Canal de umidade traz temporais severos para SP neste domingo (15); veja a previsão

Neste fim de semana, um fluxo de umidade proveniente da região amazônica, mesmo não sendo muito intenso, vai aumentar as condições para pancadas de chuva e temporais no estado de São Paulo.

Neste fim de semana ainda teremos condições para a formação de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo, especialmente no domingo (15), quando o potencial é maior para chuvas e temporais na região.

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Além da disponibilidade de umidade na atmosfera e do aquecimento, um rio atmosférico (ou canal de umidade) proveniente da região norte do país, mesmo não sendo intenso, vai aumentar os riscos de temporais no estado. Veja a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Canal de umidade reforça os temporais em SP no fim de semana

As chuvas voltam a se intensificar no estado de São Paulo neste fim de semana devido ao calor e umidade reforçados pelo canal de umidade proveniente da região amazônica.

No sábado (14) o potencial para temporais é baixo em São Paulo, porém, devido ao calor e umidade, ainda não se pode descartar alguma pancada de chuva bem isolada durante a tarde, e com maior possibilidade na metade centro-leste do estado. Não há riscos de transtornos associados às condições de tempo neste dia.

Rio atmosférico, mesmo que fraco, vai aumentar as condições para chuva e temporais em São Paulo no domingo (15).

Na capital paulista, o dia (14) será de céu com sol entre muitas nuvens e chance de pancadas de chuva isoladas à tarde; à noite, céu nublado com possibilidade de garoa.

Porém, é no domingo (15) que teremos uma mudança mais significativa no tempo. O canal de umidade começa a transportar mais calor e umidade para dentro do estado, aumentando as condições para temporais.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para domingo (15) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Dessa forma, o período da manhã até deve começar com tempo mais firme, mas ao longo da tarde, todo o território paulista estará em aviso para pancadas de chuva de até forte intensidade e temporais com muitos raios.

Não se descarta ainda chuva pontualmente expressiva acumulando em torno de 50 mm no dia, rajadas de vento de até 60 km/h e chance de queda de granizo.

Durante a noite, ainda teremos condições para fortes pancadas de chuva e temporais no norte do estado.

Previsão de densidade de raios para domingo (15) às 14h à esquerda e às 16h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, o domingo (15) terá sol entre muitas nuvens com previsão de pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e início da noite.

A tendência da previsão indica que no início da próxima semana ainda haverá condições para a formação de pancadas de chuva isoladas com temporais em algumas áreas de São Paulo.

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições meteorológicas previstas são atualizadas diariamente e podem ter alguma mudança nos próximos dias.