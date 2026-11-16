Incêndios florestais: modelo combina satélites e matemática para simular o avanço do fogo; entenda

Um modelo combina informações de satélites, vento e vegetação para simular o avanço de incêndios florestais. Testado em exemplos ilustrativos de Portugal e Califórnia, o método amplia as formas representadas, mas ainda precisa ter sua precisão validada.

O avanço de um incêndio depende da combinação entre vento, relevo e condições da vegetação que alimenta as chamas.

Antecipar para onde um incêndio pode avançar exige acompanhar mudanças no vento, na vegetação e no relevo. Um estudo na revista Scientific Reports apresenta um modelo que reúne essas informações para simular a expansão das chamas. A proposta foi explorada em dois exemplos, inspirados em incêndios de Portugal e da Califórnia.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso . Siga-nos e ative as notificações! novo canal do Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

O trabalho reúne pesquisadores da Universidade Federal do ABC, no Brasil, e da Universidade Internacional Symbiosis, na Índia. A novidade está na maneira de construir as bordas simuladas do incêndio, permitindo deformações além das formas elípticas tradicionais. Os resultados demonstram possibilidades de representação, mas ainda não estabelecem a precisão das previsões.

Como pequenos avanços formam uma nova frente de fogo

O método aplica o princípio de Huygens: cada ponto da borda atual do incêndio funciona como origem de uma pequena expansão. A união dos contornos dessas expansões desenha a próxima frente. Nas simulações, cada etapa corresponde a uma hora, com velocidades diferentes na direção de maior avanço e no sentido oposto.

Essa construção consegue produzir alongamentos, ramificações e encontros entre frentes. Isso permite explorar diferentes desenhos da área atingida conforme as condições mu

Para representar essa diferença, os pesquisadores acrescentaram um ajuste na forma das pequenas frentes. Ele permite tornar a expansão mais desigual entre as direções, abrindo espaço para representar efeitos associados às encostas. O vento e a umidade do combustível ajudam a determinar as velocidades de propagação; a combinação entre vento e relevo orienta a expansão.

Satélites mostram a vegetação; dados meteorológicos fornecem o vento

As informações de vegetação e temperatura vieram do Espectrorradiômetro de Imagens de Resolução Moderada (MODIS, na sigla em inglês), um sensor que observa a superfície terrestre. Elas ajudaram a estimar a umidade da vegetação. Os ventos vieram da quinta geração da reanálise do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo, chamada ERA5. Essa base combina observações e modelos para reconstruir condições atmosféricas passadas.

Observações de satélite ajudam a acompanhar incêndios e estimar a umidade da vegetação, uma informação relevante para simular sua propagação.

No exemplo português, referente a 16 de agosto de 2022, quatro cenários partiram do mesmo perímetro inicial. Os ventos da tarde variaram de 4,7 a 5,9 metros por segundo, aproximadamente 17 a 21 quilômetros por hora. A comparação permitiu explorar como diferentes condições alteram a expansão simulada:

À tarde, ventos mais fortes favoreceram o alongamento na direção predominante de propagação.

Pela manhã, ventos mais fracos produziram velocidades menores de avanço do fogo.

A umidade estimada entre 65,2% e 72,3%, distribuída espacialmente, introduziu diferenças locais.

Na janela noturna, a simulação apresentou a expansão mais regular entre os cenários considerados.

O que muda para o acompanhamento dos incêndios

O segundo exemplo foi inspirado no Eaton Fire, ocorrido na Califórnia em janeiro de 2025. As simulações exploraram a passagem de ventos mais intensos para condições mais fracas, produzindo frentes inicialmente alongadas e depois menos estreitas.

Se essas etapas forem bem-sucedidas, a abordagem poderá contribuir para ferramentas de acompanhamento e planejamento em regiões sujeitas a incêndios.

Entretanto, os contornos calculados não foram comparados quantitativamente com a evolução observada. Além disso, parte dos parâmetros foi escolhida para ilustrar o funcionamento do método, sem calibração específica para aquele incêndio.

O próximo passo será comparar as bordas simuladas com as observadas e medir os erros em diferentes paisagens. Também será necessário avaliar a sensibilidade às incertezas dos dados: na estimativa de umidade para Portugal, por exemplo, o erro informado foi de 21,7 pontos percentuais. Incorporar automaticamente novas observações de satélite é outra possibilidade ainda não implementada.