Canal de umidade traz chuvas de até 200 mm e coloca 18 estados em alerta nos próximos 6 dias

A previsão para os próximos dias indica a atuação de um canal de umidade que reforça as instabilidades sobre o Brasil. Os acumulados de chuva podem chegar aos 200 mm e, pelo menos, 18 estados vão ficar em alerta nos próximos dias.

As instabilidades vão ganhar força sobre o Brasil nos próximos 6 dias. A formação de um canal de umidade irá afetar diversos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. O fenômeno permitirá a manutenção de nuvens carregadas em 18 estados, deixando-os em alerta para chuvas intensas e grandes acumulados. Confira a lista:

Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste: Todos os estados.

Região Norte: Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins.

Região Nordeste: Bahia, Piauí e Maranhão.

Em áreas do Centro-Oeste, o volume acumualdo de chuva até quarta-feira (18) pode alcançar os 200 mm, demais áreas e estados também devem permanecer em alerta.

Alertas para chuvas intensas e temporais pelos próximos 3 dias

Na tarde desta sexta-feira (13), instabilidades deixam estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte em alerta para chuvas intensas e temporais. Perturbações na atmosfera permitem a formação de nuvens carregadas sobre o sul e o leste de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Nas outras regiões, o calor e a umidade aumentam a instabilidade e provocam o desenvolvimento de nuvens convectivas.

Mapa apresenta a previsão de chuva para a tarde desta sexta-feira (13).

Ao longo da manhã de sábado (14), o tempo firme predomina em boa parte do Brasil. No entanto, no período da tarde, áreas com risco de chuvas intensas voltam a surgir. Na Região Sul, há alertas de temporais para o noroeste gaúcho, o meio-oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná.

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Enquanto isso, o Espírito Santo, o sul da Bahia, áreas pontuais de Goiás e a faixa entre o noroeste de Mato Grosso do Sul, Rondônia e o oeste do Amazonas também entram na lista de atenção meteorológica.

Probabilidade de chuva para este sábado (14).

No domingo (15), o canal de umidade começa a se estruturar, aproveitando os resquícios deixados pela frente fria anterior. No decorrer do dia, as precipitações se espalham por todo o Brasil, gerando alertas para as cinco regiões e cerca de 18 estados.

Na Região Sul, as chuvas fortes estão previstas para áreas pontuais do centro catarinense e do leste paranaense. No Sudeste, o estado de São Paulo, o sul do Rio de Janeiro, o Triângulo Mineiro e o centro-sul de Minas Gerais ficam em alerta para tempestades. Os temporais também afetam o Centro-Oeste, mantendo os três estados da região em atenção, com destaque para o centro-leste de Mato Grosso.

Boa parte do Brasil com potencial para temporais na tarde de domingo (15).

Sobre o Norte e o Nordeste, nota-se uma ampla faixa de instabilidades que se estende desde o litoral leste nordestino até o norte do Amazonas. Essa área de alerta abrange os estados da Bahia, Pará, Amazonas, Piauí e o sul do Maranhão, enquanto Sergipe, Alagoas e Pernambuco registram pancadas de chuva de forma moderada e passageira.

Acumulado de chuva chega aos 200 mm na próxima semana

Entre segunda-feira (16) e quarta-feira (18), uma área de baixa pressão irá auxiliar na organização do corredor de umidade. Dessa maneira, o Sudeste, o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste ficarão em alerta para temporais e chuvas volumosas, com destaque para o norte de Minas Gerais, Goiás e áreas da Bahia, que devem registrar grandes acumulados.

Previsão de chuva e presença de nuvens na tarde de segunda-feira (16).

Na segunda-feira (16), temporais intensos estão previstos para o sul do Pará, o norte do Tocantins, o sul do Maranhão e o Piauí. O Centro-Oeste e o Sudeste também não escapam e permanecem em alerta, com potencial para transtornos como alagamentos, queda de granizo e corte de energia elétrica.

O cenário de chuvas intensas e tempestades permanece no decorrer de terça (17) e quarta-feira (18) na faixa que vai de São Paulo à Bahia, atingindo também o Acre. Toda essa área fica em alerta para a ocorrência de chuvas volumosas, com acumulados capazes de gerar transtornos severos aos moradores.

Canal de umidade atua sobre o Centro-Norte do Brasil nesta terça-feira (17). Baixa pressão no Atlântico auxilia na organização.

Os maiores acumulados estão previstos para o norte de Goiás, o sul do Tocantins, o norte de Minas Gerais e o extremo sul da Bahia, com volumes que superam os 100 mm e se aproximam dos 200 mm no norte goiano.

Áreas no entorno devem se manter em alerta, pois os volumes acumulados também serão elevados, variando entre 40 mm e 90 mm.

Precipitação acumulada entre sexta (13) e quarta-feira (18) apresenta valores de chuva que superam os 200 mm no Centro-Oeste do Brasil.

Em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, nos estados da Região Sul e em parte de Mato Grosso do Sul, o volume de chuva previsto até quarta-feira (18) será menor, mas não descarta possíveis transtornos, com acumulados podendo chegar a 50 mm. A mesma condição aplica-se ao interior de Pernambuco, Piauí e Maranhão.