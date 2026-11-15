Mandioca: chuva pode atrasar colheita no Paraná, responsável por 68% da fécula brasileira

Novas pancadas exigem atenção à retirada e ao transporte da mandioca no Paraná. Com a colheita ainda incompleta, o cuidado envolve preservar as raízes destinadas à indústria de fécula, matéria-prima de alimentos como tapioca e polvilho azedo.

Chuva preocupa operações no principal polo de fécula do Brasil

A chuva prevista entre 15 e 18 de novembro exige atenção à colheita da mandioca no Noroeste do Paraná, onde estão regiões produtoras como Paranavaí e Umuarama. O estado concentra aproximadamente 68% da produção brasileira de fécula, ingrediente que liga essas lavouras ao polvilho, à tapioca e a outros alimentos presentes nas cozinhas do país.

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O problema está no acesso às raízes e no transporte até as indústrias. Após semanas de dificuldades com a umidade, novas pancadas podem interromper trabalhos onde o terreno continuar molhado. A previsão pontual indica volumes modestos nos próximos dias, mas a decisão de entrar com máquinas depende também da chuva anterior e das condições de cada área

Noroeste concentra produção e ainda tinha áreas por colher

Segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), a colheita estadual havia ultrapassado 80% dos 154 mil hectares previstos, conforme boletim de 12 de novembro. O avanço não foi uniforme: no detalhamento regional de 26 de outubro, Paranavaí registrava 68% colhidos, Umuarama, 85%, e Campo Mourão, 80%. Esses percentuais retratam outubro; ajudam a localizar a produção, mas não representam o andamento atual de cada núcleo.

Novas pancadas exigem cuidado com a colheita e o transporte.

Cerca de dois terços da mandioca paranaense se concentram no Noroeste. Entre setembro e novembro, o excesso de chuva restringiu a circulação de máquinas e caminhões, além de causar erosão e danos nas áreas recém-plantadas. Assim, a preocupação nas lavouras remanescentes envolve tanto o arranquio quanto a saída da carga: colher sem condições de transportar pode deixar raízes expostas à deterioração e comprometer a qualidade da matéria-prima entregue.

Da raiz à tapioca, a importância está na fécula

Os 68% atribuídos ao Paraná se referem à fécula brasileira, conforme dados da Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (Abam) citados pelo governo estadual. Não são a participação paranaense em toda a mandioca cultivada no Brasil.

A estimativa estadual para a colheita de raízes em 2026 é de 3,8 milhões de toneladas, reunindo produção destinada à indústria e ao consumo.

A fécula é o amido extraído das raízes, também conhecido como polvilho doce. A partir dela são preparados diferentes derivados, incluindo goma para tapioca e polvilho azedo, obtido por fermentação. Por isso, dificuldades no campo interessam à cadeia de alimentos além do Paraná.

O ponto imediato é preservar a qualidade e o fluxo das entregas: a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) orienta evitar que raízes arrancadas permaneçam no campo por mais de 24 horas, devido ao risco de deterioração.

Pancadas alternam com intervalos para trabalhar até quarta

Neste domingo, 15, há previsão de aproximadamente 3 a 4 mm em Paranavaí, Umuarama e Cianorte, com máximas entre 29 °C e 30 °C. O risco de tempestades localizadas também consta na comunicação da Defesa Civil paranaense.

Previsão de probabilidade de chuva para domingo (15), às 19h, com maiores chances no leste do Paraná e sul de São Paulo.

Na segunda-feira, 16, as pancadas tendem a perder força: as estimativas nesses pontos ficam entre cerca de 0,5 e 1 mm. O intervalo pode favorecer operações onde o solo permitir acesso.

Previsão de precipitação para quarta-feira (18), às 15h, com chuva distribuída de forma irregular pelo Paraná e maiores volumes no centro-leste do estado.

Na terça-feira, 17, e na quarta, 18, a chuva permanece no cenário. Em Umuarama, os valores diários ficam próximos de 4 e 5 mm; em Paranavaí e Cianorte, entre aproximadamente 1 e 3 mm. São referências municipais, com variação entre propriedades.

Para organizar a retirada das raízes, convém combinar a previsão com a capacidade de carregamento e o recebimento pela indústria, evitando arrancar mais do que será possível transportar.