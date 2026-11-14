Fazenda-laboratório de 213 hectares na Amazônia chega à agenda da COP31; conheça o projeto

Projeto da Embrapa em Belém aproxima agroflorestas, sensores e financiamento na COP31. A proposta busca levar tecnologias ao campo, mas sua expansão depende também de investimento, assistência técnica e resultados que comprovem benefícios produtivos, econômicos e ambientais.

Fazenda-laboratório em Belém busca aproximar ciência e crédito para agroflorestas.

Uma área de 213 hectares em Belém, no Pará, está no centro de uma proposta brasileira para aproximar produção de alimentos, recuperação de terras e conservação da Amazônia. O AgForest Lab, projeto de fazenda-laboratório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), integra a agenda levada à 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), realizada na Turquia até 20 de novembro.

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A iniciativa pretende reunir pesquisadores, empresas, universidades e agricultores para desenvolver sistemas agroflorestais adaptados à região. A novidade desta conferência é a articulação com o Banco da Amazônia para aproximar as tecnologias do financiamento. O desafio é transformar conhecimento em práticas viáveis nas propriedades, com acompanhamento dos resultados produtivos, econômicos e ambientais.

De Belém à Turquia, um laboratório para testar agroflorestas

O AgForest Lab foi apresentado durante a COP30, em novembro de 2025. Sua implantação foi prevista para 2026, em um campo experimental da Embrapa Amazônia Oriental. O formato de laboratório vivo permite testar e demonstrar tecnologias em condições de campo, com participação de diferentes parceiros. Os 213 hectares correspondem à área destinada ao projeto, sem significar que toda ela já esteja implantada ou produzindo resultados.

A expansão dos sistemas depende de avaliação técnica, viabilidade econômica e acompanhamento dos benefícios ambientais.

Os sistemas agroflorestais combinam árvores com cultivos agrícolas e, conforme o arranjo, outros componentes produtivos. Entre as espécies mencionadas para o laboratório estão açaí, cacau, andiroba, café e cumaru. A proposta é desenvolver combinações que possam ser adaptadas e reproduzidas em outras áreas. Isso exige avaliar quais espécies funcionam juntas, como manejar cada sistema e se a produção remunera o investimento.

Sensores e crédito entram na mesma agenda

A infraestrutura digital também faz parte da proposta. Em 27 de fevereiro de 2026, a Embrapa e a TIM anunciaram um memorando de entendimento para colaboração no AgForest Lab.

Sensores e conectividade podem apoiar a coleta de dados meteorológicos e o acompanhamento dos sistemas produtivos.

A parceria prevê conectividade de quarta e quinta gerações, sensores e recursos para coleta de dados e rastreabilidade.

O monitoramento poderá reunir informações meteorológicas e registros sobre pragas e doenças, apoiando a pesquisa e a gestão da fazenda.

Na COP31, um encontro marcado para 14 de novembro apresentará a articulação entre a Embrapa e o Banco da Amazônia. O objetivo anunciado é conectar soluções tecnológicas a instrumentos financeiros adequados à realidade regional. O anúncio ainda não detalha orçamento específico, juros ou condições de acesso. Para avaliar o avanço da iniciativa, três pontos serão decisivos:

Crédito: quais investimentos poderão ser financiados e em quais condições.

quais investimentos poderão ser financiados e em quais condições. Assistência técnica: como os agricultores receberão orientação para implantar e acompanhar os sistemas.

como os agricultores receberão orientação para implantar e acompanhar os sistemas. Resultados: quais indicadores permitirão comparar custos, produção e desempenho ambiental.

O que muda para a agricultura e a agenda climática

A apresentação integra uma estratégia mais ampla de cooperação. Na COP30, a Embrapa coordenou com parceiros a AgriZone, espaço de demonstração e debate que reuniu aproximadamente 400 eventos. Agora, a experiência é levada à COP31 como referência para aproximar ciência, políticas públicas, financiamento e produção.

A agenda oficial da conferência inclui a transformação da agricultura e dos sistemas alimentares, com atenção à implementação e ao acompanhamento de resultados.

Para o campo, o avanço dependerá do que acontecer depois dos encontros. Recuperar áreas degradadas e ampliar agroflorestas exige investimento, mercados e soluções ajustadas às condições locais.

Os comunicados do projeto ainda não apresentam resultados consolidados do AgForest Lab sobre produtividade, renda ou redução de emissões. A contribuição climática precisará ser medida, e a experiência de Belém terá de demonstrar em quais situações pode ser reproduzida dentro e fora do Brasil.