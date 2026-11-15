Chuvas fortes no DF geram 32 ocorrências e alagam hospital em Ceilândia
Além de invadir corredores com pacientes internados no Hospital Regional de Ceilândia e o auditório da Escola Parque Anísio Teixeira, a tempestade derrubou árvores sobre veículos estacionados na Asa Norte e no Cruzeiro Novo.
As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na tarde do último sábado (14), mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para o atendimento de 32 ocorrências. Os chamados envolveram alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e enxurradas em diferentes pontos da capital federal, sem registro de vítimas até o balanço divulgado na manhã deste domingo (15).
Ceilândia concentrou metade de todos os atendimentos da corporação, somando 16 ocorrências ao longo do temporal. Devido ao grande volume de acionamentos, a Central de Operações do CBMDF (COCB) precisou remanejar equipes de regiões administrativas com menor demanda para dar suporte às áreas mais prejudicadas.
Alagamentos, enxurradas e interrupção do transporte em Ceilândia
Na região de Ceilândia, o acúmulo de água provocou pontos críticos de inundação na avenida Elmo Serejo, próximo à QNN 10, além de vias marginais e das imediações do terminal de ônibus do P Sul. Na QNN 6, na via de acesso à Estação Ceilândia Sul, uma enxurrada chegou a deixar automóveis submersos. Quando a viatura dos bombeiros chegou ao trecho, a água já havia baixado e os proprietários tinham retirado os carros em segurança, sem ninguém dentro dos veículos durante o incidente.
O sistema metroviário também sofreu impactos diretos durante a tempestade. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) precisou interromper a circulação dos trens no ramal Ceilândia entre 17h40 e 18h. Nesse intervalo, a força da água invadiu a Estação Guariroba e deixou passageiros ilhados na plataforma até a normalização operacional do serviço.
Além das vias públicas e do transporte coletivo, prédios públicos tiveram a estrutura afetada pelo temporal. No Hospital Regional de Ceilândia (HRC), goteiras e pontos de alagamento atingiram corredores onde havia pacientes internados. Situação semelhante ocorreu na Escola Parque Anísio Teixeira, que registrou o alagamento de seu auditório durante a tarde.
Queda de árvores e mobilização de equipes na Asa Norte e no Cruzeiro
Fora de Ceilândia, os temporais provocaram danos materiais com a queda de árvores e galhos sobre veículos estacionados em áreas residenciais e de lazer. Por volta das 15h37, na SHCES 101 do Cruzeiro Novo, uma árvore tombou sobre um automóvel próximo a uma quadra de esportes, exigindo o isolamento imediato do perímetro e o corte de troncos pelos bombeiros.
Na 403 Norte, na Asa Norte, galhos de grande porte caíram sobre um carro estacionado em frente a um bloco residencial. Diante do risco de novos desprendimentos e acidentes, as equipes do CBMDF realizaram a sinalização preventiva para proteger moradores e pedestres que circulavam pelas proximidades.
Para concluir a desobstrução das vias e a limpeza dos locais atingidos, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) foi acionada nos dois endereços. Os técnicos do órgão ficaram responsáveis pela poda complementar das árvores comprometidas e pela retirada completa dos galhos e troncos cortados.
Referências da notícia
Ana Carolina Alves. (2026). Bombeiros atenderam 32 ocorrências de chuva no DF nesse sábado.
Thalita Vasconcelos. (2026). Chuva forte provoca queda de árvores sobre dois carros no DF.
Thalita Vasconcelos. (2026). Chuva deixa carros submersos, fecha o metrô e alaga hospital em Ceilândia.