Leão XIV, o Papa matemático: uma vida em que a ciência e a fé encontraram um mesmo caminho

Muito antes de chegar ao Vaticano, Robert Prevost estudou Matemática e lecionou Física. Sua biografia revela uma trajetória em que a formação científica, a docência e a vocação religiosa encontraram pontos de convergência.

Discurso de Leão XIV aos estudantes, em 30 de outubro de 2025. Depoimento direto sobre sua experiência como professor de Matemática e Física, com referências à astronomia e à educação.

O Papa Leão XIV tem uma particularidade pouco conhecida: além de sua formação teológica, possui um diploma universitário em Matemática. Antes de se tornar uma das principais figuras religiosas do mundo, Robert Francis Prevost dedicou parte de sua juventude ao estudo de uma ciência fundamental para a compreensão da natureza.

Sua trajetória reúne duas dimensões que, frequentemente, são apresentadas como opostas: o rigor do raciocínio matemático e a busca espiritual. Contudo, em sua caminhada, ambas encontraram espaço desde os primeiros anos de sua formação.

Antes de chegar ao Vaticano, Robert Francis Prevost estudou Matemática e lecionou Física. O Papa Leão XIV é um homem de fé e também de ciência.

O atual Pontífice não apenas estudou ciências exatas, mas também esteve à frente de uma sala de aula ensinando Matemática e Física — uma experiência que ele ainda recorda publicamente e que permite compreender sua sensibilidade particular em relação à educação, à ciência e aos avanços tecnológicos.

De estudante agostiniano a graduado em Matemática

Robert Francis Prevost nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Estados Unidos, em uma família estreitamente ligada à educação. Seu pai foi professor e diretor escolar, enquanto sua mãe trabalhou como bibliotecária em diversas instituições de ensino.

Durante a adolescência, estudou no seminário menor agostiniano Saint Augustine Seminary High School, em Holland, no Michigan (EUA). Lá, participou ativamente da vida estudantil, presidiu o clube da biblioteca e a sua turma, além de dirigir o anuário escolar.

Universidade de Villanova, na Pensilvânia, EUA.

Após se formar em 1973, ingressou na Universidade de Villanova, na Pensilvânia (EUA), uma instituição católica de tradição agostiniana. Quatro anos depois, em 1977, aos 21 anos, obteve o título de Bacharel de Ciências Matemáticas, equivalente a um diploma de graduação universitária em Matemática. Paralelamente, cursou Filosofia.

Sua formação científica conviveu com seus estudos filosóficos e sua vocação religiosa. Em setembro de 1977, pouco depois de concluir a universidade, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho.

O Papa também foi professor de Matemática e Física

Sua relação com as ciências exatas não terminou com o recebimento do diploma universitário. Prevost atuou como professor de Matemática e Física em instituições de ensino agostinianas, uma experiência que ele próprio confirmou décadas mais tarde.

Sua titulação confirma uma formação universitária específica em ciências matemáticas, disciplina que fornece ferramentas para estudar estruturas, relações, grandezas e modelos por meio do raciocínio lógico e da demonstração.

No dia 30 de outubro de 2025, durante um encontro com estudantes no Vaticano, ele relembrou seus anos como professor e recorreu a cálculos sobre a quantidade de estrelas no universo observável para explicar a importância de aprender, compartilhar conhecimentos e ampliar os horizontes pessoais.

Posteriormente, deu continuidade à sua formação religiosa, estudou Teologia em Chicago e obteve um doutorado em Direito Canônico em Roma. Durante seu período missionário no Peru, também lecionou Direito Canônico, Patrística e Teologia Moral.

Ciência e fé: dois caminhos que não se contrapõem necessariamente

A formação matemática de Leão XIV adquire relevância especial diante dos debates atuais sobre inteligência artificial, conhecimento científico e responsabilidade humana.

Em março de 2026, por ocasião do Dia Internacional da Matemática, o Pontífice destacou a necessidade de acompanhar o desenvolvimento dos algoritmos e da inteligência artificial com uma reflexão ética sobre as suas consequências.

Dois meses depois, diante de representantes do Observatório do Vaticano, defendeu o valor de uma investigação científica rigorosa e lembrou que a Igreja possui uma extensa tradição de promoção do conhecimento astronômico.

Sua posição propõe uma convivência entre o método científico, que permite investigar e explicar os fenômenos naturais, e a reflexão filosófica e religiosa sobre o sentido e as consequências de nossas ações.

Assim, a biografia de Leão XIV oferece uma perspectiva muito singular: a ciência e a fé podem formular perguntas diferentes sem, necessariamente, tornarem-se adversárias. Para aquele jovem estudante de Matemática, os números fizeram parte de uma formação intelectual que continuaria muito além das salas de aula.