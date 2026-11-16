Incêndios florestais: modelo combina satélites e matemática para simular o avanço do fogo; entenda
Um modelo combina informações de satélites, vento e vegetação para simular o avanço de incêndios florestais. Testado em exemplos ilustrativos de Portugal e Califórnia, o método amplia as formas representadas, mas ainda precisa ter sua precisão validada.
Antecipar para onde um incêndio pode avançar exige acompanhar mudanças no vento, na vegetação e no relevo. Um estudo na revista Scientific Reports apresenta um modelo que reúne essas informações para simular a expansão das chamas. A proposta foi explorada em dois exemplos, inspirados em incêndios de Portugal e da Califórnia.
O trabalho reúne pesquisadores da Universidade Federal do ABC, no Brasil, e da Universidade Internacional Symbiosis, na Índia. A novidade está na maneira de construir as bordas simuladas do incêndio, permitindo deformações além das formas elípticas tradicionais. Os resultados demonstram possibilidades de representação, mas ainda não estabelecem a precisão das previsões.
Como pequenos avanços formam uma nova frente de fogo
O método aplica o princípio de Huygens: cada ponto da borda atual do incêndio funciona como origem de uma pequena expansão. A união dos contornos dessas expansões desenha a próxima frente. Nas simulações, cada etapa corresponde a uma hora, com velocidades diferentes na direção de maior avanço e no sentido oposto.
Para representar essa diferença, os pesquisadores acrescentaram um ajuste na forma das pequenas frentes. Ele permite tornar a expansão mais desigual entre as direções, abrindo espaço para representar efeitos associados às encostas. O vento e a umidade do combustível ajudam a determinar as velocidades de propagação; a combinação entre vento e relevo orienta a expansão.
Satélites mostram a vegetação; dados meteorológicos fornecem o vento
As informações de vegetação e temperatura vieram do Espectrorradiômetro de Imagens de Resolução Moderada (MODIS, na sigla em inglês), um sensor que observa a superfície terrestre. Elas ajudaram a estimar a umidade da vegetação. Os ventos vieram da quinta geração da reanálise do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo, chamada ERA5. Essa base combina observações e modelos para reconstruir condições atmosféricas passadas.
No exemplo português, referente a 16 de agosto de 2022, quatro cenários partiram do mesmo perímetro inicial. Os ventos da tarde variaram de 4,7 a 5,9 metros por segundo, aproximadamente 17 a 21 quilômetros por hora. A comparação permitiu explorar como diferentes condições alteram a expansão simulada:
- À tarde, ventos mais fortes favoreceram o alongamento na direção predominante de propagação.
- Pela manhã, ventos mais fracos produziram velocidades menores de avanço do fogo.
- A umidade estimada entre 65,2% e 72,3%, distribuída espacialmente, introduziu diferenças locais.
- Na janela noturna, a simulação apresentou a expansão mais regular entre os cenários considerados.
O que muda para o acompanhamento dos incêndios
O segundo exemplo foi inspirado no Eaton Fire, ocorrido na Califórnia em janeiro de 2025. As simulações exploraram a passagem de ventos mais intensos para condições mais fracas, produzindo frentes inicialmente alongadas e depois menos estreitas.
Entretanto, os contornos calculados não foram comparados quantitativamente com a evolução observada. Além disso, parte dos parâmetros foi escolhida para ilustrar o funcionamento do método, sem calibração específica para aquele incêndio.
O próximo passo será comparar as bordas simuladas com as observadas e medir os erros em diferentes paisagens. Também será necessário avaliar a sensibilidade às incertezas dos dados: na estimativa de umidade para Portugal, por exemplo, o erro informado foi de 21,7 pontos percentuais. Incorporar automaticamente novas observações de satélite é outra possibilidade ainda não implementada.
Referência da notícia
Dehkordi, H.R., Kumar, A. (2026). Satellite-assisted wildfire propagation under environmental uncertainty: Huygens-based front evolution.