floração

Muitas variedades de calibrachoa apresentam um comportamento conhecido como "autolimpante": as flores murchas caem sozinhas, dispensando a necessidade de removê-las uma a uma para favorecer novas florações. Essa característica facilita a manutenção, especialmente quando a planta está bem ramificada e ocupa grande parte de uma cesta suspensa.

Se alguns caules ficarem muito longos ou perderem densidade, podem ser levemente podados para recuperar uma forma mais compacta e estimular a ramificação.

Também é recomendável remover folhas danificadas e verificar periodicamente a folhagem em busca de possíveis pragas, como pulgões ou tripes. Com esses cuidados, a planta pode manter seu aspecto florido durante boa parte da primavera e do verão.