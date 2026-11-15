Chuvas fortes no DF geram 32 ocorrências e alagam hospital em Ceilândia

Além de invadir corredores com pacientes internados no Hospital Regional de Ceilândia e o auditório da Escola Parque Anísio Teixeira, a tempestade derrubou árvores sobre veículos estacionados na Asa Norte e no Cruzeiro Novo.

Tempestade de sábado mobilizou bombeiros em Ceilândia, Asa Norte e Cruzeiro após registros de enxurradas, destelhamentos e quedas de árvores. Foto: CBMDF/ Metrópoles

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na tarde do último sábado (14), mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para o atendimento de 32 ocorrências. Os chamados envolveram alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e enxurradas em diferentes pontos da capital federal, sem registro de vítimas até o balanço divulgado na manhã deste domingo (15).

Ceilândia concentrou metade de todos os atendimentos da corporação, somando 16 ocorrências ao longo do temporal. Devido ao grande volume de acionamentos, a Central de Operações do CBMDF (COCB) precisou remanejar equipes de regiões administrativas com menor demanda para dar suporte às áreas mais prejudicadas.

Alagamentos, enxurradas e interrupção do transporte em Ceilândia

Na região de Ceilândia, o acúmulo de água provocou pontos críticos de inundação na avenida Elmo Serejo, próximo à QNN 10, além de vias marginais e das imediações do terminal de ônibus do P Sul. Na QNN 6, na via de acesso à Estação Ceilândia Sul, uma enxurrada chegou a deixar automóveis submersos. Quando a viatura dos bombeiros chegou ao trecho, a água já havia baixado e os proprietários tinham retirado os carros em segurança, sem ninguém dentro dos veículos durante o incidente.

Temporais provocam alagamentos e quedas de árvores no DF. Foto: CBMDF/ Metrópoles

O sistema metroviário também sofreu impactos diretos durante a tempestade. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) precisou interromper a circulação dos trens no ramal Ceilândia entre 17h40 e 18h. Nesse intervalo, a força da água invadiu a Estação Guariroba e deixou passageiros ilhados na plataforma até a normalização operacional do serviço.

Além das vias públicas e do transporte coletivo, prédios públicos tiveram a estrutura afetada pelo temporal. No Hospital Regional de Ceilândia (HRC), goteiras e pontos de alagamento atingiram corredores onde havia pacientes internados. Situação semelhante ocorreu na Escola Parque Anísio Teixeira, que registrou o alagamento de seu auditório durante a tarde.

Queda de árvores e mobilização de equipes na Asa Norte e no Cruzeiro

Fora de Ceilândia, os temporais provocaram danos materiais com a queda de árvores e galhos sobre veículos estacionados em áreas residenciais e de lazer. Por volta das 15h37, na SHCES 101 do Cruzeiro Novo, uma árvore tombou sobre um automóvel próximo a uma quadra de esportes, exigindo o isolamento imediato do perímetro e o corte de troncos pelos bombeiros.

Na 403 Norte, na Asa Norte, galhos de grande porte caíram sobre um carro estacionado em frente a um bloco residencial. Diante do risco de novos desprendimentos e acidentes, as equipes do CBMDF realizaram a sinalização preventiva para proteger moradores e pedestres que circulavam pelas proximidades.

Temporal que atingiu o Distrito Federal concentrou metade dos estragos em Ceilândia. Foto: Reprodução/ Correio Braziliense

Para concluir a desobstrução das vias e a limpeza dos locais atingidos, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) foi acionada nos dois endereços. Os técnicos do órgão ficaram responsáveis pela poda complementar das árvores comprometidas e pela retirada completa dos galhos e troncos cortados.