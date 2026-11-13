    Canal de umidade traz chuvas de até 200 mm e coloca 18 estados em alerta nos próximos 6 dias

    Canal de umidade traz chuvas de até 200 mm e coloca 18 estados em alerta nos próximos 6 dias

    A previsão para os próximos dias indica a atuação de um canal de umidade que reforça as instabilidades sobre o Brasil. Os acumulados de chuva podem chegar aos 200 mm e, pelo menos, 18 estados vão ficar em alerta nos próximos dias.

    As instabilidades vão ganhar força sobre o Brasil nos próximos 6 dias. A formação de um canal de umidade irá afetar diversos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. O fenômeno permitirá a manutenção de nuvens carregadas em 18 estados, deixando-os em alerta para chuvas intensas e grandes acumulados. Confira a lista:

    • Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste: Todos os estados.
    • Região Norte: Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins.
    • Região Nordeste: Bahia, Piauí e Maranhão.

      Em áreas do Centro-Oeste, o volume acumualdo de chuva até quarta-feira (18) pode alcançar os 200 mm, demais áreas e estados também devem permanecer em alerta.

      Alertas para chuvas intensas e temporais pelos próximos 3 dias

      Na tarde desta sexta-feira (13), instabilidades deixam estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte em alerta para chuvas intensas e temporais. Perturbações na atmosfera permitem a formação de nuvens carregadas sobre o sul e o leste de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Nas outras regiões, o calor e a umidade aumentam a instabilidade e provocam o desenvolvimento de nuvens convectivas.

      Mapa apresenta a previsão de chuva para a tarde desta sexta-feira (13).
      Mapa apresenta a previsão de chuva para a tarde desta sexta-feira (13).

      Ao longo da manhã de sábado (14), o tempo firme predomina em boa parte do Brasil. No entanto, no período da tarde, áreas com risco de chuvas intensas voltam a surgir. Na Região Sul, há alertas de temporais para o noroeste gaúcho, o meio-oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná.

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      Enquanto isso, o Espírito Santo, o sul da Bahia, áreas pontuais de Goiás e a faixa entre o noroeste de Mato Grosso do Sul, Rondônia e o oeste do Amazonas também entram na lista de atenção meteorológica.

      Probabilidade de chuva para este sábado (14).
      Probabilidade de chuva para este sábado (14).

      No domingo (15), o canal de umidade começa a se estruturar, aproveitando os resquícios deixados pela frente fria anterior. No decorrer do dia, as precipitações se espalham por todo o Brasil, gerando alertas para as cinco regiões e cerca de 18 estados.

      Na Região Sul, as chuvas fortes estão previstas para áreas pontuais do centro catarinense e do leste paranaense. No Sudeste, o estado de São Paulo, o sul do Rio de Janeiro, o Triângulo Mineiro e o centro-sul de Minas Gerais ficam em alerta para tempestades. Os temporais também afetam o Centro-Oeste, mantendo os três estados da região em atenção, com destaque para o centro-leste de Mato Grosso.

      Boa parte do Brasil com potencial para temporais na tarde de domingo (15).
      Boa parte do Brasil com potencial para temporais na tarde de domingo (15).

      Sobre o Norte e o Nordeste, nota-se uma ampla faixa de instabilidades que se estende desde o litoral leste nordestino até o norte do Amazonas. Essa área de alerta abrange os estados da Bahia, Pará, Amazonas, Piauí e o sul do Maranhão, enquanto Sergipe, Alagoas e Pernambuco registram pancadas de chuva de forma moderada e passageira.

      Acumulado de chuva chega aos 200 mm na próxima semana

      Entre segunda-feira (16) e quarta-feira (18), uma área de baixa pressão irá auxiliar na organização do corredor de umidade. Dessa maneira, o Sudeste, o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste ficarão em alerta para temporais e chuvas volumosas, com destaque para o norte de Minas Gerais, Goiás e áreas da Bahia, que devem registrar grandes acumulados.

      Previsão de chuva e presença de nuvens na tarde de segunda-feira (16).
      Previsão de chuva e presença de nuvens na tarde de segunda-feira (16).

      Na segunda-feira (16), temporais intensos estão previstos para o sul do Pará, o norte do Tocantins, o sul do Maranhão e o Piauí. O Centro-Oeste e o Sudeste também não escapam e permanecem em alerta, com potencial para transtornos como alagamentos, queda de granizo e corte de energia elétrica.

      O cenário de chuvas intensas e tempestades permanece no decorrer de terça (17) e quarta-feira (18) na faixa que vai de São Paulo à Bahia, atingindo também o Acre. Toda essa área fica em alerta para a ocorrência de chuvas volumosas, com acumulados capazes de gerar transtornos severos aos moradores.

      Canal de umidade atua sobre o Centro-Norte do Brasil nesta terça-feira (17). Baixa pressão no Atlântico auxilia na organização.
      Canal de umidade atua sobre o Centro-Norte do Brasil nesta terça-feira (17). Baixa pressão no Atlântico auxilia na organização.

      Os maiores acumulados estão previstos para o norte de Goiás, o sul do Tocantins, o norte de Minas Gerais e o extremo sul da Bahia, com volumes que superam os 100 mm e se aproximam dos 200 mm no norte goiano.

      Áreas no entorno devem se manter em alerta, pois os volumes acumulados também serão elevados, variando entre 40 mm e 90 mm.

      Precipitação acumulada entre sexta (13) e quarta-feira (18) apresenta valores de chuva que superam os 200 mm no Centro-Oeste do Brasil.
      Precipitação acumulada entre sexta (13) e quarta-feira (18) apresenta valores de chuva que superam os 200 mm no Centro-Oeste do Brasil.

      Em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, nos estados da Região Sul e em parte de Mato Grosso do Sul, o volume de chuva previsto até quarta-feira (18) será menor, mas não descarta possíveis transtornos, com acumulados podendo chegar a 50 mm. A mesma condição aplica-se ao interior de Pernambuco, Piauí e Maranhão.