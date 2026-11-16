Ciclone se forma e coloca 4 regiões em alerta de chuvas severas

A partir desta segunda-feira (16), um corredor de umidade se forma e afeta grande parte do Brasil deixando o tempo instável. A presença de um ciclone auxilia na organização do canal úmido e deixa em alerta 4 regiões por conta do risco de chuvas intensas.

A presença de um canal de umidade irá influenciar o tempo em 4 das 5 regiões do Brasil. O sistema contará com o suporte de um ciclone próximo à costa do Sudeste, que ajuda a organizar esse corredor úmido englobando áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país.

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Dessa maneira, alertas para chuvas severas vigoram em diversos municípios brasileiros, com elevado potencial para gerar transtornos.

Canal de umidade se forma a partir desta segunda-feira

Nesta segunda-feira (16), um canal de umidade atua sobre grande parte do Brasil, transportando ar quente e úmido para o Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da Região Norte. O corredor úmido contará com o auxílio de um ciclone nas proximidades do Sudeste uma área de baixa pressão que será responsável por sua organização.

O mapa apresenta as chacnes de chuva para a tarde desta segunda-feira (16).

A partir disso, chuvas com diferentes intensidades estão previstas para o país. Há alertas para chuvas severas sobre o Sudeste, afetando o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e o leste de Minas Gerais e de São Paulo, em diversos pontos do Nordeste, com destaque para a Bahia e o sul do Maranhão, no Centro-Oeste, atingindo Mato Grosso e na Região Norte, abrangendo o Pará e o Tocantins.

Ao longo da terça-feira (17), o ciclone formado no dia anterior mostra-se mais consolidado. Com isso, o canal de umidade que atua sobre o país apresenta melhor organização e continua a afetar diversos estados na faixa entre o Espírito Santo, a Bahia e o Amazonas.

Previsão de chuva e de nebulosidade para a tarde desta terça-feira (17).

Em toda essa extensão, há alertas para chuvas intensas e tempestades, com potencial para provocar transtornos como alagamentos, formação de enxurradas e até mesmo dificultar o trabalho de produtores rurais devido ao acúmulo de barro em estradas e lavouras.

A atenção deve ser redobrada na Bahia, no sul do Pará, em Mato Grosso e em Goiás, onde a previsão do modelo ECMWF indica maior potencial para chuvas severas na tarde desta terça-feira (17).

Mapa de água precipitável para a tarde desta terça (17).

Em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro onde há previsão de chuvas fortes na tarde de segunda (16), a terça-feira (17) será marcada por precipitações mais leves e restritas ao litoral paulista e fluminense, além de pancadas de chuva previstas para o Triângulo Mineiro e o norte de Minas Gerais.

Corredor úmido perde força a partir de quarta-feira

O canal de umidade começa a perder força a partir de quarta-feira (18). No entanto, entre quarta (18) e sexta-feira (20), as precipitações persistem sobre as mesmas áreas atingidas desde o início da semana, fazendo com que os acumulados disparem ao longo do período.

Previsão é de que canal de umidade perca a força a partir de quarta-feira (18).

Entre quarta (18) e quinta-feira (19), as chuvas mantêm intensidade moderada a forte, não estando descartadas chances de tempestades desde o leste do Sudeste, passando pela Bahia e pelos estados do Centro-Oeste (com exceção de Mato Grosso do Sul), até o Amazonas.

Com a redução na intensidade do fluxo de umidade na sexta-feira (20), as chuvas também diminuem de força sobre parte do país. Apenas no leste da Bahia o transporte de umidade permanecerá elevado, favorecendo a formação de nuvens carregadas com risco de temporais.

Chuva acumulada até o final da sexta-feira (20).

Em relação aos acumulados da semana, o destaque fica para o norte de Minas Gerais, do Espírito Santo e de Goiás, além de áreas da Bahia, Tocantins, Mato Grosso e sul do Pará. Em toda essa faixa, a previsão indica volumes superiores a 100 mm. Áreas pontuais do sul do Tocantins pode superar os 250 mm.