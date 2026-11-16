Dois ciclones vão afetar SP com chuva de até forte intensidade; veja a previsão

Ao longo desta semana, dois ciclones devem se formar e aumentar as áreas de instabilidades sobre o estado de São Paulo, trazendo riscos de pancadas de chuva forte e de temporais isolados.

Ao longo desta semana teremos dois novos processos de formação de ciclone (ciclogênese) e de frente fria, que vão ajudar a formar áreas de chuva sobre o estado de São Paulo.

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O primeiro sistema deve se desenvolver nesta terça-feira (17) na costa da Região Sudeste, e vai influenciar mais o leste de São Paulo, levando umidade do oceano para o litoral e áreas próximas, favorecendo chuvas fracas a moderadas.

O segundo sistema se forma mais para o fim desta semana, e sua frente fria vai aumentar as condições para chuvas e temporais no estado paulista no sábado (21).

Ciclones aumentam as chuvas e temporais em SP nesta semana

No início desta terça-feira (17) uma área de baixa pressão atmosférica se desenvolve dando origem ao ciclone na costa do Sudeste.

Em São Paulo, este sistema vai influenciar o tempo, aumentando a nebulosidade e as chuvas no leste do estado devido à sua circulação oceânica, que traz a umidade do mar para o continente.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para terça-feira (17) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Dessa forma, há previsão de chuvas fracas a pontualmente moderadas na faixa leste do estado, mas sem riscos de temporais nem de transtornos associados às condições meteorológicas. A capital paulista tem previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.

Porém, cabe destacar aqui que na porção centro-oeste do estado não se descarta a formação de áreas de instabilidade, as quais podem trazer pancadas de chuva forte e temporais com descargas elétricas já desde o fim da manhã e durante a tarde.

Previsão de chuvas (mm) e nebulosidade para quarta-feira (18) às 19h à esquerda, e para sábado (21) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A quarta-feira (18) ainda tem previsão de pancadas de chuva fortes com temporais isolados entre a tarde e a noite, especialmente em áreas do interior. Na capital paulista, sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva com trovoadas à tarde.

Agora, entre a noite de sexta-feira (20) e madrugada de sábado (21), um segundo ciclone deve se formar na altura da costa da Região Sul do Brasil. A sua frente fria associada vai avançar pelo estado de São Paulo a partir da tarde do sábado (21) aumentando as condições para temporais e chuvas mais abrangentes.

Previsão de densidade de raios para terça-feira (17) às 14h à esquerda, e para sábado (21) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Assim, entre a tarde e a noite são esperadas chuvas moderadas em todo o território, que podem vir acompanhadas por temporais com muitos raios e rajadas de vento.

Na capital paulista, a previsão é de céu com sol entre algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, com riscos de trovoadas.

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições meteorológicas previstas são atualizadas diariamente e podem ter alguma mudança nos próximos dias.